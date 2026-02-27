Mundo

Pakistán advirtió que puede “aplastar” cualquier agresión tras declararle la guerra a Afganistán

El primer ministro Shehbaz Sharif manifestó el respaldo de la sociedad paquistaní a sus fuerzas armadas ante los incidentes recientes en la frontera con su país vecino. A su vez, destacó la preparación militar para responder a cualquier amenaza al país

El primer ministro paquistaní, Shehbaz
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, el 12 de diciembre de 2025 (Kristina Kormilitsyna vía REUTERS)

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, aseguró el viernes que las fuerzas armadas de su país pueden “aplastar” cualquier intento de agresión, al referirse a los recientes ataques aéreos en Afganistán.

Nuestras fuerzas tienen plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva”, afirmó, según un mensaje publicado en la cuenta oficial del gobierno paquistaní en X. A su vez, remarcó que “toda la nación apoya hombro con hombro a las fuerzas armadas de Pakistán”.

El Gobierno paquistaní declaró este viernes una “guerra abierta” contra las autoridades talibanas de Afganistán y lanzó bombardeos sobre varias ciudades afganas, incluida Kabul, tras meses de ataques mortales entre ambos países en la zona fronteriza.

Las hostilidades se reanudaron el jueves por la noche y continuaron durante la madrugada del viernes, cuando fuerzas afganas atacaron tropas fronterizas paquistaníes en represalia por bombardeos previos.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán, que habían sido cercanas durante años, se volvieron tensas desde la toma de Kabul por los talibanes en 2021. Islamabad acusa a los talibanes afganos de proteger a militantes que atacan territorio paquiistaní, acusación que las autoridades afganas rechazan.

“Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, declaró el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, a través de X. Poco antes, periodistas en Kabul y Kandahar reportaron fuertes explosiones y vuelos de aviones sobre las ciudades.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, calificó los ataques contra Afganistán como una “respuesta adecuada” a las acciones previas de su vecino. Por su parte, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid anunció que Afganistán reanudará operaciones aéreas a gran escala contra posiciones paquistaníes.

El jueves, el ejército afgano atacó instalaciones militares fronterizas en Pakistán, al alegar que actuaba en represalia por bombardeos previos. Según Mujahid, más de 15 puestos paquistaníes cayeron en dos horas y “decenas de soldados han muerto”, aunque el gobierno de Pakistán negó la pérdida de posiciones y afirmó haber causado “graves pérdidas” a las fuerzas afganas.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, confirmó ataques contra “objetivos de la defensa talibán afgana” en Kabul, Kandahar y la provincia de Paktia. Estos operativos sucedieron después de bombardeos paquistaníes el pasado fin de semana en Nangarhar y Paktika, tras atentados suicidas en territorio paquistaní.

Afganistán ataca Pakistán en respuesta
Afganistán ataca Pakistán en respuesta a las "reiteradas violaciones fronterizas" (Europa Press)

Un residente en Kabul describió que los ataques produjeron hasta ocho explosiones, algunas tan cercanas que sacudieron las viviendas de la zona. “El primer par de explosiones ocurrió lejos de nuestra ubicación. Las últimas fueron mucho más próximas, sacudieron la casa y tras cada detonación se escuchaban aviones de combate”, relató el testigo, que pidió no revelar su identidad por razones de seguridad.

Las autoridades afganas aseguraron haber capturado varios puestos militares y soldados paquistaníes con vida durante los recientes enfrentamientos. Sin embargo, el portavoz del primer ministro Shehbaz Sharif, Mosharraf Ali Zaidi, desmintió estas afirmaciones: “Hasta este momento, no ha habido soldados paquistaníes capturados ni martirizados. Cualquier afirmación sobre daños en Pakistán es poco más que una fantasía de los representantes de la India en Afganistán”.

La Línea Durand, frontera de unos 2.600 kilómetros trazada por el Imperio Británico en el siglo XIX, separa Afganistán de Pakistán y sigue siendo un punto de tensión constante. El gobierno afgano nunca reconoció oficialmente esta demarcación, lo que ha originado disputas recurrentes sobre soberanía, seguridad y control territorial.

La Línea Durand divide a
La Línea Durand divide a la población pastún entre Afganistán y Pakistán, una división que Kabul considera una separación colonial de familias (Créditos: Bhaskar)

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado aún más en los últimos meses, con pasos fronterizos cerrados desde los combates de octubre y más de 70 muertos en ambos bandos. A pesar de rondas de negociaciones tras un alto el fuego inicial facilitado por Qatar y Turquía, no se alcanzó un acuerdo duradero. Arabia Saudita intervino recientemente para lograr la liberación de tres soldados pakistaníes capturados en octubre.

Cuál fue la reacción del mundo ante la declaración de guerra

Este viernes, el régimen iraní ofreció su disposición para “facilitar el diálogo” entre Afganistán y Pakistán, luego de que Islamabad atacara a los talibanes afganos y ejecutara ataques aéreos sobre Kabul tras meses de enfrentamientos en la frontera.

“La República Islámica de Irán está dispuesta a proporcionar toda la ayuda necesaria para facilitar el diálogo y mejorar el entendimiento y la cooperación entre los dos países”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, vía X.

Por otra parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Pakistán y Afganistán a solucionar sus disputas mediante el diálogo diplomático luego de los recientes enfrentamientos fronterizos que provocaron más de 50 muertes. A través de un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres llamó a ambas partes a respetar sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y a garantizar la protección de los civiles.

(Con información de AFP)

