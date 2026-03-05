Mundo

Rusia detuvo al ex primer viceministro de Defensa por corrupción y creación de organización criminal

Ruslan Tsalikov es acusado de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y cohecho. Había sido destituido por Putin en junio de 2024 en medio de una purga en el ministerio

Guardar
Ruslan Tsalikov, entonces primer viceministro
Ruslan Tsalikov, entonces primer viceministro de Defensa de Rusia, durante una reunión del Consejo del Ministerio de Defensa en Moscú, el 26 de agosto de 2021. Tsalikov fue detenido el jueves acusado de liderar una organización criminal que malversó fondos públicos entre 2017 y 2024. (Ministerio de Defensa de Rusia/vía REUTERS)

Las autoridades rusas detuvieron al ex primer viceministro de Defensa Ruslan Tsalikov en el marco de una investigación penal por creación de una organización criminal, malversación de fondos públicos, lavado de dinero y cohecho, informó el jueves el Comité de Investigación de Rusia.

Tsalikov se desempeñó como Primer Viceministro de Defensa desde el 24 de diciembre de 2015 hasta el 17 de junio de 2024, cuando fue destituido por el presidente Vladimir Putin en el marco de una amplia purga de la cúpula del ministerio.

Según el Comité de Investigación, Tsalikov fue acusado de liderar una organización criminal cuyos miembros malversaron fondos presupuestarios entre 2017 y 2024. Los cargos incluyen 12 delitos de malversación, lavado de activos y dos cargos por aceptación de sobornos. La investigación se inició a partir de materiales recopilados conjuntamente con el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el Departamento de Investigación y la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior. Las autoridades informaron que se está definiendo la medida cautelar que se le aplicará.

El caso de Tsalikov se conecta con el proceso judicial contra su ex colega Timur Ivanov, ex viceministro de Defensa condenado en julio de 2025 a 13 años de prisión por malversación de fondos y la extracción de más de 3.900 millones de rublos del banco Interkommerts. Tsalikov fue interrogado en tres ocasiones durante ese proceso, siempre sin abogado, según fuentes de las fuerzas del orden citadas por la agencia TASS.

Timur Ivanov, ex viceministro de
Timur Ivanov, ex viceministro de Defensa de Rusia, durante una audiencia judicial en Moscú, el 1 de julio de 2025. Fue condenado a 13 años de prisión por malversación. Tsalikov fue interrogado tres veces en su proceso. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

En febrero pasado, Ivanov solicitó desde prisión ser enviado al frente de guerra en Ucrania, en un segundo intento de conmutar su condena por servicio militar, práctica que varios condenados han intentado desde el inicio de la guerra en 2022.

La detención de Tsalikov es el episodio más reciente de una serie de arrestos que han sacudido al Ministerio de Defensa ruso desde 2024. Tras su reelección ese año, Putin inició una purga anticorrupción que implicó una profunda reestructuración del ministerio, comenzando con la inesperada destitución en mayo de 2024 del entonces ministro Sergei Shoigu, reemplazado por el economista Andrei Belousov.

El ministro de Defensa ruso
El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov durante un encuentro entre Putin y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en el Kremlin, el 28 de enero de 2026. Belousov reemplazó a Sergei Shoigu en mayo de 2024, en el inicio de la purga anticorrupción del ministerio. (MAXIM SHIPENKOV/Pool vía REUTERS)

En junio de 2024, Putin destituyó a cuatro viceministros —entre ellos Tsalikov— e incorporó a allegados personales en puestos clave. Nombró viceministra a Anna Tsivileva, hija de su difunto primo, y a Pavel Fradkov, hijo del ex primer ministro y ex jefe de inteligencia Mijaíl Fradkov. Para reemplazar a Tsalikov designó a Leonid Gornin, ex primer viceministro de Finanzas, con el mandato explícito de “aumentar la transparencia de los flujos financieros y garantizar un gasto eficaz de los fondos presupuestarios”.

