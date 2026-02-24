Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

Kim Yo Jong en el Mausoleo de Ho Chi Minh, Hanói, marzo de 2019, durante la cumbre entre su hermano y Trump. Experta en diplomacia, hoy es la mujer más poderosa de Corea del Norte. (Jorge Silva/Pool vía AP, Archivo)

Kim Yo Jong, hermana menor y lugarteniente del líder norcoreano Kim Jong-un, se perfila como una de las figuras más poderosas de Corea del Norte tras su último ascenso, con un papel destacado en la diplomacia de este país capaz de fabricar bombas nucleares.

Los medios estatales anunciaron su nombramiento como directora de departamento en el Comité Central del Partido de los Trabajadores, puesto equivalente a una cartera ministerial, según los especialistas.

El congreso del Partido de los Trabajadores, inaugurado el 19 de febrero, da una idea del funcionamiento político de Corea del Norte. Se considera una tribuna que permite a Kim mostrar su control del poder.

Kim Yo Jong pronuncia un discurso en Pyongyang, agosto de 2022. Conocida por su tono duro contra Corea del Sur y Estados Unidos, acaba de ser nombrada directora de departamento del Partido de los Trabajadores. (KCNA/Korea News Service vía AP, Archivo)

En este congreso también se asignó un papel destacado a una hija del dirigente, Ju Ae. Según los servicios de inteligencia surcoreanos la adolescente aparece como posible heredera de Kim Jong-un en un país que hasta ahora nunca estuvo dirigido por una mujer.

Sobre la hermana del líder, la información escasea. Se sabe que hizo declaraciones fuertes sobre política exterior contra Corea del Sur y Estados Unidos.

Kim Yo Jong en el hotel Metropole durante la cumbre entre Kim Jong Un y Trump en Hanói, febrero de 2019. Veterana de las negociaciones con Washington, hoy es la mujer más poderosa de Corea del Norte. (REUTERS/Leah Millis, Archivo)

Calificó al gobierno del ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol como “perro fiel” de Estados Unidos. Pero su tono se suavizó desde la llegada al poder el año pasado en Seúl de Lee Jae Myung, que busca mejorar las relaciones con el Norte.

Nacida en 1988, según el gobierno surcoreano, Kim Yo Jong es una de los tres hijos nacidos de la unión entre el ex líder Kim Jong-il y su tercera pareja conocida, la ex bailarina Ko Yong Hui.

Dirigente “experimentada y curtida”

Kim Yo Jong durante una reunión bilateral en la Asamblea Nacional de Hanói, Vietnam, marzo de 2019. Veterana de las cumbres entre Kim Jong Un y Trump, es una dirigente considerada "experimentada y curtida". (SeongJoon Cho/Pool vía Reuters)

Al igual que Kim Jong-un, estudió en Suiza y luego ascendió rápidamente en la jerarquía desde el momento en que su hermano heredó el poder tras la muerte de su padre en diciembre de 2011. Además mantiene un vínculo especial con él porque ambos son hijos de la ex bailarina.

“Kim Yo Jong es una de las pocas personas en las que Kim Jong Un puede confiar y en quien puede apoyarse”, estima Ahn Chan il, investigador originario de Corea del Norte.

Kim Jong Un y su hermana Kim Yo Jong junto al entonces presidente surcoreano Moon Jae-in en Panmunjom, abril de 2018. Una de las pocas personas en las que el líder norcoreano confía plenamente. (Korea Summit Press Pool vía Reuters, Archivo)

Hizo su primera aparición oficial en los medios norcoreanos en 2009, acompañando a su padre en una visita a una universidad agronómica. Después fue una figura habitual en el entorno de Kim Jong Il hasta su muerte. En las fotos del funeral aparece en un lugar destacado, justo detrás de Kim Jong-un.

Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, en septiembre de 2018. Nacida en 1988, estudió en Suiza y ascendió rápidamente en la jerarquía desde que su hermano llegó al poder en 2011. (RYU SEUNG-IL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Durante el viaje en tren de 60 horas de su hermano para asistir a la segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, en febrero de 2019 en Hanói, fue vista llevándole un cenicero cuando bajó a fumar en un andén.

Kim Yo Jong llega a la estación ferroviaria de Dong Dang, Vietnam, el 26 de febrero de 2019, tras el viaje en tren de 60 horas de Kim Jong Un para su cumbre con Trump en Hanói. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Pero “también ocupó funciones oficiales durante las cumbres entre Kim y Trump en Singapur y Hanói”, subraya Ahn Chan-il, lo que la convierte en una dirigente “experimentada y curtida”.

Kim Yo Jong saluda al entonces presidente surcoreano Moon Jae-in en Seúl, febrero de 2018. Fue la primera visita de un miembro de la dinastía Kim al Sur, donde su enigmática sonrisa acaparó todas las miradas. (KCNA vía Reuters)

Pyongyang nunca divulgó oficialmente información sobre su situación matrimonial o posibles hijos. Raras imágenes difundidas el año pasado por los medios estatales la mostraban asistiendo a una exposición artística acompañada de dos niños pequeños.

Primera en el Sur

Kim Yo Jong y el jefe de Estado protocolar Kim Yong Nam en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur, febrero de 2018. Fue la primera integrante de la dinastía Kim en viajar al Sur. (AP Photo/Felipe Dana)

Kim Yo Jong apareció en la escena internacional en 2018, cuando asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Se convirtió así en la primera integrante de la dinastía en viajar al Sur. Se escrutó entonces su enigmática sonrisa, su vestimenta, su escritura…

El responsable de la delegación olímpica norcoreana, que también era el jefe de Estado protocolario del país en ese momento, le cedió el asiento de honor cuando llegaron a Seúl para mantener breves conversaciones con altos cargos surcoreanos. Muchos vieron en ello una señal de su estatus.