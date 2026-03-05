Mundo

Un sarcófago romano sellado y una joven de alto estatus: tesoros ocultos, rituales familiares y secretos bajo el lodo en Budapest

Una tumba intacta ofrece evidencia valiosa sobre la vida en la antigua Panonia. Restos humanos y artefactos refinados abren nuevas ventanas al pasado. Los expertos esperan descubrimientos aún más sorprendentes

El hallazgo de un sarcófago
El hallazgo de un sarcófago romano intacto en Budapest destaca por su excelente estado de conservación y valor científico para la arqueología (Gabor Lakos, Budapest History Museum via AP)

Un equipo de arqueólogos en Hungría ha hallado un sarcófago romano sellado y en excelente estado de conservación que contiene el esqueleto completo de una joven, junto a numerosos objetos funerarios, en el distrito de Óbuda, Budapest. El descubrimiento, realizado por especialistas de Museo de Historia de Budapest —el principal museo arqueológico de la capital húngara— y difundido por la agencia de noticias Associated Press (AP), destaca por la integridad y el valor científico de la tumba, sellada desde hace 1.700 años.

La tumba intacta en Budapest permite a los investigadores examinar de manera directa los rituales funerarios, el estatus social y la vida cotidiana en la época romana de Europa central. La excelente conservación del sarcófago y su contenido facilita comprender aspectos personales y costumbres de aquella sociedad, ampliando el conocimiento sobre la historia de la región.

Durante una excavación de gran escala en Óbuda, arqueólogos del Museo de Historia de Budapest encontraron el sarcófago de piedra caliza, cuya tapa estaba asegurada con abrazaderas metálicas y plomo fundido. El 30 de septiembre de 2025, los expertos abrieron la tumba y comprobaron que ni saqueadores ni el paso del tiempo habían alterado su contenido, según detalló AP.

En el interior permanecía un esqueleto completo rodeado por docenas de artefactos, que aportan información relevante sobre la identidad y el entorno social de la joven. Los arqueólogos también retiraron una capa de lodo de aproximadamente 4 cm de lodo, la cual podría contener más joyas, lo que abre la posibilidad de encontrar otros objetos en el futuro.

“La peculiaridad de este hallazgo es que se trata de un sarcófago perfectamente sellado, nunca perturbado antes, así que lo encontramos intacto”, explicó Gabriella Fényes, responsable de la excavación, según la agencia Associated Press. La tumba fue localizada entre ruinas de casas abandonadas en Aquincum que, tras quedar deshabitadas en el siglo 3, fueron reutilizadas como cementerio.

El sarcófago romano, sellado durante
El sarcófago romano, sellado durante 1.700 años, ofrece pistas únicas sobre los rituales funerarios y el estatus social en la provincia de Panonia (AP photo/Bela Szandelszky)

El legado romano de Aquincum y el contexto histórico

Aquincum formaba parte de la provincia romana de Panonia, cuya frontera seguía la margen derecha del Danubio, a menos de 1,6 km del lugar del descubrimiento. Cerca del sitio se ubicaba un campamento de legionarios encargado de proteger la frontera imperial, en torno al cual surgieron asentamientos civiles como aquél que hoy resguarda la tumba hallada.

En las inmediaciones, los investigadores identificaron un antiguo acueducto romano y otras ocho tumbas de estructura sencilla. Ninguna muestra la riqueza ni el grado de conservación de la cámara funeraria ahora descubierta, lo que subraya el carácter excepcional del hallazgo, según reportó AP.

Objetos hallados y lo que revelan sobre la joven

Junto a los restos, los arqueólogos encontraron dos vasijas de vidrio en perfecto estado, figuras de bronce y 140 monedas. Asimismo, localizaron un alfiler para el cabello de hueso, una pieza de joyería de ámbar y fragmentos de tela con hilos de oro.

Los objetos funerarios, explicó Fényes, fueron depositados por los familiares de la difunta conforme al ritual de la época. El tamaño del esqueleto, la calidad de las pertenencias y el uso de materiales nobles permiten inferir que la tumba correspondía a una joven de alto estatus social.

Faltan aún estudios antropológicos que precisen la edad, salud y origen de la mujer. Sin embargo, la variedad y el valor de los objetos, junto con el tipo de ritual, aportan pistas sólidas sobre su posición en la comunidad romana local.

El descubrimiento resalta la rareza
El descubrimiento resalta la rareza de encontrar un sarcófago romano sellado, nunca reutilizado ni saqueado, un hecho excepcional en la arqueología europea (Gabor Lakos, Budapest History Museum via AP)

Significado y valor del hallazgo arqueológico

El valor científico del descubrimiento radica en su rareza y en la capacidad de ofrecer detalles sobre los rituales funerarios romanos en la región. Gergely Kostyál, especialista en época romana y co-líder del proyecto, recalcó para AP que es “verdaderamente raro encontrar un sarcófago así, intacto y nunca reutilizado”.

Kostyál afirmó que este sepulcro fue realizado especialmente para la difunta, una práctica poco común en la época, cuando era habitual reutilizar sarcófagos. Fényes añadió que la tumba refleja el esmero brindado por la familia: “La difunta fue sepultada con gran esmero por sus allegados. Queda claro que quien fue enterrada aquí, era muy valorada”. Los arqueólogos prevén hallar pendientes y pequeños ornamentos entre el lodo extraído del sarcófago.

