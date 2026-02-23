Mundo

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania

El mandatario ucraniano advirtió que una retirada en el Donbás supondría abandonar a cientos de miles de civiles y fracturar a la sociedad del país

Guardar
Zelensky acusó a Putin de
Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky aseguró este domingo que su par ruso, Vladimir Putin, “ya ha comenzado” una Tercera Guerra Mundial y planteó que el desafío para la comunidad internacional es determinar hasta dónde puede avanzar militarmente Rusia y cómo frenar esa expansión.

Al mismo tiempo, descartó aceptar cualquier cesión territorial en el este de Ucrania, una de las principales exigencias de Rusia en las conversaciones sobre una posible salida negociada al conflicto.

Creo que Putin ya la ha comenzado”, afirmó Zelensky al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra mundial. A su juicio, el problema no es teórico, sino práctico.

La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo”, dijo.

El jefe de Estado sostuvo además que Moscú intenta imponer un modelo político y social distinto al elegido por otros países.

Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma”, declaró.

El mandatario fue contundente al rechazar los reclamos rusos sobre regiones del Donbás, una zona clave del este del país donde se concentran parte de los enfrentamientos.

Zelensky acusa a Rusia de
Zelensky acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: "Las reuniones fueron realmente difíciles"

Zelensky subrayó que una retirada de las fuerzas ucranianas implicaría dejar bajo control ruso a una porción significativa de la población.

No lo veo simplemente como una cuestión de tierras. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí”, afirmó. En la misma línea, advirtió que una decisión de ese tipo “dividiría nuestra sociedad”.

Según explicó, entre los territorios reclamados por Moscú se encuentra cerca del 20% de la región de Donetsk que todavía permanece bajo control de Kiev. Para el presidente, aceptar esa exigencia podría generar un alivio momentáneo en el Kremlin, pero no conduciría a una paz duradera.

“Probablemente eso satisfaría a Putin, que necesita un respiro, pero una vez se recuperase querría continuar”, señaló.

Zelensky también expresó su preocupación por la capacidad de recuperación militar de Rusia. A diferencia de las evaluaciones de algunos gobiernos occidentales, consideró que el aparato bélico ruso podría recomponerse con mayor rapidez. “Desde nuestro punto de vista, podría recuperarse en no más de un par de años”, afirmó, al tiempo que insistió en que una pausa en los combates sin garantías reales de seguridad podría abrir la puerta a una nueva ofensiva.

El presidente ruso, Vladimir Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin (Europa Press)

Pese a ese diagnóstico, el jefe de Estado se mostró convencido de que Ucrania puede sostener la defensa de su soberanía.

“¿Perderemos? Claro que no, porque luchamos por la independencia de Ucrania”, dijo.

En ese marco, fijó como objetivo volver a las “fronteras justas de 1991”, en referencia al año de la independencia del país tras el colapso soviético. Ese planteo incluye la recuperación de todos los territorios ocupados, entre ellos la península de Crimea.

El presidente admitió además limitaciones materiales para una ofensiva de gran escala. “No tenemos suficientes armas”, afirmó, y remarcó que ese déficit no depende únicamente de Kiev, sino también del respaldo de sus socios internacionales. Por ahora, recalcó, una operación para recuperar todos los territorios ocupados no es viable.

Las declaraciones se producen en medio de la presión diplomática para que Ucrania explore vías de negociación. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que Kiev debía sentarse a negociar con mayor rapidez, en vísperas de contactos internacionales celebrados en Ginebra.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkof (Lisi Niesner/AP/Archivo)

En paralelo al frente diplomático, Ucrania enfrenta un deterioro de la seguridad interna. La Policía Nacional informó este domingo que una mujer de 33 años fue detenida como sospechosa de un atentado con explosivos en Leópolis, que provocó la muerte de una agente y dejó 25 heridos.

El ministro del Interior, Ihor Klimenko, indicó que la sospechosa actuó siguiendo instrucciones de los servicios de inteligencia rusos.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyVladimir PutinUcraniaRusiaGuerra Rusia-UcraniaÚltimas Noticias AméricaTercera Guerra MundialDonbásDonetskEstados UnidosAliados occidentales

Últimas Noticias

Kim Jong-un consolidó su control total sobre Corea del Norte tras ser reelecto en el congreso del partido gobernante

La decisión habilita al régimen a avanzar en una nueva fase de expansión y sofisticación de su arsenal nuclear

Kim Jong-un consolidó su control

El envejecimiento de la población presiona la sostenibilidad fiscal en países nórdicos

El caso de Finlandia expone límites en la respuesta de la región nórdica al cambio demográfico sin mencionar directamente el impacto del fenómeno ni la economía plateada

El envejecimiento de la población

El felino más veloz enfrenta desafíos crecientes por la competencia y la fragmentación del hábitat

Las amenazas derivadas tanto de otros carnívoros como de la reducción de espacios en el ecosistema condicionan la subsistencia y reproducción de este animal en el entorno del Serengeti

El felino más veloz enfrenta

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

El gobierno francés objetó los señalamientos de la Casa Blanca acerca de la implicación de grupos de izquierda en el homicidio de Quentin Deranque en Lyon

Francia convocará al embajador de

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

La fragata HMAS Toowoomba realizó la travesía como parte de una operación de presencia en la región, mientras el ejército chino ejecutó un seguimiento continuo durante todo el traslado a través de aguas estratégicas

Un buque de guerra australiano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SSP de Aguascalientes aclara que

SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

Diez ideas para reformar y aprovechar el espacio en una cocina pequeña

El antiguo apartamento en París de Brigitte Bardot está a la venta: estilo art déco y cuya anterior inquilina fue esposa de Napoleón

Desarticularon un búnker narco en Merlo: detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína lista para vender

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras los ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

INFOBAE AMÉRICA
Detenido y liberado horas después

Detenido y liberado horas después el representante de 'Calarcá' en los diálogos de paz con el Gobierno

Irak eleva las tensiones con Kuwait por sus reivindicaciones sobre zonas marítimas disputadas al emirato

Claves neuropsicoeducativas para las infancias

El Foro Penal confirmó la excarcelación de 54 presos políticos tras la promulgación de la ley de amnistía en Venezuela

EEUU confirma su apoyo en el operativo que ha terminado con el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

ENTRETENIMIENTO

¿“El Caballero de los Siete

¿“El Caballero de los Siete Reinos” tendrá segunda temporada?

La preparación rigurosa marcará el debut de Conan O’Brien como anfitrión de los Oscar

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?