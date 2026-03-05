Mundo

Israel anunció una nueva etapa en la ofensiva contra Irán tras destruir el 80% de sus defensas aéreas: “Tenemos sorpresas”

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, detalló que la Fuerza Aérea israelí lanzó más de 6.000 municiones y logró neutralizar la mayoría de los lanzadores de misiles balísticos iraníes

El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visita la base aérea de Palmachim junto al ministro de Defensa Israel Katz y al jefe del Estado Mayor Eyal Zamir

Israel confirmó este jueves el inicio de una nueva etapa en su ofensiva militar contra el régimen de Irán, con el objetivo de aumentar la presión sobre los cimientos políticos y estratégicos de Teherán.

El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, explicó que, tras completar la fase inicial de ataques sorpresa, la operación entra en una segunda etapa dirigida a intensificar los golpes sobre las estructuras esenciales del poder iraní.

La ofensiva israelí ha destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos y el 80% de los sistemas de defensa aérea iraníes, logrando así una supremacía aérea casi absoluta sobre el espacio iraní, según Zamir.

Los pilotos de la Fuerza Aérea han lanzado más de 6.000 municiones. Hemos destruido cerca del 80% de los sistemas de defensa aérea y conseguido una superioridad aérea casi total en los cielos de Irán. También hemos neutralizado y destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos”, detalló el jefe militar, quien advirtió que Israel dispone de “movimientos sorprendentes adicionales” que no piensa revelar por el momento.

El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir (ABIR SULTAN/REUTERS)

El jefe del Estado Mayor destacó la coordinación con Estados Unidos, mencionando contactos continuos con su homólogo estadounidense, general Dan Caine, y el comandante del Comando Central, almirante Brad Cooper.

Zamir afirmó que las acciones sincronizadas entre ambos países buscan “despojar al régimen de sus capacidades militares y llevarlo a un aislamiento estratégico y a un punto de debilidad sin precedentes”.

Zamir calificó la colaboración militar entre Israel y Estados Unidos como “histórica” y subrayó que ambas potencias trabajan de manera sincronizada para debilitar al régimen iraní y aislarlo de todo apoyo internacional. La nueva etapa de la campaña militar implica que los próximos objetivos estarán enfocados en las infraestructuras de poder y mando de Teherán, así como en sus recursos logísticos y cadenas de suministro militar.

En el frente libanés, Zamir advirtió que Hezbollah “cometió un error estratégico” al intensificar su implicación en el conflicto y subrayó el alto costo que el grupo chií está pagando por esa decisión.

Una captura de pantalla de
Una captura de pantalla de un vídeo difundido por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) muestra el disparo de un misil desde un lugar desconocido (REUTERS)

El ejército israelí confirmó la muerte de Zaid Ali Jumaa, alto mando de Hezbollah responsable de la gestión del poder de fuego y comandante de artillería en el sur de Líbano, durante un bombardeo en Beirut. Jumaa estaba vinculado al lanzamiento de miles de cohetes, misiles y drones contra Israel y había dirigido acciones armadas tanto en Líbano como en Siria, incluyendo un ataque en 2015 en el que murieron dos soldados israelíes.

Avance de la campaña y debilitamiento del régimen iraní

La campaña militar liderada por Israel y coordinada con Estados Unidos ha dejado a Irán con una capacidad defensiva y ofensiva notablemente reducida. La destrucción de infraestructuras clave y la pérdida de plataformas estratégicas dificultan una reacción efectiva por parte de Teherán, mientras la ofensiva israelí avanza hacia su siguiente fase, centrada en desmantelar los pilares del régimen y su aparato militar.

Israel emitió una orden de
Israel emitió una orden de evacuación para cuatro barrios en el sur de la capital de Líbano, Beirut

Zamir reiteró que Israel cuenta con operaciones adicionales aún no reveladas y afirmó que el objetivo es consolidar el aislamiento estratégico de Irán y limitar su influencia en la región. La colaboración con Estados Unidos se mantiene como un eje central de la campaña, con acciones conjuntas destinadas a debilitar la estructura de poder militar y político en Teherán, así como a contener la expansión de grupos aliados como Hezbollah.

(Con información de AFP)

