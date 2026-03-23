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Los mercados de Wall Street cerraron con ganancias y el petróleo cayó tras el anuncio de Donald Trump sobre Irán

Un repunte en los principales índices estadounidenses coincidió con la disminución del precio del crudo después de que el presidente pospuso posibles acciones militares, mientras representantes iraníes negaron la existencia de negociaciones entre ambas partes

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Fotografía de archivo de trabajadores
Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron el lunes con subidas superiores al 1%, impulsados por la caída abrupta de los precios del petróleo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer ataques contra infraestructuras energéticas iraníes. Trump afirmó haber mantenido “conversaciones productivas” con Teherán, lo que generó expectativas de una posible resolución al conflicto en Oriente Medio.

El portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, negó públicamente que se hubieran celebrado conversaciones con Estados Unidos, contradiciendo la versión del mandatario estadounidense. Qalibaf calificó de “fakenews” el uso de supuestas negociaciones para influir en los mercados financieros y petroleros, y medios semioficiales iraníes como Fars y Tasnim presentaron el anuncio de Trump como una retirada de sus amenazas previas.

El mercado financiero reaccionó con alivio tras las declaraciones de Trump. El índice S&P 500 subió 73,77 puntos, un 1,13%, hasta 6.580,25 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 300,94 puntos, o un 1,39%, a 21.948,55 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 631,06 puntos, un 1,39%, hasta 46.211,53 unidades. El índice de volatilidad CBOE VIX, conocido como el indicador del miedo en Wall Street, retrocedió tras haber alcanzado su nivel más alto de las últimas dos semanas.

El precio del barril de Brent para entrega en mayo cayó un 10,9% en el mercado de futuros de Londres, cerrando en 99,94 dólares, lo que representa una reducción de 12,25 dólares respecto al cierre del viernes. Durante la jornada, el Brent llegó a descender hasta los 96 dólares tras el anuncio de Trump, aunque luego recuperó parte de las pérdidas. El crudo estadounidense también experimentó una fuerte volatilidad, tocando los 84 dólares antes de estabilizarse en 88,13 dólares, lo que supone un descenso del 10,3% respecto al viernes.

Wall Street registró fuertes subidas
Wall Street registró fuertes subidas superiores al 1% tras la caída de los precios del petróleo y el repliegue militar de Estados Unidos. (EFE/Justin Lane)

Las acciones estadounidenses, que la semana anterior habían registrado caídas, repuntaron con fuerza tras los comentarios de Trump y el retroceso del petróleo. Sectores cíclicos como el de consumo discrecional lideraron las ganancias, mientras que los sectores defensivos, como salud y bienes de consumo básico, mostraron un desempeño más moderado. Empresas con altos costos de combustible, como Norwegian Cruise Line Holdings, United Airlines y American Airlines, registraron incrementos de entre 3,6% y 6,2%, aunque aún permanecen en negativo en el balance anual. Las compañías de menor capitalización también se destacaron, con el índice Russell 2000 avanzando un 2,3% luego de caer la semana pasada más de un 10% desde su máximo histórico, lo que en el argot financiero se considera una “corrección”.

La reacción en los mercados internacionales fue dispar. Las bolsas europeas revirtieron las pérdidas tras el anuncio estadounidense: el CAC 40 francés subió un 0,8% y el DAX alemán, un 1,2%. En cambio, los mercados asiáticos cerraron con fuertes caídas, ya que las operaciones concluyeron antes del anuncio de Trump: el Kospi surcoreano se desplomó un 6,5%, el Nikkei 225 japonés cayó un 3,5% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 3,5%.

El alivio en los mercados se produjo después de una serie de amenazas de Trump durante el fin de semana, quien advirtió con “aniquilar” las centrales eléctricas iraníes si no se reabría el estrecho de Ormuz en 48 horas. Este paso estratégico, bajo control iraní, ha sido un punto crítico desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, provocando un encarecimiento de los hidrocarburos y restricciones al tráfico de petroleros en la región.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la postergación de ataques contra infraestructuras energéticas iraníes luego de sus amenazas del fin de semana. (EFE/Justin Lane)

Trump informó que aplazaría cinco días las acciones militares para permitir la continuación de supuestas negociaciones. No obstante, analistas como la consultora Oxford Economics señalaron que la guerra continuará afectando los mercados energéticos durante todo el año y que la reapertura del estrecho de Ormuz no se espera hasta mayo. La firma anticipa que el Brent promediará 114 dólares por barril en el segundo trimestre, con una recuperación gradual del comercio petrolero a lo largo de 2026, ya que el aplazamiento de ataques no altera sustancialmente las previsiones de interrupción del suministro.

La incertidumbre sobre la duración y el desenlace del conflicto mantiene la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas. El temor a una disrupción prolongada en el suministro de petróleo y gas natural alimenta preocupaciones sobre la inflación global y limita las opciones de los bancos centrales para reducir las tasas de interés, según se advirtió este lunes.

(Con información de EFE, Reuters y AP)

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