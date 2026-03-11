Japón recuerda el terremoto y tsunami de 2011 con un llamado a la recuperación

Lanzamiento de globos con forma de paloma en memoria de las víctimas del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, desencadenantes de un accidente nuclear en la central de Fukushima. EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

Japón conmemoró el miércoles el 15to aniversario del terremoto, tsunami y desastre nuclear en su costa noreste, mientras el gobierno presiona para un mayor uso de la energía atómica.

El terremoto de magnitud 9,0 y el tsunami del 11 de marzo de 2011 devastaron partes de la región, causaron más de 22.000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas debido a los daños del tsunami.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pronuncia un discurso mientras asiste a una ceremonia conmemorativa para rendir homenaje a las víctimas del terremoto y tsunami de 2011 que mataron a miles de personas y provocaron el peor accidente nuclear desde Chernóbil, el día en que se conmemora el 15.º aniversario del desastre, en Fukushima, Japón, el 11 de marzo de 2026. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS

Unas 160.000 personas huyeron de sus hogares en Fukushima debido a la radiación emitida por la central nuclear de Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami. Unas 26.000 no han regresado porque se reasentaron en otros lugares, sus lugares de origen siguen fuera de su alcance o persiste la preocupación por la radiación.

Japón guardó un momento de silencio a las 14:46, el mismo momento en que ocurrió el terremoto 15 años antes.

La gente reza y guarda un momento de silencio mirando al mar a las 14:46 (05:46 GMT), hora en que se produjo el terremoto de magnitud 9,0 frente a la costa japonesa en 2011, en Sendai, prefectura de Miyagi, Japón, el 11 de marzo de 2026, para conmemorar el 15.º aniversario del terremoto y tsunami de 2011 que causó miles de muertos y desencadenó una crisis nuclear. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

La primer ministro Sanae Takaichi, en una ceremonia en Fukushima, se comprometió a hacer todo lo posible para acelerar la recuperación de la región en los próximos cinco años y reforzar “las valiosas lecciones que aprendimos del enorme sacrificio del desastre”.

Takaichi ha presionado para acelerar los reinicios de los reactores y ha buscado reforzar la energía nuclear como una fuente de energía estable, en línea con el importante cambio de política en 2022 que puso fin a un plan de eliminación gradual de la energía nuclear que duró una década.

Agentes de policía buscan en la playa pistas sobre personas desaparecidas tras el terremoto y tsunami de 2011 en Yamada, prefectura de Iwate, Japón, el 11 de marzo de 2026, para conmemorar el 15.º aniversario del terremoto y tsunami de 2011 que causó miles de muertos y desencadenó una crisis nuclear. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

Algunos residentes de las zonas devastadas por el tsunami caminaron hasta la costa temprano en la mañana para orar por sus seres queridos y otras personas cuyos restos aún están desaparecidos.

Más de un millón de viviendas, oficinas y escuelas resultaron dañadas o destruidas por el terremoto y el tsunami en Iwate, Miyagi, Fukushima y otras zonas costeras. Se ha reconstruido la infraestructura clave, pero las comunidades y las economías locales han tardado en recuperarse.

Una mujer ofrece flores en la zona de socavón para lamentar a las víctimas del terremoto y tsunami de 2011 que mataron a miles de personas y provocaron el peor accidente nuclear desde Chernóbil, el día que marca el 15.º aniversario del desastre, en una playa de Iwaki, prefectura de Fukushima, Japón, el 11 de marzo de 2026. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS

La central de Fukushima Daiichi perdió sus funciones de energía y refrigeración, lo que provocó fusiones en tres de sus seis reactores. Los tres reactores contienen al menos 880 toneladas de restos de combustible fundido, pero se desconocen los detalles de su estado en su interior debido a los niveles de radiación, que aún son peligrosos.

La retirada a mayor escala de los restos de combustible fundido se ha pospuesto hasta 2037 o después. En la Unidad 1, que acaba de recibir un nuevo techo, los trabajadores comenzarán en breve a retirar los escombros del piso superior antes de la retirada prevista del combustible gastado de su piscina de refrigeración, que comenzará alrededor de 2027-2028.

Gente guarda un momento de silencio a las 2:46 de la tarde, el momento en el que se produjo un sismo, con la central nuclear de Fukushima Daiichi al fondo, en Namie, en la prefectura de Fukushima, en el norte de Japón, mientras el país conmemora el 15 aniversario del enorme terremoto, tsunami y desastre nuclear. (Kyodo News via AP)

También hay una enorme cantidad de tierra ligeramente radiactiva, suficiente para llenar 11 estadios de béisbol, debido a los esfuerzos de descontaminación en toda la zona.

El gobierno se ha comprometido a mover la tierra y ha tratado de utilizar parte de ella para la construcción de carreteras y otros proyectos de obras públicas, pero ha enfrentado resistencia pública.

(con información de AP)