Las personalidades del entretenimiento y el deporte con mayores fortunas, según Forbes

La suma de los patrimonios de las celebridades en el ranking de Forbes alcanza los 48.100 millones de dólares a nivel global (REUTERS)

El nuevo ranking de multimillonarios publicado por la revista económica Forbes revela un fenómeno cada vez más visible en la economía global: figuras que alcanzaron la fama en el deporte, la música, el cine o la televisión transformaron su notoriedad en imperios empresariales valorados en miles de USD millones.

El listado identifica a 22 celebridades que primero conquistaron audiencias masivas y luego consolidaron fortunas a partir de inversiones, propiedad intelectual, acuerdos comerciales y negocios propios.

El informe correspondiente a 2026 contabiliza 22 celebridades con patrimonios superiores a USD 1.000 millones, una cifra que supera los 18 nombres registrados el año anterior. Los cuatro debutantes de esta edición son la cantante Beyoncé, el productor musical Dr. Dre, el tenista Roger Federer y el director de cine James Cameron.

Perfil de los 10 multimillonarios famosos

Entre las 22 celebridades del ranking acumulan USD 48.100 millones, impulsados por negocios vinculados al entretenimiento, la moda, el deporte profesional y la tecnología. Dentro de ese grupo, diez figuras concentran las fortunas más elevadas.

10. Magic Johnson

Patrimonio: USD 1.600 millones

Edad: 66 años

Tras su retiro del basketball, desarrolló una cartera de inversiones en deportes, bienes raíces y entretenimiento (REUTERS)

El exjugador de Los Angeles Lakers construyó su fortuna principalmente fuera de las canchas. Durante su carrera deportiva recibió alrededor de USD 40 millones en salario y menos de USD 4 millones anuales en patrocinios. Con el tiempo desarrolló una estrategia empresarial que incluyó inversiones en equipos profesionales y servicios financieros.

El patrimonio de Johnson se vincula especialmente con su participación mayoritaria en la compañía de seguros Equitrust, adquirida en 2015, además de participaciones minoritarias en franquicias deportivas como Los Angeles Dodgers y Washington Commanders.

9. Peter Jackson

Patrimonio: USD 1.900 millones

Edad: 64 años

La trayectoria de Jackson también incluye la producción de nuevas entregas vinculadas al universo de Tolkien (REUTERS)

El cineasta neozelandés consolidó su fortuna gracias a la industria cinematográfica y a la tecnología aplicada a los efectos visuales. Director de las trilogías El Señor de los Anillos y El Hobbit, se convirtió en multimillonario al vender en 2021 la división tecnológica de su empresa Wētā FX a la empresa de software Unity Software por USD 1.600 millones entre efectivo y acciones.

8. Kim Kardashian

Patrimonio: USD 1.900 millones

Edad: 45 años

La empresaria convirtió su popularidad televisiva en un imperio de negocios vinculado a la moda, la belleza y el comercio digital (REUTERS)

La empresaria y personalidad televisiva alcanzó notoriedad mundial con el reality Keeping Up with the Kardashians. La base de su patrimonio procede de Skims, la compañía de ropa moldeadora que fundó y que inversores privados valoraron en USD 5.000 millones durante una ronda de financiación realizada en 2025.

El crecimiento de la marca consolidó a Kardashian como una de las celebridades con mayor presencia empresarial en la industria de la moda.

7. Taylor Swift

Patrimonio: USD 2.000 millones

Edad: 36 años

Swift destaca como una de las pocas celebridades cuya riqueza proviene principalmente de la música (REUTERS)

La cantante estadounidense ingresó al grupo de personas con patrimonio superior a USD 1.000 millones en 2023, impulsada por el impacto económico de The Eras Tour y el valor de su catálogo musical.

Según estimaciones citadas por Forbes, su fortuna incluye casi USD 1.000 millones generados por regalías y giras, además de un catálogo valorado en aproximadamente USD 900 millones y bienes raíces cercanos a USD 100 millones.

6. Jay-Z

Patrimonio: USD 2.800 millones

Edad: 56 años

El rapero y empresario diversificó su patrimonio mediante inversiones en entretenimiento, bebidas premium y tecnología, además de su trayectoria en la música (REUTERS)

El rapero y empresario multiplicó su patrimonio a través de una red de inversiones y negocios vinculados a la industria de las bebidas premium. En 2021 vendió el 50% de una marca de champán a un conglomerado de lujo y, dos años más tarde, concretó la venta de la mayor parte de su participación en una firma de coñac a la compañía de bebidas Bacardi.

