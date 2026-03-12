Bahréin detuvo a cuatro personas por supuesto espionaje para la Guardia Revolucionaria de Irán

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (Europa Press/Archivo)

La Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Bahréin arrestó el miércoles a cuatro ciudadanos de su país acusados de presunta implicación en “actividades de espionaje” a favor de la Guardia Revolucionaria iraní, en el contexto de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

De los cuatro detenidos —tres hombres y una mujer de 25, 34, 36 y 22 años—, las autoridades identificaron a una quinta persona involucrada que permanece en libertad en el extranjero, según informó el Ministerio de Interior de Bahréin.

Las investigaciones revelaron que el primer arrestado, “siguiendo instrucciones de la organización y con la ayuda de otras personas”, utilizó equipos fotográficos de alta resolución para fotografiar y registrar coordenadas de lugares “vitales” e “importantes” en Bahréin.

Esta información era posteriormente transmitida a la Guardia Revolucionaria de Irán mediante un “software cifrado”. La cartera bahreiní confirmó que se abrió los cauces legales correspondientes y los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía.

Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní (Europa Press)

Baréin, sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, intensificó la vigilancia frente a posibles actos de espionaje e infiltración vinculados a intereses extranjeros, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad nacional tras recientes incidentes en el Golfo Pérsico.

En una audiencia judicial realizada el lunes pasado, la Fiscalía subrayó la gravedad de los hechos atribuidos a los acusados, calificando sus acciones como deslealtad y cooperación con actores considerados adversarios por el gobierno. El involucramiento de la República Islámica de Irán, señalada por Bahréin como agresora, eleva las inquietudes sobre la escalada de incidentes de seguridad y la respuesta de las autoridades locales.

La acusación sostiene que la recopilación de fotografías en zonas restringidas vulnera de manera severa los sistemas defensivos y estratégicos del Estado. Medios locales indicaron que la posible condena a pena de muerte refleja la política de tolerancia cero de Manama frente al espionaje y la colaboración con grupos designados como terroristas según la legislación nacional. El proceso judicial sigue en curso y, por razones de seguridad, no se han divulgado las identidades de los acusados ni detalles sobre los lugares fotografiados.

Por otra parte, el Ministerio de Interior informó el miércoles por la noche que ataques aéreos iraníes impactaron tanques de combustible en una instalación de la gobernación de Al Muharraq, en el noreste del país, en el marco de la escalada de hostilidades en Medio Oriente.

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio militar (REUTERS/Archivo)

La autoridad instó a los residentes de las localidades de Hid, Arad, Galali y Samahij, en la isla de Muharraq, a permanecer en sus casas y mantener cerradas ventanas y sistemas de ventilación como medida de precaución ante los posibles efectos del humo generado por un incendio que está siendo combatido.

Bahréin, junto con Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, es uno de los países del Golfo afectados por los ataques del régimen. En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles una resolución, impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC), que condena los bombardeos iraníes contra siete países de la región y pide su cese “inmediato”.

(Con información de Europa Press)