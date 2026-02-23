Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky aseguró este domingo que su par ruso, Vladimir Putin, “ya ha comenzado” una Tercera Guerra Mundial y planteó que el desafío para la comunidad internacional es determinar hasta dónde puede avanzar militarmente Rusia y cómo frenar esa expansión.

Al mismo tiempo, descartó aceptar cualquier cesión territorial en el este de Ucrania, una de las principales exigencias de Rusia en las conversaciones sobre una posible salida negociada al conflicto.

“Creo que Putin ya la ha comenzado”, afirmó Zelensky al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra mundial. A su juicio, el problema no es teórico, sino práctico.

“La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo”, dijo.

El jefe de Estado sostuvo además que Moscú intenta imponer un modelo político y social distinto al elegido por otros países.

“Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma”, declaró.

El mandatario fue contundente al rechazar los reclamos rusos sobre regiones del Donbás, una zona clave del este del país donde se concentran parte de los enfrentamientos.

Zelensky acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: "Las reuniones fueron realmente difíciles"

Zelensky subrayó que una retirada de las fuerzas ucranianas implicaría dejar bajo control ruso a una porción significativa de la población.

“No lo veo simplemente como una cuestión de tierras. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí”, afirmó. En la misma línea, advirtió que una decisión de ese tipo “dividiría nuestra sociedad”.

Según explicó, entre los territorios reclamados por Moscú se encuentra cerca del 20% de la región de Donetsk que todavía permanece bajo control de Kiev. Para el presidente, aceptar esa exigencia podría generar un alivio momentáneo en el Kremlin, pero no conduciría a una paz duradera.

“Probablemente eso satisfaría a Putin, que necesita un respiro, pero una vez se recuperase querría continuar”, señaló.

Zelensky también expresó su preocupación por la capacidad de recuperación militar de Rusia. A diferencia de las evaluaciones de algunos gobiernos occidentales, consideró que el aparato bélico ruso podría recomponerse con mayor rapidez. “Desde nuestro punto de vista, podría recuperarse en no más de un par de años”, afirmó, al tiempo que insistió en que una pausa en los combates sin garantías reales de seguridad podría abrir la puerta a una nueva ofensiva.

El presidente ruso, Vladimir Putin (Europa Press)

Pese a ese diagnóstico, el jefe de Estado se mostró convencido de que Ucrania puede sostener la defensa de su soberanía.

“¿Perderemos? Claro que no, porque luchamos por la independencia de Ucrania”, dijo.

En ese marco, fijó como objetivo volver a las “fronteras justas de 1991”, en referencia al año de la independencia del país tras el colapso soviético. Ese planteo incluye la recuperación de todos los territorios ocupados, entre ellos la península de Crimea.

El presidente admitió además limitaciones materiales para una ofensiva de gran escala. “No tenemos suficientes armas”, afirmó, y remarcó que ese déficit no depende únicamente de Kiev, sino también del respaldo de sus socios internacionales. Por ahora, recalcó, una operación para recuperar todos los territorios ocupados no es viable.

Las declaraciones se producen en medio de la presión diplomática para que Ucrania explore vías de negociación. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que Kiev debía sentarse a negociar con mayor rapidez, en vísperas de contactos internacionales celebrados en Ginebra.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkof (Lisi Niesner/AP/Archivo)

En paralelo al frente diplomático, Ucrania enfrenta un deterioro de la seguridad interna. La Policía Nacional informó este domingo que una mujer de 33 años fue detenida como sospechosa de un atentado con explosivos en Leópolis, que provocó la muerte de una agente y dejó 25 heridos.

El ministro del Interior, Ihor Klimenko, indicó que la sospechosa actuó siguiendo instrucciones de los servicios de inteligencia rusos.

(Con información de Europa Press y EFE)