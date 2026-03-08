¿Por qué 1.000 barcos a veces pierden su GPS en Medio Oriente?

Barcos en el Estrecho de Ormuz en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Musandam, Omán, 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Amr Alfiky)

Las capacidades del sistema de posicionamiento global (GPS) de los buques de carga, petroleros y otros buques varados en Medio Oriente debido a la creciente guerra son probablemente peores que las de su celular.

Los expertos dicen que esta deficiencia explica por qué desde el comienzo de los ataques entre Estados Unidos e Israel, la interferencia de las señales de navegación por satélite ha dejado a unos 1.000 barcos en el Golfo y el Golfo de Omán incapaces de determinar su ubicación, ya sea momentánea o continuamente.

Dimitris Ampatzidis, analista senior de riesgos y cumplimiento de la firma de inteligencia del mercado energético Kpler, dijo a AFP que la cifra representa aproximadamente la mitad de los buques en la zona.

La gran mayoría de esos barcos se encuentran frente a los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Un sistema de navegación por satélite está formado por una constelación de satélites que envían señales con la hora a la Tierra, permitiendo al receptor determinar su ubicación precisa.

Los teléfonos inteligentes modernos reciben señales de cuatro grupos de satélites: el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) estadounidense, europeo (Galileo), ruso (GLONASS) y chino (BeiDou).

Petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Amr Alfiky)

La mayoría de los teléfonos celulares utilizan ahora dos bandas de frecuencia GPS: una más antigua y más débil y una segunda más nueva y más fuerte.

Pero “muchos barcos solo escuchan la señal GPS civil original, llamada señal L1 C/A. Es la que existe desde principios de los años 90 para uso civil”, explicó a la AFP Todd Humphreys, profesor de ingeniería de la Universidad de Texas en Austin.

Por ello, la mayoría de los barcos no pueden confiar en los sistemas BeiDou o Galileo en caso de que se produzca un fallo en el GPS.

La situación es aún peor para los aviones, debido a las regulaciones de aviación.

“Hoy en día, no se encuentra ningún avión en el mundo cuyo receptor GPS integrado sea capaz de rastrear e interpretar señales distintas del GPS L1 C/A. Por lo tanto, está obsoleto desde hace 15 años”, afirmó Humphreys.

Suplantación de identidad

Interferir una señal GPS “no es tan complicado”, dijo Katherine Dunn, autora de un próximo libro sobre la historia del GPS, “Little Blue Dot”.

Lo único que se necesita es “otro transmisor de radio que pueda transmitir en la misma frecuencia, pero más fuerte”, dijo, lo que crea “un muro de confusión”.

Pescadores trabajan ante un petrolero en el sur del Estrecho de Ormuz (AP/Kamran Jebreili, Archivo)

La suplantación de identidad es más sofisticada y más peligrosa, y afecta al Sistema de Identificación Automática (AIS) de un barco.

Cada barco transmite un mensaje por segundo a través de una frecuencia de radio universal que anuncia su identidad, destino y posición.

La suplantación de identidad manipula ese sistema, provocando que el barco afectado envíe una ubicación falsa o incluso sin sentido, lo que significa que los barcos podrían parecer estar en tierra en Irán o los Emiratos.

Relojes

Hoy en día, las señales GPS no sólo se utilizan para determinar la ubicación; también alimentan relojes de a bordo, sistemas de radar y registros de velocidad, dijo Dunn.

Así que, incluso si los barcos frente a los Emiratos o Kuwait estuvieran protegidos del fuego de los drones y escoltados a través del Estrecho de Ormuz, navegar sin GPS sería peligroso.

“Dado el tamaño de los barcos, se ha hecho necesaria la asistencia electrónica para dirigirlos”, dijo un capitán de marina mercante que ha navegado en buques de carga alrededor del mundo.

Las tripulaciones “tienen que recurrir a instrumentos del siglo XX: radares o puntos de referencia visibles”, explicó a la AFP bajo condición de anonimato.

Un buque iraní (Europa Press/Archivo)

Bloqueo defensivo

Sin duda, la interferencia de señales se utiliza tanto ofensiva como defensivamente. Los países del Golfo están dirigiendo sus sistemas hacia sus propias costas para repeler los drones iraníes Shahed guiados por satélite, a costa, considerada aceptable, de perturbar sus propias vidas.

Israel hizo lo mismo en 2024, al igual que Irán después de sus 12 días de conflicto con Israel el año pasado.

“Aunque su propio tráfico aéreo o marítimo, sus repartidores o sus aplicaciones de citas se vean afectados por interferencias y suplantación de GPS, lo harán, como hizo Israel. Israel lo hizo durante un año en 2024”, afirmó Humphreys.

Para la navegación aérea y marítima, las empresas emergentes están desarrollando tecnologías alternativas utilizando el campo magnético de la Tierra o la navegación inercial.

Pero para los barcos de hoy, navegar sin GPS todavía es algo muy lejano en el futuro.

(AFP)