Anna Tsivileva, durante el Foro
Anna Tsivileva, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el 7 de junio de 2024. Putin la nombró viceministra de Defensa días después, en el marco de la purga anticorrupción que también derivó en la destitución de Tsalikov. (REUTERS/Anton Vaganov)

Entre los funcionarios del ministerio arrestados por corrupción en los últimos años figuran también Vladimir Verteletski, encargado de compras; el teniente general Vadim Shamarin, jefe adjunto del Estado Mayor; Yuri Kuznetsov, jefe de personal; y el general de división Ivan Popov, ex comandante del Ejército.

La ola de detenciones se produce mientras Rusia sostiene su ofensiva en Ucrania y el Kremlin busca proyectar una imagen de mayor eficiencia y control sobre el gasto militar. Putin ha establecido como meta que el aporte de la inteligencia artificial al PIB supere los 11 billones de rublos hacia 2030, y recientemente creó una comisión presidencial para coordinar el desarrollo de esa tecnología en la economía y la administración pública, integrada, entre otros, por el ministro de Defensa Belousov y el director del FSB Alexander Bortnikov.

Temas Relacionados

RusiaRuslan TsalikovCorrupciónTimur IvanovMinisterio de Defensa rusoVladimir PutinGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Estados Unidos y Canadá detectaron aviones rusos cerca de Alaska

El Mando Conjunto de Defensa Aeroespacial afirmó haber enviado 12 aeronaves, incluidos cazas F-35 y F-22, para “identificar, monitorizar e interceptar” los dos TU-142 detectados, que se utilizan para patrullas marítimas

Estados Unidos y Canadá detectaron

Arqueólogos descubrieron una de las mayores necrópolis de la antigua Roma

El hallazgo fue realizado durante los trabajos para una residencia estudiantil cerca de la basílica de San Pablo Extramuros, donde expertos identificaron edificios funerarios, restos humanos y decoraciones que datan del periodo imperial romano

Arqueólogos descubrieron una de las

Un sarcófago romano sellado y una joven de alto estatus: tesoros ocultos, rituales familiares y secretos bajo el lodo en Budapest

Una tumba intacta ofrece evidencia valiosa sobre la vida en la antigua Panonia. Restos humanos y artefactos refinados abren nuevas ventanas al pasado. Los expertos esperan descubrimientos aún más sorprendentes

Un sarcófago romano sellado

Las 10 personas más ricas del mundo en marzo de 2026, según Forbes

La mayoría de los primeros lugares está ocupado por estadounidenses, lo que destaca la influencia de empresas tecnológicas e inversiones diversificadas en la acumulación de grandes fortunas

Las 10 personas más ricas

Las autoridades de Ucrania y Rusia concretaron otro megacanje de prisioneros

Un total de 200 personas de cada país regresarton a su territorio como parte de la primera fase de un intercambio acordado en Ginebra, mientras continúan gestiones para las próximas liberaciones

Las autoridades de Ucrania y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Movimiento Ciudadano presenta su propuesta

Movimiento Ciudadano presenta su propuesta de reforma electoral, propone sanciones por no votar

Así son los primeros polluelos de lechuza que han nacido en el BIOPARC de Valencia

“Tu libertad está en juego”: procesaron a la banda que extorsionó al soldado que se mató en la Quinta de Olivos

Este es el postre natural que mejora la digestión y fortalece piel, uñas y cabello: gelatina de Jamaica con chía

Polémica por murales de políticos en los espacios públicos: esto dice el decreto de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Legisladoras ecuatorianas sospechan espionaje tras

Legisladoras ecuatorianas sospechan espionaje tras la quema de documentos en la embajada de Cuba en Quito

Google inaugura su centro de inteligencia artificial en Berlín

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

Elecciones legislativas, una votación crucial para la gobernabilidad del sucesor de Petro

Los Veintisiete dan luz verde definitiva a las salvaguardas agrícolas del acuerdo con Mercosur

ENTRETENIMIENTO

Hailey Bieber reveló el problema

Hailey Bieber reveló el problema cardíaco que le detectaron tras sufrir un accidente cerebrovascular a los 25 años

Lily Allen convirtió un vestido en las pruebas de la infidelidad de su exesposo David Harbour

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tendría fecha para 2026: esto es todo lo que se sabe

Britney Spears fue arrestada en California por conducir en estado de ebriedad

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz