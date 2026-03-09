Israel lanzó una oleada de bombardeos en Irán y destruyó el cuartel de drones de la Guardia Revolucionaria

Una captura de pantalla muestra una vista satelital de la base de comando de aeronaves no tripuladas de la Guardia Revolucionaria Iraní (FDI)

El Ejército de Israel (FDI) llevó a cabo este lunes una serie de bombardeos coordinados contra distintos puntos de Irán, incluidos objetivos en Teherán e Isfahan, como parte de una ofensiva militar destinada a golpear la infraestructura estratégica del régimen.

Entre los blancos alcanzados figura el cuartel general de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, desde donde, según Israel, se coordinaban ataques con aeronaves no tripuladas contra su territorio.

Las fuerzas armadas israelíes informaron que la operación incluyó “una oleada de ataques simultáneos” ejecutados por la Fuerza Aérea contra tres regiones distintas del país.

En un comunicado, el Ejército señaló que “la Fuerza Aérea ha iniciado una oleada de ataques en tres áreas de forma simultánea”, en referencia a los bombardeos sobre la capital iraní, la provincia de Isfahan y zonas del sur del país.

Posteriormente, la misma fuente detalló que los ataques se ampliaron a “decenas de infraestructuras pertenecientes al régimen iraní en varias zonas de Irán”, en lo que describió como una operación orientada a degradar la capacidad militar de Teherán.

La Corte Islámica Revolucionaria tras los bombardeos en Teherán (Vantor/AP)

Uno de los objetivos centrales fue el cuartel general desde el que la Guardia Revolucionaria gestionaba operaciones con drones. Según el comunicado militar israelí, esas instalaciones funcionaban como un centro logístico y operativo desde el cual se lanzaban aeronaves no tripuladas hacia Israel y se almacenaban otros dispositivos listos para su despliegue.

“Como parte de los ataques, el Ejército atacó el cuartel general de vehículos aéreos no tripulados del CGR”, indicó el comunicado.

El texto agrega que “desde allí, el régimen iraní lanzó vehículos aéreos no tripulados hacia el Estado de Israel y almacenó en su interior otros vehículos aéreos no tripulados preparados para su lanzamiento”.

Las autoridades militares israelíes sostienen que este tipo de operaciones busca reducir de forma sostenida las capacidades ofensivas del aparato militar iraní.

“El esfuerzo conjunto para degradar aún más las capacidades de disparo y defensa del régimen continúa actualmente”, afirmó el Ejército, que también señaló que los ataques se están extendiendo contra instalaciones vinculadas a la producción de misiles balísticos.

Un dron explosivo iraní Shahed surca el cielo segundos antes de impactar (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

El comunicado añade que las operaciones incluyen “la expansión constante de los ataques contra la infraestructura de producción de misiles balísticos en todo Irán”.

La campaña militar comenzó cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta contra instalaciones estratégicas iraníes en medio de negociaciones diplomáticas destinadas a alcanzar un nuevo acuerdo nuclear entre Teherán y Washington.

Desde entonces, el conflicto ha escalado rápidamente. Según autoridades iraníes, los bombardeos han dejado más de 1.200 muertos en el país. Entre las víctimas se encuentran el líder supremo iraní, Ali Khamenei, así como varios ministros y altos mandos militares.

Irán ha respondido con ataques directos contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en la región. Durante el décimo día de enfrentamientos, Teherán continuó lanzando misiles balísticos y drones, además de municiones de racimo, principalmente contra el centro y el norte de Israel.

En el área metropolitana de Tel Aviv y sus alrededores se reportaron varios impactos. Uno de ellos provocó la muerte de un hombre de aproximadamente 40 años en la localidad de Yehud, situada cerca del Aeropuerto Ben Gurión.

En el área metropolitana de Tel Aviv y sus alrededores se reportaron varios impactos (REUTERS/Nir Elias)

El servicio de emergencias Magen David Adom informó que sus equipos encontraron a dos hombres inconscientes al llegar al lugar del impacto. Tras realizar maniobras de reanimación, los médicos confirmaron el fallecimiento de uno de ellos, mientras que el segundo herido fue trasladado en estado crítico a un hospital.

La víctima es la primera registrada en Israel desde el 1 de marzo, cuando un ataque previo causó nueve muertos. Mientras continúan los intercambios de ataques, Israel mantiene su campaña aérea sobre objetivos militares iraníes con el objetivo declarado de reducir la capacidad del país para lanzar misiles y drones.

(Con información de EFE y AFP)