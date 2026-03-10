Por qué Irán apuesta al caos petrolero

El humo se eleva tras un ataque a la refinería de petróleo Bapco, en la isla de Sitra, Baréin, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS/Stringer)

Irán apuesta a que puede sobrevivir más que Estados Unidos e Israel, no militarmente, sino convirtiendo la guerra en un brutal duelo de resistencia. Su estrategia es contundente: desatar drones y misiles, cortar rutas energéticas vitales y sacudir los mercados globales lo suficiente como para obligar a Washington a ceder primero.

A pesar del impacto de los ataques entre Estados Unidos e Israel y la pérdida de figuras clave, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) —durante mucho tiempo el guardián supremo de la República Islámica— mantiene el control firme, dirigiendo el campo de batalla, ejecutando contingencias preplanificadas y dictando la estrategia y los objetivos en la guerra.

El IRGC también desempeñó un papel decisivo en elevar a Mojtaba Khamenei como líder supremo tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei en los primeros ataques entre Estados Unidos e Israel.

“Para ellos, están librando una batalla existencial. Esto es una guerra total”, dijo Fawaz Gerges de la London School of Economics. “Creen que su propia supervivencia está en juego. Están dispuestos a derribar el templo sobre la cabeza de todos.” Alex Vatanka, investigador principal en el Middle East Institute y experto en política iraní, añadió: “Son como un animal sangrando: heridos, pero por tanto más peligrosos que nunca”.

El momento en el que un misil iraní impactó en el centro de Israel

Esa mentalidad de guerra total está detrás de los ataques crecientes de Irán en todo el Golfo, que apuntan a centros energéticos desde Catar hasta Arabia Saudí para maximizar la disrupción económica en un intento calculado de aumentar los costes para sus vecinos, Europa y Estados Unidos, y poner a prueba la voluntad política de Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes a los legisladores republicanos que la guerra continuaría hasta que Irán fuera “total y decisivamente derrotado”, pero predijo que terminaría pronto.

Añadió que, una vez que Estados Unidos termine la operación militar contra Irán, Teherán no tendrá armas contra Estados Unidos, Israel y sus aliados durante mucho tiempo.

Fuentes internas iraníes afirman que esta escalada se anticipaba mucho antes de que comenzara la guerra hace 11 días. Los planificadores iraníes asumieron que la confrontación con Washington e Israel era inevitable, y prepararon una estrategia en capas coordinada a través de las extensas redes militares y fuerzas proxy de la Guardia.

Un misil iraní vuela hacia Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Tel Aviv, Israel, el 9 de marzo de 2026. REUTERS/Dylan Martinez

Ahora, con poco que perder, Irán está ejecutando ese plan y convirtiendo el conflicto en una aplastante guerra de desgaste destinada a agotar a sus adversarios política y económicamente.

Las consecuencias ya son visibles en casa.

La elección de Mojtaba como líder supremo, según fuentes internas, demuestra el dominio de los Guardias como hacedores de reyes. Dicen que el equilibrio de poder ha cambiado. El líder supremo ostenta el título, pero el futuro de la República Islámica y la autoridad del propio establecimiento clerical dependen ahora de si la Guardia puede resistir la tormenta desatada por la campaña entre Estados Unidos e Israel.

¿Cuánto tiempo?

Pero una incógnita crítica en la guerra, dice Mohannad Hage Ali, investigador principal en el Carnegie Middle East Center, es cuánto tiempo podrán los Guardias sostener su campaña de misiles, columna vertebral de su estrategia contra sus adversarios.

Varias personas sostienen pancartas con imágenes del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una concentración en su apoyo, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Funcionarios estadounidenses afirman que una gran parte del arsenal iraní ya ha sido destruida, pero fuentes regionales afirman que Teherán podría conservar aún más de la mitad de su arsenal previo a la guerra. Si esa estimación se cumple, Irán podría seguir lanzando misiles durante varias semanas más, un plazo que podría resultar significativo para Washington a medida que aumenta la presión económica tanto en el país como en el extranjero.

El alcance de los Guardias también va mucho más allá del campo de batalla, transformando la vida cotidiana. Un observador iraní afirmó que las mercancías que antes permanecían semanas en puertos ahora se despachan inmediatamente. El papeleo viene después.

Los funcionarios describieron esto como preparación para una economía de guerra, asegurando que las líneas de suministro sigan avanzando bajo presión, mientras consolida el control de la IRGC sobre el Estado y afirma la continuidad de gobernanza.

Igualmente crucial es la estabilidad interna. Hasta ahora, no hay señales de protestas, deserciones de élites ni fracturas dentro del establishment, según observadores y contactos dentro de Irán.

Irán atacó 3 depositos de petróleo al oeste de la capital

Un insider en Teherán describió una ciudad bajo bombardeo pero que aún funcionaba. “Las ventanas tiemblan día y noche”, dijo la persona. “Pero la vida sigue”. Las tiendas y bancos siguen abiertos, hay suministros disponibles y la mayoría de los residentes no han huido de la capital.

Sin embargo, los ataques podrían estar produciendo un efecto contrario al que Washington e Israel pretendían, señaló. A pesar de las antiguas quejas con el gobierno, se está apoderando de una oleada de solidaridad nacional a medida que las huelgas afectan infraestructuras y se discute abiertamente la posibilidad de insurgencias internas.

“La gente no está preparada para que Irán se desintegre”, dijo la fuente.

Por ahora, ese sentimiento puede estar comprando tiempo para el liderazgo. “No sé si el régimen sobrevivirá a largo plazo”, añadió. “Pero durante las próximas semanas, no colapsará.”

El ayatolá Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán. GOBIERNO DE IRÁN

¿Quién parpadeará primero?

Para los estrategas de ambos bandos, la guerra se define cada vez más por dos pruebas paralelas de resistencia: si Irán puede seguir lanzando misiles y si Estados Unidos e Israel pueden soportar los costes económicos, militares y políticos de detenerlos.

“La gran pregunta es quién parpadea primero en esta guerra total: ¿Donald Trump o los líderes de Irán?” dijo Gerges.

Al aumentar los precios de la energía y repartir el dolor financiero entre las economías occidentales, Teherán espera que la presión provoque una retirada de Estados Unidos.

Las primeras señales indican que los efectos ya están siendo evidentes. Los precios del petróleo se disparan, los precios del gas están en aumento y la inquietud política crece en Washington a medida que las consecuencias económicas coinciden con las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en el Trump National Doral Miami, en Miami, Florida, Estados Unidos. 9 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Bajo esa presión, Trump, dijo Gerges, podría eventualmente buscar una salida declarando la victoria, citando la muerte del líder supremo iraní, la destrucción de las capacidades nucleares y de misiles de Irán y de la infraestructura militar clave.

Para Teherán, sin embargo, la sola supervivencia sería suficiente.

Aunque gran parte de su infraestructura estratégica sea destruida, el liderazgo iraní puede reclamar triunfo y supervivencia frente a una de las mayores armadas militares de la historia.

Lo que emerge puede ser un Irán herido, pero un Irán sangrando podría resultar tan peligroso —y quizás más impredecible— que el establishment que entró en este conflicto.

