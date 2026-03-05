Canadá evaluó su posible participación militar en la guerra de Irán: “Nunca se puede descartar categóricamente”

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (REUTERS/Patrick Doyle/Archivo)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que no podría descartar la participación militar de su país en la creciente guerra en Medio Oriente.

En una visita a Australia, marcada por la expansión del conflicto tras el ataque estadounidense-israelí que abatió al líder supremo iraní, Ali Khamenei, Carney fue consultado en Canberra junto al primer ministro local, Anthony Albanese, sobre la posibilidad de una intervención canadiense.

“Nunca se puede descartar categóricamente la participación”, declaró Carney, aunque calificó la cuestión de “hipotética”. En ese sentido, afirmó que Canadá apoyará a sus aliados e hizo hincapié en que “siempre defenderá a los canadienses” en primer lugar.

El líder del Partido Liberal canadiense calificó previamente los ataques contra Irán como “incompatibles con el derecho internacional”, pero expresó su respaldo a los esfuerzos para impedir que el régimen iraní obtenga armas nucleares, posición que adoptó “con pesar” al considerarla un reflejo del fracaso del orden internacional.

Carney reiteró su llamado a la “desescalada” del conflicto. Su viaje por Asia y el Pacífico busca reducir la dependencia de Estados Unidos y fortalecer lazos con otros países de “potencia media”. En el Parlamento australiano, instó a estas naciones a cooperar para influir en las nuevas reglas del sistema internacional, advirtiendo que “las grandes potencias pueden obligar, pero la coacción tiene costos”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso ante los miembros y senadores de la Cámara de Representantes en el Parlamento australiano, en Canberra, Australia, el 5 de marzo de 2026 (AAP/Lukas Coch vía REUTERS)

El primer ministro anunció la unión de Canadá y Australia como “colaboradores estratégicos” para aprovechar sus recursos minerales de tierras raras y detalló acuerdos en defensa e inteligencia artificial. “Sabemos que debemos trabajar con otros que comparten nuestros valores para construir capacidades sólidas”, dijo, alertando sobre el riesgo de quedar “atrapados entre los hiperescaladores y los hegemones”.

El líder canadiense expresó el sábado pasado el respaldo de Canadá a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra el régimen ayatollah, al que calificó como “principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Medio Oriente”.

En primer lugar, reafirmó, el mismo día que estalló el conflicto, “el derecho de Israel a defenderse y a garantizar la seguridad de su población”. “Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, sostuvo en un comunicado.

Carney subrayó que la posición de Canadá “sigue siendo clara”: “La República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Medio Oriente, tiene uno de los peores historiales de derechos humanos del mundo y nunca debe permitírsele obtener o desarrollar armas nucleares”.

EEUU probó un misil balístico intercontinental con capacidad para portar ojivas nucleares (Europa Press)

Carney destacó que, pese a los intentos diplomáticos, Irán “no desmanteló por completo su programa nuclear, no ha detenido todas las actividades de enriquecimiento ni ha puesto fin a su apoyo a grupos terroristas regionales que actúan como fuerzas subsidiarias”.

Finalmente, el primer ministro manifestó su solidaridad con el pueblo iraní “en su larga y valiente lucha contra el régimen opresivo de Irán”.

Ese mismo día, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que la escalada en Medio Oriente es “peligrosa para todos”. En un mensaje publicado en X, el mandatario señaló que el “desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional”.

“La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional”, sostuvo Macron.

(Con información de AFP)