5. Oprah Winfrey

Patrimonio: USD 3.200 millones

Edad: 72 años

La presentadora y empresaria construyó su fortuna a partir de su influyente imperio mediático, que incluye televisión, producción audiovisual e inversiones estratégicas (REUTERS)

La presentadora y empresaria convirtió su programa televisivo, emitido durante 25 años, en la base de un conglomerado mediático. Parte de los ingresos se destinaron a inversiones inmobiliarias, que incluyen más de una docena de propiedades y 850 hectáreas de terreno en Hawái.

4. Vince McMahon

Patrimonio: USD 3.600 millones

Edad: 80 años

El empresario transformó la lucha libre profesional en un negocio global mediante la expansión de WWE (AP)

El empresario transformó la World Wrestling Entertainment (WWE) en un fenómeno global. Tras adquirir la compañía familiar en la década de 1980, la llevó a la bolsa en 1999 y expandió su alcance internacional.

En 2023 impulsó la fusión entre WWE y UFC para crear TKO Group Holdings, una operación valorada en USD 21.000 millones.

3. Michael Jordan

Patrimonio: USD 4.300 millones

Edad: 63 años

El histórico jugador de la NBA consolidó una de las mayores fortunas del deporte gracias a acuerdos comerciales de largo plazo y participaciones empresariales (REUTERS)

El exjugador de la NBA es el deportista más rico. Durante su carrera deportiva acumuló USD 90 millones en salarios, pero su fortuna se multiplicó a través de acuerdos comerciales con distintas marcas deportivas.

En 2023 vendió la mayor parte de su participación en la franquicia de Charlotte Hornets, una operación que valoró al equipo en aproximadamente USD 3.000 millones.

2. George Lucas

Patrimonio: USD 5.200 millones

Edad: 81 años

El creador de la saga Star Wars construyó gran parte de su fortuna tras la venta de su productora Lucasfilm a The Walt Disney Company en 2012 por aproximadamente USD 4.000 millones (REUTERS)

El creador de Star Wars e Indiana Jones consolidó su fortuna con la venta de Lucasfilm a Disney en 2012 por USD 4.000 millones entre efectivo y acciones. Desde entonces orienta gran parte de su actividad a proyectos filantrópicos y al desarrollo del Museo Lucas de Arte Narrativo, cuya apertura está prevista en Los ángeles.

1. Steven Spielberg

Patrimonio: USD 7.100 millones

Edad: 79 años

El cineasta figura entre los directores más exitosos de la historia, con ingresos derivados de taquilla, producción cinematográfica y acuerdos de distribución (REUTERS)

El director estadounidense lidera el ranking de celebridades multimillonarias. Cofundador de DreamWorks y uno de los cineastas más exitosos de la historia, mantiene ingresos derivados de franquicias como Tiburón, Jurassic Park e Indiana Jones.

Según el informe de Forbes, el cineasta continúa recibiendo una parte de cada entrada vendida en los parques temáticos de Universal, donde sus películas funcionan como atracciones centrales. Su próxima producción, el thriller de ciencia ficción Disclosure Day, tiene estreno previsto para mayo.

Las otras celebridades multimillonarias del ranking

Además de las diez mayores fortunas del listado, el informe de Forbes incluye a otras 12 celebridades que también superan el umbral de los USD 1.000 millones, consolidando el crecimiento del grupo de figuras del entretenimiento y el deporte que lograron transformar su notoriedad en grandes patrimonios.

Tiger Woods — USD 1.500 millones

Dick Wolf — USD 1.500 millones

Tyler Perry — USD 1.400 millones

LeBron James — USD 1.400 millones

Bruce Springsteen — USD 1.200 millones

Arnold Schwarzenegger — USD 1.200 millones

Jerry Seinfeld — USD 1.100 millones

Roger Federer — USD 1.100 millones

James Cameron — USD 1.100 millones

Beyoncé — USD 1.000 millones

Dr. Dre — USD 1.000 millones

Rihanna — USD 1.000 millones