El régimen de Cuba flexibiliza la inversión de sus ciudadanos emigrados en el sector privado de la isla

el régimen de Cuba autorizará la inversión en el sector privado de sus en el exterior (EFE/ARCHIVO)

Cuba permitirá que ciudadanos cubanos en el exterior inviertan en el sector privado de la isla, según anunció el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del régimen cubano, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista publicada este lunes por el canal estadounidense NBC. La medida representa una apertura inédita para el capital privado de origen cubano radicado fuera de la isla y busca captar inversiones de cubanos residentes en el exterior y de empresas estadounidenses, en medio de una crisis energética y presión internacional que agudizan las dificultades económicas del país.

Pérez-Oliva afirmó que la nueva política va “más allá de la esfera comercial” y permitirá también grandes inversiones en infraestructuras de sectores considerados prioritarios como el turismo, la minería y la energía. El funcionario precisó que Cuba está abierta a una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y con cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes, quienes podrán invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en la isla, una opción que hasta ahora no estaba permitida.

El gobierno de Cuba busca atraer inversiones en turismo, minería y energía, sectores considerados prioritarios para el desarrollo nacional (REUTERS/ARCHIVO)

Según dijo, el objetivo es crear un entorno dinámico de negocios pese a las limitaciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos, que restringe el acceso a financiamiento, tecnología y mercados internacionales. “La política de hostilidad contra Cuba es sin duda un elemento que afecta el desarrollo de estos elementos”, declaró Pérez-Oliva, quien enfatizó la intención gubernamental de abrir canales para la llegada de recursos y capital que permitan modernizar la economía cubana y resolver problemas estructurales en sectores clave.

El anuncio se produce en un contexto marcado por una crisis energética en Cuba, con apagones recurrentes y escasez de combustibles, agravada por las sanciones de Washington. Según el propio Pérez-Oliva, la situación se ha visto empeorada en los últimos meses por el endurecimiento de medidas estadounidenses que afectan la importación de petróleo y otros insumos estratégicos. De hecho, desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero sobre Cuba y aranceles a países que suministran crudo a la isla, lo que ha derivado en más de tres meses sin ingreso de barcos de combustible, según confirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en conferencia de prensa.

El mandatario cubano explicó que el objetivo de las reformas es reactivar sectores como el turismo, la minería y la modernización de la red eléctrica, áreas que considera prioritarias para la recuperación económica del país. Díaz-Canel subrayó que la crisis energética y sus efectos sobre la vida cotidiana de la población no son atribuibles al gobierno, sino al “bloqueo energético” estadounidense. “La culpa no es del gobierno, no es de la revolución. La culpa es del bloqueo energético que nos han impuesto”, sostuvo durante su intervención ante los medios.

Donald Trump afirma que Washington presiona a Cuba con bloqueos y exige reformas económicas y políticas para avanzar en las negociaciones (REUTERS/ARCHIVO)

El anuncio de la apertura económica también coincidió con la confirmación oficial de contactos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. El presidente Díaz-Canel señaló que funcionarios de ambos países han sostenido conversaciones iniciales con el objetivo de identificar los principales problemas bilaterales y explorar áreas de cooperación, bajo principios de igualdad y respeto mutuo. “Estos son procesos que se hacen con mucha discreción. Son procesos largos. Todo lleva un tiempo. Estamos en las fases iniciales de ese proceso”, explicó, al referirse a los intercambios con la Administración estadounidense. Díaz-Canel añadió que el liderazgo cubano busca sostener el diálogo sobre la base de la soberanía y la reciprocidad, y que los contactos se desarrollan en una fase inicial y bajo estricta confidencialidad.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que su administración mantiene contactos con el gobierno cubano y anticipó que “muy pronto” ambos países podrían llegar a un “acuerdo”, aunque subrayó que la prioridad de Washington en este momento es el conflicto con Irán. “Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, afirmó Trump, quien advirtió que si no se logran avances, Estados Unidos tomará las medidas que considere pertinentes. Trump ha presionado a La Habana con el bloqueo petrolero desde enero y con la amenaza de nuevas restricciones si no se inician reformas económicas y políticas en la isla.