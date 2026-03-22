Zelensky pidió no suavizar las sanciones contra el petróleo ruso en medio de los intensos ataques del Kremlin contra Ucrania

Zelensky llamó a mantener las sanciones contra Rusia (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky advirtió que el alivio temporal de sanciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos ha permitido a Moscú aumentar sus ingresos y sostener los ataques militares contra Ucrania. Según señaló, la llamada flota en la sombra sigue facilitando la exportación de crudo pese a las restricciones internacionales, lo que complica los esfuerzos para limitar la financiación de la guerra.

El levantamiento parcial de sanciones, según Zelensky, ha fortalecido la capacidad económica de Rusia para mantener el conflicto. Los recursos obtenidos por la venta de crudo permiten una mayor continuidad en los ataques diarios, lo que agrava los daños sobre la infraestructura ucraniana y afecta a la población civil.

Durante la última semana, Rusia lanzó casi 1.550 drones de ataque y más de 1.260 bombas aéreas guiadas, además de dos misiles dirigidos a territorio ucraniano, según cifras divulgadas por el propio presidente y el Estado Mayor General de Ucrania. Aunque la cantidad de artefactos no aumentó respecto a la semana anterior, el mandatario vinculó estos datos con el incremento de exportaciones petroleras durante el alivio de sanciones: “Durante esa misma semana, debido al alivio de las sanciones, Rusia aumentó el volumen de ventas de petróleo crudo para financiar su guerra”, afirmó.

Sostuvo, asimismo, que el flujo extra de ingresos aporta a Rusia “una sensación de impunidad y la capacidad de continuar la guerra”. Insistió en la importancia de redoblar la presión internacional y fortalecer los mecanismos sancionadores.

Dos cadáveres cubiertos por unas bolsas blancas yacen en el piso tras un ataque con drones de Rusia en Zaporizhzhia (REUTERS/Stringer)

Zelensky recordó la existencia de la flota en la sombra, una red de buques antiguos que navegan bajo banderas de conveniencia para eludir sanciones sobre el crudo ruso. Según explicó, estos barcos operan casi sin restricciones en aguas europeas, situación que consideró inadmisible.

Expresó que estas embarcaciones “no deben sentirse seguras en aguas europeas ni en ninguna otra”, e instó a detener y bloquear el paso de los petroleros que alimentan el presupuesto de guerra. “Los petroleros que alimentan el presupuesto de guerra pueden y deben ser detenidos y bloqueados, no solo dejados pasar”, señaló.

El presidente reconoció el papel de líderes europeos como el jefe de Estado francés Emmanuel Macron, quien impulsó la reciente detención en Francia de un petrolero involucrado en el transporte sistemático de crudo ruso e iraní, ya sancionado por Ucrania, el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Recordó la urgencia de mantener la atención sobre las actividades de esta flota, especialmente en el contexto de conflictos paralelos en la región.

El intercambio de acciones militares entre Rusia y Ucrania se mantiene en niveles elevados. Según el último informe de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia desplegó 139 drones suicidas en una sola jornada, de los cuales 127 fueron derribados en las regiones norte, sur y este del país.

A pesar de la eficacia defensiva, se reportaron impactos en varias localidades, en especial en Brovarí, cerca de Kiev, con daños en instalaciones industriales y viviendas, informó el gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik.

Por su parte, las defensas antiaéreas de Rusia indicaron que derribaron 25 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y el mar Negro durante la noche, incluyendo Moscú, Vladímir, Bélgorod, Kursk, Tula, Riazán, Rostov, Voronezh y Briansk. El Ministerio de Defensa ruso también reportó que en la jornada anterior lograron abatir 283 drones sobre 15 regiones.

Rusia utiliza su flota fantasma para evadir las sanciones internacionales

Las Fuerzas Armadas de Ucrania comunicaron que atacaron la refinería de petróleo en Sarátov, una de las más antiguas del país vecino, que en 2023 procesó un total de 4,8 millones de toneladas de crudo. De acuerdo con el Estado Mayor General, el ataque afectó una unidad secundaria y un tanque de almacenamiento. Autoridades rusas añadieron que dos civiles fueron hospitalizados en la región tras el impacto.

Estas acciones evidencian que el conflicto continúa sin señales de reducción, en medio de la presión mutua sobre infraestructuras estratégicas.

El ajuste de las sanciones internacionales al petróleo ruso influye en la capacidad financiera de Moscú para sostener su ofensiva. Según Zelensky, el aumento de los ingresos derivado del alivio de restricciones permite a Rusia continuar sus ataques, mientras la flota en la sombra dificulta la efectividad de las medidas sancionadoras y prolonga la guerra.

Frente a este escenario, las autoridades ucranianas reclaman el endurecimiento de las acciones internacionales destinadas a detener los mecanismos financieros rusos y frenar la continuidad de la ofensiva armada.