Gabriel Ben Tasgal: “El régimen iraní va a caer, si Trump y Netanyahu insisten puede ser pronto”

La posible incapacitación de Ali Khamenei genera incertidumbre sobre la sucesión en Irán (Reuters)

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar coordinado contra el régimen de Irán, que generó fuertes explosiones en Teherán y otras ciudades importantes. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní disparó misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en la región, lo que obligó tanto a diplomáticos estadounidenses como a civiles israelíes a buscar refugio.

La tensión se expandió rápidamente hacia otros países del Golfo, donde se reportaron explosiones en Jerusalén, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin, afectando incluso a bases militares estadounidenses.

El conflicto afectó la aviación y el transporte marítimo en Oriente Medio, con varias aerolíneas internacionales suspendiendo sus vuelos y países como Qatar cerrando su espacio aéreo y marítimo.

Escenas de Teherán momentos después de que Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque conjunto contra Irán

El Departamento de Transporte de Estados Unidos recomendó a las embarcaciones evitar el Golfo debido a la alta actividad militar, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron a la población permanecer cerca de refugios antiaéreos ante la posibilidad de nuevos ataques. Explosiones en lugares emblemáticos, como la isla Palm Jumeirah en Dubái, ilustraron la extensión regional de las hostilidades.

El presidente estadounidense Donald Trump y su equipo monitorean la situación desde Florida, mientras persisten dudas sobre el paradero del líder supremo iraní, Alí Khamenei. Aunque el régimen de Irán asegura que se encuentra a salvo, en las últimas horas crecieron los reportes de que el ayatollah habría sido alcanzado en un ataque junto a otros altos funcionarios. Pese a que no existe confirmación oficial, la posibilidad sacude el tablero regional.

En medio de la escalada militar sin precedentes entre Israel, Estados Unidos e Irán, Infobae conversó con Gabriel Ben Tasgal, periodista y analista internacional especializado en Medio Oriente, quien se encuentra en Israel bajo alertas constantes por lanzamientos de misiles.

Gabriel Ben Tasgal (Maximiliano Luna)

- Gabriel, ¿qué se sabe hasta ahora sobre el estado de Ali Khamenei?

- Hay versiones muy fuertes que indican que fue atacado junto a otros ministros y figuras clave del régimen. Reuters señaló que no estaría en Teherán, pero también hay fuentes que hablan de un impacto directo sobre zonas donde se encontraba la cúpula política. Si Khamenei no está vivo —o si queda incapacitado— eso sería un punto de inflexión histórico. Estamos hablando del hombre que concentra el poder real desde 1989.

- ¿Por qué sería tan determinante su muerte?

- Porque el régimen iraní no es una democracia institucionalizada, es una estructura personalista y teocrática. Khamenei es el eje. La Guardia Revolucionaria le responde a él. Si desaparece, se abre una lucha interna por la sucesión. Y en un contexto de ataques externos y crisis económica brutal, esa fractura puede acelerar la caída del sistema.

- ¿La ofensiva actual busca explícitamente un cambio de régimen?

- A diferencia de la guerra de los doce días, donde el objetivo era reducir capacidades militares, esta vez parece claro que Washington y Jerusalén apuntan a debilitar el corazón del poder. Estados Unidos estaría destruyendo la infraestructura misilística estratégica, mientras Israel golpea a la dirigencia. Si Trump y Netanyahu insisten en esta línea, el régimen puede caer. Puede ser pronto.

- ¿Cómo responde Irán?

- Ha lanzado misiles contra intereses estadounidenses en la región y contra población civil israelí, pero en menor escala que en el pasado. Eso indica que su capacidad ya fue dañada. Si además pierde liderazgo político, la respuesta puede volverse desorganizada.

- ¿Existe un liderazgo alternativo preparado para asumir?

- No hay una “Delcy Rodríguez” iraní dentro del régimen que pueda negociar una transición. El sistema purgó a potenciales rivales. Por eso la clave es la calle. Si la población, que ya mostró valentía en protestas recientes, percibe que el régimen está herido de muerte, puede salir masivamente.

Las protestas en Irán reflejan el descontento social por la crisis política y económica (Reuters)

- ¿El factor económico pesa?

- Absolutamente. Inflación descontrolada, moneda colapsada, falta de servicios básicos. El descontento no es solo ideológico, es existencial.

- ¿Qué escenario visualiza?

- Si Khamenei está muerto o gravemente debilitado, y si continúan los ataques coordinados, el régimen enfrenta su momento más crítico desde 1979. No es automático, pero hoy la posibilidad de un colapso es real. Y si Trump y Bibi insisten, puede ser pronto.

- Si se confirma la muerte de Khamenei, ¿quién podría sucederlo y qué tan ordenada sería esa transición?

- Formalmente existe la Asamblea de Expertos, que debería designar al nuevo líder supremo. Pero en la práctica, el poder real lo tiene la Guardia Revolucionaria. Si Khamenei muere, veremos una puja entre facciones: sectores más ideológicos y sectores más pragmáticos que quieran preservar el sistema sin exponerse a un colapso total. El problema es que todo esto ocurre bajo bombardeos y presión internacional. No es una transición en calma, es una transición en guerra.

Ben Tasgal asegura que si Trump y Netanyahu insisten, el régimen iraní podría caer "pronto" (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

- ¿La Guardia Revolucionaria podría tomar el control directo del país?

- Es posible. La Guardia no es solo un cuerpo militar; es un imperio económico, político y de inteligencia. Si perciben que el sistema clerical ya no puede sostenerse, podrían intentar un modelo más militarizado. Pero eso no resolvería el descontento social ni la crisis económica.

- ¿Qué rol podrían jugar China y Rusia en este escenario?

- China prioriza estabilidad y suministro energético. Rusia necesita a Irán como socio estratégico, pero hoy tiene limitaciones propias. Ninguno va a enviar tropas. Pueden ofrecer respaldo diplomático o logístico, pero no van a salvar al régimen si se desmorona internamente.

- ¿Existe riesgo de que el régimen, si se siente acorralado, intente una escalada extrema?

- Siempre existe ese riesgo. Un régimen ideológico que percibe que pierde el poder puede actuar de forma irracional. Pero también hay sectores dentro del sistema que entienden que una escalada nuclear o regional total sería suicida.

- ¿Estamos ante el principio del fin del régimen iniciado en 1979?

- Estamos ante la mayor amenaza existencial que enfrentó ese régimen. Si la presión externa continúa y la interna se activa, podría ser el principio del fin. No es una certeza, pero hoy la posibilidad es tangible.