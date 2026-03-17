Zelensky llegó a Londres para mantener vivo el apoyo a Ucrania en una gira opacada por la guerra en Oriente Medio

El primer ministro británico Keir Starmer recibe a Zelenski en Downing Street, Londres, 17 de marzo de 2026. Reino Unido y Ucrania firmaron un acuerdo de defensa centrado en tecnología de drones e inteligencia artificial. (REUTERS/Isabel Infantes)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky llegó el martes a Londres para reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un esfuerzo por mantener la atención internacional sobre la guerra en Ucrania mientras el conflicto en Oriente Medio acapara la agenda global.

La oficina de Starmer confirmó que la reunión en el número 10 de Downing Street abordará los esfuerzos de paz en Ucrania y “la necesidad de mantener la presión de las sanciones sobre Rusia.” Zelensky también se reunió con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham y pronunció un discurso ante el Parlamento británico, informó su portavoz, Serguí Nikiforov.

El rey Carlos III recibe a Zelenski en el Palacio de Buckingham, Londres, 17 de marzo de 2026. Es la segunda visita del presidente ucraniano al monarca británico desde el inicio de la guerra con Rusia en 2022. (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

La visita se produce días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente algunas sanciones sobre el petróleo ruso en un intento por aliviar la presión sobre el suministro global de energía desatada por la guerra en Oriente Medio. Zelensky criticó la decisión de Washington, advirtiendo que proporcionaría recursos adicionales a Moscú para continuar sus ataques contra Ucrania.

Un acuerdo de drones

El principal resultado concreto de la visita fue la firma de un acuerdo de defensa centrado en tecnología de drones e inteligencia artificial. El convenio combina “la experiencia de Ucrania y la base industrial del Reino Unido para fabricar y suministrar drones y capacidades innovadoras”, según la oficina de Starmer, e incluye la financiación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial junto al Ministerio de Defensa ucraniano por valor de 500.000 libras esterlinas (unos 650.000 dólares).

El pacto tiene una dimensión que va más allá del conflicto europeo. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, Irán ha utilizado masivamente drones de diseño propio, conocidos como Shahed, para atacar países del Golfo Pérsico. Funcionarios británicos señalaron que Rusia e Irán están colaborando en tecnología y tácticas de drones, y que expertos de ambos países ya fueron enviados a la región para ayudar a los vecinos de Irán a repeler esos ataques.

Un dron interceptor Sting de la empresa ucraniana Wild Hornets vuela en un lugar no revelado de Ucrania, 16 de marzo de 2026. Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de drones de combate tras años de enfrentar ataques rusos. (REUTERS/Thomas Peter)

Ucrania, que lleva años enfrentando ataques rusos con cientos de drones, se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de interceptores de alta tecnología probados en combate. El presidente Trump, sin embargo, rechazó la oferta de Zelenskyde colaborar con Estados Unidos y sus socios en el Golfo en ese ámbito.

“Los drones, la guerra electrónica y la innovación rápida en el campo de batalla son ahora elementos centrales de la seguridad nacional, y eso se ha visto amplificado por el conflicto en Oriente Medio”, dijo Starmer.

El frente no se detiene

Mientras Zelensky gestionaba apoyos en Londres, Rusia lanzó durante la noche 178 drones de largo alcance sobre territorio ucraniano, de los cuales 154 fueron interceptados o neutralizados, informó la fuerza aérea ucraniana. En la ciudad de Zaporiyia, un ataque ruso dañó instalaciones de la principal empresa privada de mensajería del país y dejó ocho heridos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó los contraataques ucranianos de “resistencia absolutamente inútil.”

Tras Londres, Zelensky viajará a Madrid, donde se reunirá el miércoles con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La gira concluirá en Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea abordarán la situación de Ucrania en una cumbre prevista para el jueves.