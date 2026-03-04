Un buque ruso con gas licuado se hundió frente a Libia

El petrolero ruso Arctic Metagas, mostrando daños severos y una inclinación pronunciada en el mar, con residuos en el agua tras un incidente. (@sternenko)

Un buque ruso cargado de gas natural licuado se hundió en el Mediterráneo, entre Libia y Malta, en un incidente que Moscú atribuyó este miércoles a una operación de Kiev.

La autoridad libia de puertos y transporte marítimo dijo que el Arctic Metagaz naufragó tras unas “explosiones repentinas” de origen desconocido.

Según explicó el mismo organismo, el buque emitió una llamada de socorro la noche del martes. Las explosiones se vieron seguidas de “un enorme incendio que causó el completo naufragio” de la nave.

Desde Moscú, el Ministerio de Transportes de Rusia acusó rápidamente a Ucrania de haber atacado el buque con drones navales lanzados desde las costas libias, y afirmó que los 30 tripulantes fueron rescatados sanos y salvos.

El ataque “fue lanzado desde las costas libias por medio de lanchas no tripuladas, pertenecientes a Ucrania”, indicó el ministerio en un comunicado.

El buque estaba cargado y había salido del puerto ruso de Murmansk, en la península de Kola.

Según las autoridades libias, el buque se sitúa a unas 130 millas náuticas al norte del puerto marítimo libio de Sirte.

El buque cisterna ruso Arctic Metagas, un imponente petrolero, navega en aguas tranquilas, acompañado por un pequeño remolcador para maniobras de asistencia. (vesselfinder.com)

El Kremlin descartó la posibilidad de celebrar próximamente en Abu Dabi negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos, debido a la escalada militar en torno a Irán. El portavoz de la Presidencia rusa,Dmitri Peskov, afirmó en su rueda de prensa diaria que “en estos días dudosamente se puede hablar de la posibilidad de esta reunión en Abu Dabi, por motivos comprensibles”. Añadió que se informará en cuanto haya una decisión definitiva sobre el encuentro.

Las expectativas para una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi surgieron tras la reunión de mediados de febrero en Ginebra, después de la cual Moscú y Kiev no definieron una fecha para una cuarta ronda con mediación estadounidense. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, había anunciado a fines de febrero que la reunión podría realizarse a principios de marzo en la capital de Emiratos árabes Unidos.

La situación se complicó tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní, que lanzó ataques contra bases estadounidenses en países vecinos del golfo Pérsico. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió a líderes de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos árabes y Baréin interceder ante Teherán para evitar ataques a infraestructuras en estos territorios.

El cierre del espacio aéreo en Emiratos árabes Unidos ante el riesgo de ataques con misiles y drones ha dificultado la realización de las negociaciones en Abu Dabi, según fuentes en Moscú citadas por The Washington Post. Alternativamente, Estambul y Suiza han surgido como posibles sedes, una opción confirmada por Zelensky, quien dijo más temprano que las conversaciones previstas para el 5 y 6 de marzo no han sido canceladas oficialmente.

Una vista aérea muestra al buque cisterna ruso Arctic Metagas envuelto en llamas y humo espeso sobre el océano, con una estela de derrame visible en el agua. (@sternenko)

Se esperaba que este fuera el cuarto encuentro entre las partes en 2026, tras dos reuniones previas en Abu Dabi y una en Ginebra. Estados Unidos busca un acuerdo para poner fin a la invasión rusa en Ucrania, pero las demandas de Moscú para que Kiev ceda territorio en la región de Donetsk siguen siendo el principal obstáculo. Funcionarios rusos consideran que el próximo diálogo podría ser decisivo para alcanzar un acuerdo de paz. Tras las últimas conversaciones en Ginebra, enviados del Kremlin advirtieron a funcionarios estadounidenses que, sin concesión territorial de Ucrania, las negociaciones carecerían de sentido, ya que el resto de los asuntos estarían resueltos.

(Con información de AFP)