La 'low cost' china Spring Airlines elevará las tasas por combustible en vuelos nacionales

Shanghái (China), 26 mar (EFE).- La aerolínea china de bajo coste ('low cost') Spring Airlines anunció que incrementará las tasas por combustible que aplica a los vuelos que opera dentro del país a partir de la próxima semana tras el alza de los precios del crudo ante la guerra en Oriente Medio.

En un comunicado publicado este miércoles en su página web oficial, la compañía indica que sus rutas nacionales se verán afectadas por una subida de tasas aún sin especificar a partir del próximo 5 de abril.

Spring Airlines agregó que los detalles sobre el encarecimiento de los billetes a raíz de los costes del combustible serán publicados más adelante.

En otro comunicado publicado hoy, la aerolínea sí detalla un nuevo repunte de esas tasas para los vuelos a Corea del Sur, las cuales se multiplicarán aproximadamente por tres -en la ruta más larga que opera, pasarán de 16 a 51 dólares- a partir del 1 de abril.

El pasado día 11, la compañía anunció un ajuste mayoritariamente al alza para numerosas conexiones con otros países de Asia, elevando costes en hasta 180 yuanes (26,1 dólares, 22,5 euros), también en vuelos en los que hasta entonces no cobraba este tipo de tasas.

La semana pasada, el portal de noticias económicas Jiemian indicó que varias aerolíneas chinas -entre ellas, la líder nacional China Southern o la hongkonesa Cathay Pacific- también habían incrementado los precios de sus billetes para vuelos internacionales ante la subida de los precios del petróleo.

Ese medio recordó que, en el caso de las rutas dentro de China, la siguiente ventana para ajustar las tasas es precisamente el mencionado 5 de abril, por lo que estas se mantendrán hasta entonces en los niveles fijados a principios de enero, aunque expertos del sector apuntan que más aerolíneas podrían replicar la subida avanzada por Spring Airlines.

Según el rotativo financiero Daily Economic News, el combustible representa en torno a un 30 % de los costes operativos de las aerolíneas.

En las últimas semanas, los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán -también contra otros países de la región- han alterado la navegación comercial y elevado los costes logísticos, lo que ha causado un encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales que ha afectado también a China.

En el gigante asiático, los precios de los combustibles han registrado una de sus mayores subidas recientes.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán, aunque también ha pedido "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que también mantiene estrechos lazos.

El gigante asiático ha instado asimismo a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz. EFE