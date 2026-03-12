Gisèle Pélicot confesó: “Jamás había sospechado nada malo de mi esposo en 50 años de matrimonio. Eso es lo más aterrador”

Gisèle Pélicot rompe el anonimato y destapa un histórico caso de violencia sexual en Francia, marcando un antes y después en los derechos de las víctimas (YouTube: The Interview)

Un caso de violencia sexual que impactó a Francia emergió cuando Gisèle Pélicot abandonó el anonimato y decidió narrar públicamente el infierno vivido durante años, víctima de su esposo Dominique Pélicot y decenas de hombres. Su determinación, evidenciada en un proceso judicial sin precedentes, convirtió su historia en referencia internacional de denuncia y encendió el debate sobre justicia y dignidad en Francia.

Gisèle fue víctima de violaciones organizadas por su esposo durante casi una década. Al revelar su identidad y participar en un juicio en el que decenas de acusados enfrentaron cargos, su testimonio cobró relevancia en el debate sobre la violencia sexual y los derechos de las víctimas en Francia.

Mazan, la policía y el anonimato en el inicio del caso marcaron un antes y un después, uniendo la experiencia personal con el avance judicial y mediático del proceso.

El proceso judicial contra Dominique Pélicot y decenas de acusados revela la magnitud de las violaciones organizadas en Mazan, al sudeste de Francia (YouTube: The Interview)

Descubrimiento del horror y reacción inicial

Antes de los hechos, llevaba una vida tranquila, al sudeste de Francia, tras jubilarse. “Era una mujer que se retiró a los 60 años, después de trabajar toda la vida y criar a mis hijos. Siempre fui muy activa y pensaba pasar el final de mis días felizmente junto al señor Pélicot”, relató al podcast The Interview de The New York Times.

Nunca sintió que había algo anormal. “Jamás había sospechado nada malo de mi esposo en cincuenta años de matrimonio. Eso es lo más aterrador”.

El primer indicio llegó cuando su marido confesó haber tomado imágenes en un supermercado. Fue descubierto grabando en secreto bajo las polleras de mujeres en un supermercado cerca de su casa en el sureste de Francia. “Cuando me contó lo que había hecho, no lo podía creer. Nunca mostró nada extraño en tantos años, ni bromas, ni gestos indebidos. Le pregunté: ¿Por qué hiciste eso? Me dijo que le serviría de lección y que no volvería a repetirlo”.

La policía identificó más de doscientas violaciones y detuvo a 53 individuos, aunque algunos agresores aún no han sido localizados, según la investigación (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Dos meses después, la policía los citó. Pélicot recordó el desconcierto: “Pensé que era por esas fotos en la tienda. El interrogatorio inició como algo rutinario, hasta que me preguntaron si practicaba intercambio de parejas. No entendía nada”.

Luego, le mostraron imágenes en las que no pudo reconocerse. “No me reconocí en la foto. Estaba junto a un hombre desconocido que me violaba. Creí que era un error, que sin mis gafas veía mal”. Los agentes le dijeron que era su habitación y que habían registrado su casa. “Supe que Dominique estaba bajo custodia y que no regresaría conmigo”.

Le comunicaron que fui víctima de cerca de 200 violaciones. “Detuvieron a 53 individuos. Después supe que unos 20 o 30 no fueron arrestados. Solo quería regresar a casa; era demasiado para asimilar”.

El testimonio de Gisèle Pélicot, respaldado por videos y pruebas materiales, cuestiona las limitaciones del sistema de justicia para quienes carecen de evidencia

El impacto de la violencia y la reconstrucción personal

La magnitud de los abusos superó lo imaginable. Las pruebas de la investigación incluían videos y evidencias materiales. “Cuando vi los videos y la brutalidad con que actuaban esos hombres, noté que ni siquiera había compasión. Yo estaba totalmente inconsciente; era como ver a una mujer muerta en su cama y nadie mostraba piedad”.

El daño, más allá de lo físico, fue psicológico. “En algunos momentos pensaba que todo era irreal, que no podía ser cierto. Llegué a disociarme de lo que veía. Pedí un vaso de agua porque no podía hablar y solo quería huir de allí”.

Contar con pruebas facilitó el proceso judicial, pero también reflexionó sobre quienes no las tienen. “Tuve la suerte de contar con pruebas, con imágenes. No tengo recuerdos, y eso me ha ayudado a reconstruirme. Pero pienso en quienes sí recuerdan; para ellos debe ser aún más difícil cuando los casos se archivan por falta de pruebas”.

Gisèle Pélicot decide renunciar al anonimato legal y participa en un histórico juicio público, alentando a otras víctimas a romper el silencio en Francia (REUTERS/Manon Cruz REFILE - CORRECCIÓN DE "ANTES DEL VEREDICTO" A "DESPUÉS DEL VEREDICTO".)

Romper el silencio: el juicio y la voz colectiva

Aunque la ley francesa protege el anonimato de las víctimas, ella decidió renunciar a este derecho. “Tardé cuatro años en llegar a esa decisión. Al principio quería el juicio a puertas cerradas, pero mi hija me convenció de que el secreto solo beneficiaba a los culpables. Comprendí que cargar con la vergüenza es una doble condena”.

El día del juicio, su voluntad se mantuvo. “Mis abogados defendieron mi deseo de que la audiencia fuera pública. Sentí las miradas de los acusados sobre mí; me trataron de cómplice y mujer que otorgó permiso. Aun así, me mantuve firme hasta el final, sin bajar la mirada”.

También tuvo que enfrentar a familiares de los acusados. “Vi cómo las madres defendían a sus hijos asegurando que eran incapaces de hacer algo así, sin mirar siquiera en mi dirección. Esa actitud resulta hiriente”.

Justicia, apoyo y heridas abiertas

A pesar de todo, la colaboración de otras mujeres fue determinante. “Cada mañana veía a mujeres esperando bajo la lluvia para ingresar a la audiencia. Me conmovía y me daba fuerza. Recibí miles de cartas desde todo el mundo, muchas de mujeres que veían en mi caso el reflejo de su propio dolor. Me agradecían por haber hablado”.

La condena de veinte años de prisión para Dominique Pélicot es considerada un triunfo simbólico en la lucha por la justicia frente a la violencia sexual (REUTERS/Manon Cruz)

La justicia francesa, a través del tribunal de Avignon, condenó a Dominique Pélicot a 20 años de prisión, la pena máxima, y declaró culpables al resto de los acusados. “Para mí, se hizo justicia. No importaba la duración exacta de las penas; lo esencial era el reconocimiento de la culpa”.

Sin embargo, no todas las personas involucradas fueron identificadas, lo que genera incertidumbre. “He pensado que podía cruzarme con alguno de los agresores que nunca fueron identificados. Antes me inquietaba más; hoy, menos”.

El nombre de Gisèle Pélicot se transformó en emblema de la lucha contra la violencia sexual y la importancia de declarar públicamente para transformar el dolor en justicia. “Asumir lo vivido y reconstruirme ha sido posible. Camino, hago ciclismo, y disfruto la vida a mis 73 años”, compartió.

También consideró que su mayor suerte fue poder vivir y disfrutar. Para muchas víctimas, ese estado aún parecía lejano, pero en su testimonio encontraron fuerza y esperanza.