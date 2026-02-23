Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La cueva Hang Son Doong sorprende por su selva interna y formaciones geológicas colosales visibles solo para exploradores expertos (Wikipedia)

En el corazón de Vietnam, la provincia de Quang Binh alberga un tesoro natural de proporciones inigualables: la cueva Hang Son Doong, considerada la más grande del mundo por volumen y altura. Ubicada dentro del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta maravilla geológica desafía los límites de la exploración y asombra incluso a los científicos más experimentados.

La historia de Hang Son Doong comienza en 1991, cuando un agricultor local se topó con un fenómeno inusual: detectó humo y el sonido del agua a lo lejos, sin poder identificar la fuente exacta. Sin embargo, el acceso a la cueva permaneció oculto durante casi dos décadas.

Fue recién en 2009 cuando una expedición científica británica, tras seis horas de travesía por la densa selva vietnamita, localizó una de las entradas principales, cubierta por la espesa vegetación característica de la región. “Lo que encontramos superó cualquier expectativa”, relató uno de los exploradores a The Guardian.

La combinación de selvas internas, estalagmita gigantes y rutas desafiantes hacen de Hang Son Doong un destino de culto para aventureros, donde la preservación ambiental es prioridad absoluta (Wikipedia)

La magnitud de la cavidad quedó de manifiesto tras las primeras mediciones: dentro de Hang Son Doong podría caber un edificio de cuarenta pisos o incluso un avión Boeing 747.

Las primeras investigaciones revelaron que la cueva cuenta con una antigüedad estimada de entre 2 y 5 millones de años, producto de la erosión de la piedra caliza por el lento pero constante paso de un río subterráneo. De hecho, su nombre significa “cueva del río de la montaña” en vietnamita, en alusión al curso de agua que la atraviesa y que fue clave para su formación.

Dimensiones colosales y paisajes únicos

Hang Son Doong es la cueva más grande del mundo y se encuentra en el corazón de la provincia de Quang Binh, Vietnam (Google Maps)

Hang Son Doong destaca no solo por su tamaño, sino también por la diversidad de ecosistemas que alberga en su interior. Según National Geographic, sus galerías alcanzan hasta 200 metros de altura y 150 metros de ancho en algunos tramos, cifras que superan ampliamente a cualquier otra cavidad conocida.

Además, los expertos han documentado estalagmitas de hasta 70 metros de altura, consideradas las más altas del mundo, y una selva interna que recibe luz solar directa a través de una abertura en la superficie, creando un microclima singular donde prosperan especies vegetales y animales endémicos.

Ubicada en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, Patrimonio de la Humanidad UNESCO, alberga ecosistemas y especies únicas (Wikipedia)

El recorrido por la cueva es un desafío físico y técnico reservado a pocos. Desde 2013, solo una empresa autorizada por el gobierno de Vietnam puede organizar expediciones turísticas, debido a la fragilidad del ecosistema y los riesgos asociados. Los tours, que se extienden durante varios días, exigen a los visitantes un alto nivel de resistencia y experiencia en trekking.

Entre los puntos destacados del itinerario se encuentran la colosal estalagmita apodada “Mano de Perro” y un impresionante muro de sesenta metros que conserva fósiles de animales prehistóricos, testigos silenciosos de la evolución de la región.

Las galerías de Hang Son Doong alcanzan hasta 200 metros de altura y 150 metros de ancho (Wikipedia)

Un destino exclusivo para aventureros

La exclusividad de los recorridos y la exigente logística han convertido a Hang Son Doong en uno de los destinos más codiciados por los amantes de la aventura y la naturaleza extrema. Cada año, solo un número limitado de visitantes obtiene permiso para ingresar, una medida que busca preservar el delicado equilibrio ecológico de la cueva y minimizar el impacto humano. De acuerdo con la agencia vietnamita Oxalis Adventure, responsable de las expediciones, las reservas para la temporada suelen agotarse con meses de anticipación.

La travesía incluye la caminata por pasadizos inundados, acampadas en galerías gigantescas y el ascenso final por una empinada pared rocosa para salir al exterior. Los guías hacen especial hincapié en la preparación física de los participantes y en el respeto por las normas de conservación. La cueva todavía guarda misterios: la comunidad científica sospecha que existen zonas inexploradas y que el sistema podría ser aún más extenso de lo que se conoce hasta ahora.