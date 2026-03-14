Mundo

Canadá construye un nuevo rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico

Los buques, que no estarán armados, entrarán en servicio entre 2030 y 2032, y serán clave para misiones de vigilancia, rescate y apoyo científico

Guardar
El deshielo del Ártico abre
El deshielo del Ártico abre nuevas rutas marítimas y despierta interés global (Captura de video)

Canadá invierte en una nueva generación de rompehielos de última tecnología para reforzar su presencia en el Ártico, una región estratégica donde se intensifican las tensiones geopolíticas. El buque es construido en un inmenso hangar de un astillero de North Vancouver, en el oeste del país, donde obreros lijan largas vigas metálicas.

El extremo norte de Canadá está en el centro de las prioridades del primer ministro Mark Carney, de visita en Noruega para observar ejercicios militares en el Ártico que reúnen a tropas de 14 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). “Canadá es y siempre será un país ártico”, declaró antes de su partida.

Mark Carney enfatiza la prioridad
Mark Carney enfatiza la prioridad estratégica del Ártico para Canadá (Reuters)

“Frente a nuevas amenazas, estamos reforzando la colaboración en materia de defensa con nuestros socios del Ártico”, agregó. Las inquietudes ligadas a las ambiciones de Rusia han reavivado la atención prestada al Ártico, donde las actividades militares se intensifican. El calentamiento climático también acentúa los desafíos estratégicos.

El deshielo del casquete polar abre progresivamente nuevas rutas marítimas y hace accesibles recursos naturales hasta ahora difíciles de explotar. Las capacidades de navegación en el Ártico se han convertido, por lo tanto, en un elemento central:

El cambio climático transforma los
El cambio climático transforma los desafíos estratégicos en el extremo norte (Europa Press)

“Nos esforzamos en reafirmar nuestra posición de superpotencia en materia de rompehielos”, explica a la AFP Wesley Wark, experto en seguridad.

“Joya de la corona”

Actualmente se construyen dos nuevos buques, cada uno por un costo superior a 3.000 millones de dólares canadienses (2.200 millones de dólares estadounidenses).

El que toma forma en North Vancouver será “la joya de la corona”, declara a la AFP Eddie Schehr, vicepresidente de producción del grupo Seaspan. Su entrega está prevista para 2032.

El otro, ensamblado en parte en Finlandia, debería entregarse en 2030. Deberán sustituir progresivamente a una flota envejecida que desde hace décadas garantiza las misiones de soberanía, abastecimiento y seguridad marítima en las aguas árticas.

Esta modernización se había emprendido antes del regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump. Pero las relaciones a veces tensas entre los dos vecinos han contribuido a devolver la cuestión ártica al centro del debate.

Trump calificó a Mark Carney
Trump calificó a Mark Carney como “gobernador” de un supuesto estado estadounidense (Reuters)

Mark Carney mencionó en varias ocasiones los nuevos riesgos planteados por Estados Unidos. Durante la última campaña electoral, acusó a Donald Trump de querer debilitar a Canadá y afirmó que el presidente estadounidense buscaba “rompernos para que Estados Unidos pueda poseernos”.

Según el experto Wesley Wark, los desafíos de Canadá en el Ártico se articulan en dos frentes. Primero, demostrar su capacidad de contribuir a “la seguridad colectiva de la OTAN” en una región donde la actividad de los rusos, que poseen la mayor flota de rompehielos del mundo, provoca una inquietud creciente.

Luego, mantener presente que “los propios Estados Unidos representan potencialmente un peligro para la seguridad canadiense”.

“Preocupaciones estadounidenses”

Donald Trump habló en varias ocasiones de la anexión de Canadá.

El martes volvió a burlarse de Carney calificándolo de “gobernador” de un estado estadounidense, una burla que dirigía antes al ex primer ministro Justin Trudeau.

Carney sostiene que la política
Carney sostiene que la política de Trump representa un riesgo para la seguridad canadiense (Reuters)

Para Wark, el riesgo de un enfrentamiento militar directo entre los dos países es poco probable, pero el peligro inmediato sería que Washington considere a Ottawa incapaz de garantizar la defensa del Ártico e intervenga directamente con su ejército en la región.

“El refuerzo de la potencia militar canadiense está motivado en parte por estas preocupaciones estadounidenses”, añade el experto. A diferencia de Rusia, Canadá no prevé que sus nuevos rompehielos porten armas.

Sin embargo, los buques están diseñados para operar todo el año en las condiciones extremas del Ártico. Serán utilizados para vigilancia, recopilación de información, misiones de rescate y para apoyar actividades científicas en la región.

(AFP)

Temas Relacionados

CanadáÁrticoRompehieloMark Carney

Últimas Noticias

Pakistán denunció un ataque con drones contra Islamabad en el marco de la escalada fronteriza con Afganistán

Las autoridades informaron que no hubo víctimas ni daños graves, pero la tensión regional continúa en aumento

Pakistán denunció un ataque con

Suecia detuvo al capitán ruso del barco petrolero Sea Owl I por falsificación de documentos y violaciones al código marítimo

El buque, incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea, navegaba bajo bandera de las Islas Comoras

Suecia detuvo al capitán ruso

Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha “aniquilado por completo” los objetivos militares en la isla iraní de Kharg

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una ofensiva de gran magnitud sobre instalaciones militares en Kharg, un enclave clave en la exportación petrolera iraní, tras una orden directa del presidente Donald Trump

Donald Trump aseguró que Estados

Cuba liberó a ocho presos políticos en medio de presiones internacionales y críticas por falta de transparencia

Las excarcelaciones, bajo permisos condicionados y no indultos, ocurrieron mientras avanzan diálogos con Estados Unidos

Cuba liberó a ocho presos

El grupo terrorista Hezbollah aseguró que está preparado para una larga batalla con Israel

Las declaraciones realizadas por el secretario general Naim Qassem señalan que la confrontación armada responde a incursiones israelíes, descartando que el grupo actúe bajo influencia extranjera, mientras la crisis humanitaria continúa en el sur del país

El grupo terrorista Hezbollah aseguró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Año Escolar 2026: Alimentos para

Año Escolar 2026: Alimentos para escolares ahora contarán con vigilancia sanitaria del Minsa, según ministra Lily Vásquez

Estas son las sanciones a taxis de plataforma en el segundo día de operativo en el AICM

“Nos guste o no, los cárteles controlan México”: Trump lamenta que Sheinbaum rechace ayuda de EEUU

Laura Barjum sacudió las redes sociales al compartir su postura sobre la monogamia y la fidelidad: “Me dieron ganas de poner el cuerno”

Este fue el primer papel de José Ángel Bichir en una de las películas más famosas del cine mexicano

INFOBAE AMÉRICA
Araqchi denuncia ataques contra una

Araqchi denuncia ataques contra una sucursal bancaria iraní y avanza represalias por el "crimen" perpetrado

El nuevo Gobierno de transición de Perú hace su primer cambio de ministro tras 15 días

Corte colombiana ordena detener por corrupción a dos congresistas reelegidos el domingo

Seúl liberará 22 millones de barriles de petróleo, una cifra histórica, bajo plan de AIE

Corte salvadoreña ordena que bienes del expresidente Saca por 9,6 millones pasen al Estado

ENTRETENIMIENTO

La carrera por los Oscar

La carrera por los Oscar 2026 enciende apuestas y rivalidades con favoritos inesperados y duelos estelares

La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet