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El Ejército de Israel adelantó que el conflicto con Irán se podría extender al menos tres semanas más

“Estamos listos, en coordinación con nuestros aliados de Estados Unidos, para seguir al menos hasta la Pascua judía, dentro de tres semanas”, afimó el portavoz militar israelí Effie Defrin

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Effie Defrin, portavoz militar del
Effie Defrin, portavoz militar del Ejército israelí

Las Fuerzas Armadas de Israel han anunciado que mantendrán los ataques contra el régimen de Irán durante al menos tres semanas más, en el marco de la campaña militar iniciada junto a Estados Unidos el 28 de febrero. Esta operación, que apunta a miles de objetivos, busca ejercer presión sobre la infraestructura militar y política iraní, mientras continúa la tensión regional.

Israel planea extender su ofensiva sobre territorio iraní, en coordinación con Estados Unidos, “hasta la Pascua judía, dentro de unas tres semanas”, según afirmó el portavoz militar Effie Defrin a CNN. Detalló, además, que la duración de la campaña “no sigue un calendario estricto”, sino que se adaptará al “cumplimiento de objetivos establecidos”. Uno de estos fines incluye la creación de condiciones para un posible cambio político en Irán, aunque señalan que este resultado dependerá finalmente de la sociedad iraní.

Durante este periodo, la ofensiva israelí prioriza la destrucción de capacidades militares y el debilitamiento del régimen. Las Fuerzas Armadas afirman haber identificado más de 15.000 objetivos militares en Irán.

En tanto, el régimen de Irán ha advertido que una intervención militar de terceros países provocaría una grave escalada en el conflicto. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, explicó a Al-Araby Al-Jadeed que el fin de la guerra solo se producirá cuando se proporcionen garantías definitivas y reparaciones, reiterando la exigencia al resto de naciones de no intervenir para evitar una mayor extensión del conflicto.

La Fuerza Aérea de Israel eliminó a soldados iraníes relacionados con la formación de drones tras un ataque en el oeste de Irán.mp4

Araqchi sostuvo que existen pruebas del uso de bases estadounidenses en ataques a Irán, especialmente desde Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, los Guardianes de la Revolución amenazaron con “perseguir y matar” al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El domingo, las fuerzas armadas de Irán anunciaron un contraataque con drones contra instalaciones estratégicas en Israel. Simultáneamente, la coalición encabezada por Israel continuó su ofensiva en suelo iraní.

El nuevo líder supremo iraní, ayátola Mojtaba Jamenei, no ha aparecido en público desde el comienzo de la ofensiva, pero divulgó un mensaje escrito en el que asegura que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado. Esta decisión, confirmada por las autoridades, es considerada fundamental para la estrategia defensiva iraní.

El cierre del estrecho de Ormuz ha encendido las alarmas en la comunidad internacional debido a su importancia para el tránsito mundial de petróleo. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a NBC News que no está dispuesto a negociar bajo las actuales condiciones y anticipó que los ataques podrían dirigirse a infraestructuras estratégicas, incluido el principal terminal petrolero iraní en la isla de Kharg.

Trump propuso la creación de una operación naval internacional para escoltar petroleros en la zona, buscando la colaboración de países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido. Sin embargo, la mayoría de estos países aún evalúan su participación y no han manifestado compromisos concretos. El temor a nuevas interrupciones y bloqueos ha impulsado un aumento en los precios del petróleo y generado tensión en los mercados financieros globales.

Estados Unidos ha intensificado bombardeos sobre la costa septentrional iraní con el objetivo de reanudar el flujo petrolero internacional, mientras ambas partes admiten que, aunque se destruyeron defensas militares, las principales terminales petroleras siguen operativas. Al mismo tiempo, Baréin y Arabia Saudita informaron sobre la interceptación de proyectiles y el incremento de las medidas de alerta.

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