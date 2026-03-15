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La Inteligencia ucraniana apunta que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EEUU en Oriente Próximo

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que la Inteligencia de Ucrania sospecha de que el Kremlin estaría ayudando a Irán en sus ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, en el marco de la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Mi Inteligencia me ha dicho que creen que (Rusia) comparte información, inteligencia, con el régimen iraní. Les ayudan", ha aseverado Zelenski tras recordar que previamente ha habido indicios de colaboración entre Rusia e Irán. "Rusia ya proporcionó drones, los Shahed, (a las fuerzas iraníes). Construyeron y produjeron muchos drones y se los entregaron", ha señalado.

En esta línea, el mandatario ucraniano ha asegurado tener "pruebas al 100% de que el régimen iraní los utilizó (los drones rusos) contra bases estadounidenses y contra los aliados (de Ucrania) en Oriente Próximo". Es decir, "contra los vecinos de Irán" en la región.

Así las cosas, Zelenski ha advertido de que al igual que Europa y Estados Unidos "pueden ayudar a Ucrania con Inteligencia" en su guerra con Rusia, "Rusia puede ayudar al régimen iraní". "Así que es un hecho, y como puede ver, no es un gran secreto", ha sentenciado.

Estas declaraciones llegan después de que la Inteligencia militar de Reino Unido considera que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no solo no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania sino que Moscú está saliendo ampliamente beneficiada.

Ello, después también de que Zelenski trasladase este viernes su agradecimiento al hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, por su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, durante un encuentro en París, donde este trató de presentarse como líder de una eventual transición democrática en el país asiático tras la muerte del hasta ahora líder de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, en un ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

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