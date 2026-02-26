Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial

El presidente ruso, Vladimir Putin. Sputnik/Gavriil Grigorov/vía REUTERS

El presidente ruso Vladimir Putin ha decretado la creación de una comisión presidencial dedicada al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA). El objetivo central es fortalecer la formulación e implementación de políticas estatales que impulsen la creación y adopción de la IA en la economía, el ámbito social y la administración pública. Según el decreto, la comisión coordinará la labor de autoridades federales, el Banco de Rusia, gobiernos regionales y entidades interesadas en el avance y aplicación de estas tecnologías.

El órgano estará copresidido por el viceprimer ministro Dmitry Grigorenko y el subjefe de gabinete de la presidencia, Maxim Oreshkin. Entre los integrantes figuran el ministro de Defensa Andrei Belousov, el director del FSB Alexander Bortnikov, el ministro de Desarrollo Económico Maxim Reshetnikov, el ministro de Finanzas Anton Siluanov, el ministro de Desarrollo Digital Maksut Shadayev, el asesor presidencial Alexey Dyumin, el director general de Sberbank German Gref y el ex ejecutivo de Yandex Tigran Khudaverdyan.

La comisión tendrá como funciones principales la coordinación interinstitucional y el perfeccionamiento de la interacción entre los distintos niveles del Estado para la creación, desarrollo y adopción de la IA. Además, se prevé que analice los principales riesgos y amenazas vinculados a la inteligencia artificial, así como la coordinación de medidas destinadas a su neutralización.

Entre sus responsabilidades se encuentra la promoción del liderazgo tecnológico de Rusia en el campo de la IA, lo que incluirá el desarrollo de modelos fundacionales, servicios avanzados y capacidades de cómputo, así como el aseguramiento de la infraestructura electrónica y el suministro energético necesario para soportar estos sistemas.

El decreto establece que los líderes regionales deberán conformar comisiones similares antes del 1 de junio de 2026, con el fin de extender la estrategia a nivel subnacional y asegurar un despliegue coordinado en todo el país.

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión del Consejo Supremo de Estado del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia en Moscú, Rusia, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov/

En paralelo, Putin instruyó al gobierno y a las regiones a elaborar un plan nacional para la implementación de inteligencia artificial generativa, en línea con la meta de que el aporte de esta tecnología al producto interno bruto nacional supere los 11 billones de rublos hacia 2030. La directiva fue comunicada durante la conferencia AI Journey organizada por Sberbank en diciembre de 2025.

“La estrategia nacional para el desarrollo de la inteligencia artificial establece un objetivo: la contribución total de esta tecnología crucial al PIB del país debe superar los 11 billones de rublos para 2030. Solicito al gobierno y a los líderes regionales que formulen un plan nacional para la implementación de la inteligencia artificial generativa a nivel nacional, así como en todos los sectores y regiones”, declaró en la conferencia AI Journey de Sber en diciembre del año pasado.