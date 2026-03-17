Mundo

Zelensky llegó a Londres para mantener vivo el apoyo a Ucrania en una gira opacada por la guerra en Oriente Medio

Reino Unido y Ucrania firmaron un acuerdo de defensa centrado en tecnología antidrones e inteligencia artificial. El presidente ucraniano también se reunió con el rey Carlos III y hablará ante el Parlamento británico

Guardar
El primer ministro británico Keir
El primer ministro británico Keir Starmer recibe a Zelenski en Downing Street, Londres, 17 de marzo de 2026. Reino Unido y Ucrania firmaron un acuerdo de defensa centrado en tecnología de drones e inteligencia artificial. (REUTERS/Isabel Infantes)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky llegó el martes a Londres para reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un esfuerzo por mantener la atención internacional sobre la guerra en Ucrania mientras el conflicto en Oriente Medio acapara la agenda global.

La oficina de Starmer confirmó que la reunión en el número 10 de Downing Street abordará los esfuerzos de paz en Ucrania y “la necesidad de mantener la presión de las sanciones sobre Rusia.” Zelensky también se reunió con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham y pronunció un discurso ante el Parlamento británico, informó su portavoz, Serguí Nikiforov.

El rey Carlos III recibe
El rey Carlos III recibe a Zelenski en el Palacio de Buckingham, Londres, 17 de marzo de 2026. Es la segunda visita del presidente ucraniano al monarca británico desde el inicio de la guerra con Rusia en 2022. (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

La visita se produce días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente algunas sanciones sobre el petróleo ruso en un intento por aliviar la presión sobre el suministro global de energía desatada por la guerra en Oriente Medio. Zelensky criticó la decisión de Washington, advirtiendo que proporcionaría recursos adicionales a Moscú para continuar sus ataques contra Ucrania.

Un acuerdo de drones

El principal resultado concreto de la visita fue la firma de un acuerdo de defensa centrado en tecnología de drones e inteligencia artificial. El convenio combina “la experiencia de Ucrania y la base industrial del Reino Unido para fabricar y suministrar drones y capacidades innovadoras”, según la oficina de Starmer, e incluye la financiación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial junto al Ministerio de Defensa ucraniano por valor de 500.000 libras esterlinas (unos 650.000 dólares).

El pacto tiene una dimensión que va más allá del conflicto europeo. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, Irán ha utilizado masivamente drones de diseño propio, conocidos como Shahed, para atacar países del Golfo Pérsico. Funcionarios británicos señalaron que Rusia e Irán están colaborando en tecnología y tácticas de drones, y que expertos de ambos países ya fueron enviados a la región para ayudar a los vecinos de Irán a repeler esos ataques.

Un dron interceptor Sting de
Un dron interceptor Sting de la empresa ucraniana Wild Hornets vuela en un lugar no revelado de Ucrania, 16 de marzo de 2026. Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de drones de combate tras años de enfrentar ataques rusos. (REUTERS/Thomas Peter)

Ucrania, que lleva años enfrentando ataques rusos con cientos de drones, se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de interceptores de alta tecnología probados en combate. El presidente Trump, sin embargo, rechazó la oferta de Zelenskyde colaborar con Estados Unidos y sus socios en el Golfo en ese ámbito.

“Los drones, la guerra electrónica y la innovación rápida en el campo de batalla son ahora elementos centrales de la seguridad nacional, y eso se ha visto amplificado por el conflicto en Oriente Medio”, dijo Starmer.

El frente no se detiene

Mientras Zelensky gestionaba apoyos en Londres, Rusia lanzó durante la noche 178 drones de largo alcance sobre territorio ucraniano, de los cuales 154 fueron interceptados o neutralizados, informó la fuerza aérea ucraniana. En la ciudad de Zaporiyia, un ataque ruso dañó instalaciones de la principal empresa privada de mensajería del país y dejó ocho heridos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó los contraataques ucranianos de “resistencia absolutamente inútil.”

Tras Londres, Zelensky viajará a Madrid, donde se reunirá el miércoles con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La gira concluirá en Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea abordarán la situación de Ucrania en una cumbre prevista para el jueves.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyKeir StarmerOTANCarlos IIIMark RutteGuerra Rusia UcraniaReino UnidoUcraniaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Israel desplegó más tropas en el sur del Líbano en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hezbollah

Las autoridades militares han alertado sobre movimientos inusuales de combatientes libaneses, lo que ha motivado nuevas advertencias a la población civil y el refuerzo de medidas defensivas a lo largo del límite fronterizo

Israel desplegó más tropas en

Benjamin Netanyahu: “Hoy eliminamos a Alí Larijani, el jefe de la banda de mafiosos que realmente controla Irán”

El primer ministro israelí prometió seguir debilitando al régimen de Irán y remarcó que lo hará hasta que el pueblo iraní pueda derrocarlo. También aseguró que hay “muchas sorpresas” por venir

Benjamin Netanyahu: “Hoy eliminamos a

La crisis por el cierre del Estrecho de Ormuz obliga a Asia a medidas extremas

Las restricciones a la circulación de hidrocarburos desde Medio Oriente han generado escasez y desajustes en los sistemas energéticos asiático

La crisis por el cierre

Quién era Alí Larijani, el filósofo del poder teocrático iraní que ejecutó una represión brutal

Estudioso de Kant y arquitecto de las matanzas de enero, el jefe de seguridad del régimen persa combinó como pocos la vida intelectual con el ejercicio despiadado del poder. Israel anunció su muerte este martes tras un ataque sobre Teherán

Quién era Alí Larijani, el

The Wall Street Journal: el conflicto con Irán impulsará la reducción de los precios energéticos globales

La postura defendida por Peter Navarro señala que el enfrentamiento con Teherán busca eliminar costos ocultos asociados al petróleo, afectando la economía internacional mediante un recargo que impacta sectores clave

The Wall Street Journal: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avance de ‘Valle Salvaje’ del

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 18 de marzo: Pedrito le planta cara a don Hernando y el futuro incierto de José Luis y Victoria

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 17 de marzo: bloqueo en Eje 3 Norte en ambos sentidos a la altura de Calzada Camarones

Del rechazo al cambio: Sheinbaum explica por qué los partidos modificaron su postura frente al Plan B

Mataron a balazos a un almacenero en Almirante Brown: el detalle que permitió resolver el crimen en 24 horas

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran hoy 17 de marzo

INFOBAE AMÉRICA
Noboa desmiente a Petro y

Noboa desmiente a Petro y matiza que Ecuador bombardea grupos colombianos dentro de su frontera

La UCAM y Ucomur convocan el Premio Transfer-ES de economía social

El Parlamento de Noruega da 'luz verde' a la creación de un comité independiente sobre el caso Epstein

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

El fanatismo, el antisemitismo y el antitrumpismo de una guerra

ENTRETENIMIENTO

El exesposo de Amy Winehouse

El exesposo de Amy Winehouse expuso al entorno de la cantante: ”No soy responsable de su muerte”

Zendaya reacciona a las fotos con IA de su supuesta boda con Tom Holland: “Han engañado a mucha gente”

La identidad de Banksy fue revelada por un informe policial de hace 26 años

Teyana Taylor responde a críticas por celebrar la victoria de otra actriz en los premios Oscar

Cómo Robert Downey Jr. se convirtió en Iron Man tras la renunce Cliia dve Owen