Estados Unidos anunció la destrucción de la flota del régimen iraní que operaba en el Golfo de Omán

El Comando Central estadounidense afirmó que, tras décadas de ataques y hostigamiento contra la navegación internacional, Irán ya no tiene barcos en esa estratégica vía marítima

Las fuerzas estadounidenses destruyeron los 11 barcos iraníes que operaban en la zona

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este lunes la destrucción total de la flota iraní que operaba en el Golfo de Omán, tras décadas de hostigamiento a la navegación internacional.

“Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán. Hoy no queda ninguno”, señaló la entidad estadounidense mediante un comunicado publicado en la red social X.

El mensaje, acompañado de imágenes de los bombardeos, asegura que la presencia naval de Irán en esa estratégica vía marítima —fundamental para el transporte global de petróleo y mercancías— ha sido “reducida a cero”.

La destrucción de la flota iraní marca, según Estados Unidos, el final de una era de ataques y amenazas a la navegación internacional en la región.

El Pentágono sostiene que estas acciones tienen como objetivo restablecer la seguridad en una de las rutas comerciales más transitadas y vulnerables del mundo.

El Golfo de Omán y el cercano Estrecho de Ormuz son puntos críticos para el comercio internacional. Por estas aguas circula alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

El Golfo de Omán y el cercano Estrecho de Ormuz son puntos críticos para el comercio internacional

En los últimos años, la marina iraní ha sido acusada reiteradamente de hostigar y atacar buques mercantes, provocar incidentes con embarcaciones occidentales y usar tácticas de intimidación para proyectar su poder regional. Washington considera que la libertad de navegación en la zona es un “pilar de la prosperidad estadounidense y global”.

La ofensiva estadounidense es parte de una campaña militar a gran escala, lanzada junto a Israel, que en apenas 48 horas ha alcanzado a más de 1.250 objetivos en territorio iraní.

Según el propio CENTCOM, la lista de blancos incluye centros de comando y control, bases de misiles balísticos, barcos y submarinos de la Armada iraní, y emplazamientos de misiles antibuque.

La operación contra la flota iraní se suma a los bombardeos masivos realizados por Israel en Teherán y otras ciudades, donde fueron atacadas sedes del Ministerio de Inteligencia, bases de la Guardia Revolucionaria y centros de mando responsables de la represión interna.

La Casa Blanca justificó la escalada militar en Teherán recordando décadas de agresiones del régimen iraní contra ciudadanos y fuerzas estadounidenses. En un comunicado oficial, la administración de Donald Trump detalló una larga lista de atentados, secuestros y asesinatos atribuidos a Irán y sus aliados desde 1979, incluyendo ataques contra bases militares, embajadas y civiles en distintos países.

Una imagen desclasificada del Comando Central de Estados Unidos muestra la destrucción de un buque iraní en el Golfo de Omán (Captura de video)

Ningún otro régimen terrorista en el mundo ha matado a más estadounidenses que Irán”, indica el mensaje.

Trump, en declaraciones recientes, aseguró que la campaña busca destruir el arsenal misilístico de Irán, aniquilar su marina y evitar que el régimen obtenga armas nucleares.

Estamos protegiendo vidas estadounidenses y defendiendo intereses vitales. Esta vez, la amenaza no quedará impune ni sin respuesta”, afirmó el presidente.

El domingo, el mandatario también celebró el éxito de las operaciones navales.

“Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido nueve barcos de la Marina iraní, algunos de ellos grandes e importantes. Vamos por el resto: pronto estarán en el fondo del mar”, afirmó.

El Pentágono recalcó que la destrucción de la flota iraní es solo una parte de una estrategia más amplia para garantizar la seguridad de las rutas marítimas y frenar el expansionismo iraní en la región.

El CENTCOM insistió en que las fuerzas estadounidenses “seguirán patrullando y defendiendo la libertad de navegación”, advirtiendo que cualquier intento futuro de hostigamiento será respondido de forma inmediata.

(Con información de AFP)

Macron amplía el arsenal nuclear francés y ofrece a ocho países europeos un sistema de disuasión atómica propio

El presidente francés anuncia el primer aumento de ojivas desde 1992 y abre la puerta al despliegue de aviones con misiles nucleares en territorio aliado. Alemania, Reino Unido, Polonia y otros cinco socios participarán en un esquema complementario al de la OTAN

Macron amplía el arsenal nuclear

Donald Trump delineó los objetivos de Estados Unidos en Irán y advirtió: “La gran oleada de ataques no ha sucedido”

El presidente de Estados Unidos sostuvo que la ofensiva actual es solo el inicio y que Washington está preparado para intensificar las operaciones hasta cumplir todos sus objetivos estratégicos

Donald Trump delineó los objetivos

El analista internacional Fabián Calle, sobre el ataque a Irán: “No hay casos de cambio de régimen por bombardeo”

El especialista en geopolítica advierte que destruir la capacidad ofensiva iraní no garantiza una fractura política interna, y señala que la verdadera variable estratégica de Washington es China

El analista internacional Fabián Calle,

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

El primer ministro de Israel apareció en púbico luego de que Teherán anunciara un ataque contra su oficina

Netanyahu visitó una zona alcanzada

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

El grupo libanés lanzó misiles en represalia por la muerte de Alí Khamenei. El ejército israelí replicó con bombardeos que dejaron 31 muertos y 149 heridos en el Líbano, aunque descartó por el momento una invasión terrestre

Israel advirtió a Hezbollah tras
