Mundo

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

Solo unos pocos privilegiados recorren sus galerías ocultas, atraviesan selvas internas y descubren ecosistemas únicos, donde la naturaleza extrema y la historia milenaria conviven en un escenario casi intacto de Vietnam

Guardar
La cueva Hang Son Doong
La cueva Hang Son Doong sorprende por su selva interna y formaciones geológicas colosales visibles solo para exploradores expertos (Wikipedia)

En el corazón de Vietnam, la provincia de Quang Binh alberga un tesoro natural de proporciones inigualables: la cueva Hang Son Doong, considerada la más grande del mundo por volumen y altura. Ubicada dentro del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta maravilla geológica desafía los límites de la exploración y asombra incluso a los científicos más experimentados.

La historia de Hang Son Doong comienza en 1991, cuando un agricultor local se topó con un fenómeno inusual: detectó humo y el sonido del agua a lo lejos, sin poder identificar la fuente exacta. Sin embargo, el acceso a la cueva permaneció oculto durante casi dos décadas.

Fue recién en 2009 cuando una expedición científica británica, tras seis horas de travesía por la densa selva vietnamita, localizó una de las entradas principales, cubierta por la espesa vegetación característica de la región. “Lo que encontramos superó cualquier expectativa”, relató uno de los exploradores a The Guardian.

La combinación de selvas internas,
La combinación de selvas internas, estalagmita gigantes y rutas desafiantes hacen de Hang Son Doong un destino de culto para aventureros, donde la preservación ambiental es prioridad absoluta (Wikipedia)

La magnitud de la cavidad quedó de manifiesto tras las primeras mediciones: dentro de Hang Son Doong podría caber un edificio de cuarenta pisos o incluso un avión Boeing 747.

Las primeras investigaciones revelaron que la cueva cuenta con una antigüedad estimada de entre 2 y 5 millones de años, producto de la erosión de la piedra caliza por el lento pero constante paso de un río subterráneo. De hecho, su nombre significa “cueva del río de la montaña” en vietnamita, en alusión al curso de agua que la atraviesa y que fue clave para su formación.

Dimensiones colosales y paisajes únicos

Hang Son Doong es la
Hang Son Doong es la cueva más grande del mundo y se encuentra en el corazón de la provincia de Quang Binh, Vietnam (Google Maps)

Hang Son Doong destaca no solo por su tamaño, sino también por la diversidad de ecosistemas que alberga en su interior. Según National Geographic, sus galerías alcanzan hasta 200 metros de altura y 150 metros de ancho en algunos tramos, cifras que superan ampliamente a cualquier otra cavidad conocida.

Además, los expertos han documentado estalagmitas de hasta 70 metros de altura, consideradas las más altas del mundo, y una selva interna que recibe luz solar directa a través de una abertura en la superficie, creando un microclima singular donde prosperan especies vegetales y animales endémicos.

Ubicada en el Parque Nacional
Ubicada en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, Patrimonio de la Humanidad UNESCO, alberga ecosistemas y especies únicas (Wikipedia)

El recorrido por la cueva es un desafío físico y técnico reservado a pocos. Desde 2013, solo una empresa autorizada por el gobierno de Vietnam puede organizar expediciones turísticas, debido a la fragilidad del ecosistema y los riesgos asociados. Los tours, que se extienden durante varios días, exigen a los visitantes un alto nivel de resistencia y experiencia en trekking.

Entre los puntos destacados del itinerario se encuentran la colosal estalagmita apodada “Mano de Perro” y un impresionante muro de sesenta metros que conserva fósiles de animales prehistóricos, testigos silenciosos de la evolución de la región.

Las galerías de Hang Son
Las galerías de Hang Son Doong alcanzan hasta 200 metros de altura y 150 metros de ancho (Wikipedia)

Un destino exclusivo para aventureros

La exclusividad de los recorridos y la exigente logística han convertido a Hang Son Doong en uno de los destinos más codiciados por los amantes de la aventura y la naturaleza extrema. Cada año, solo un número limitado de visitantes obtiene permiso para ingresar, una medida que busca preservar el delicado equilibrio ecológico de la cueva y minimizar el impacto humano. De acuerdo con la agencia vietnamita Oxalis Adventure, responsable de las expediciones, las reservas para la temporada suelen agotarse con meses de anticipación.

La travesía incluye la caminata por pasadizos inundados, acampadas en galerías gigantescas y el ascenso final por una empinada pared rocosa para salir al exterior. Los guías hacen especial hincapié en la preparación física de los participantes y en el respeto por las normas de conservación. La cueva todavía guarda misterios: la comunidad científica sospecha que existen zonas inexploradas y que el sistema podría ser aún más extenso de lo que se conoce hasta ahora.

Temas Relacionados

Hang Son DoongQuang BinhParque Nacional Phong Nha-Ke BangCientíficos BritánicosRestricción de AccesoTurismo de AventuraNewsroom BUE

Últimas Noticias

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Las autoridades suizas confirmaron que la medida busca prevenir la fuga de fondos sospechosos y garantizar que sean devueltos al pueblo venezolano si se comprueba su origen ilícito

Suiza congeló más de USD

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

El ex presidente filipino enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad por al menos 76 asesinatos documentados; la Fiscalía sostiene que seleccionó personalmente a algunas víctimas

La Fiscalía de la Corte

Por qué la flexibilidad laboral y el teletrabajo podrían ser aliados ante la baja en la natalidad mundial, según un estudio

A partir de datos recogidos en 38 países, la investigación realizada por economistas de universidades como Stanford y Princeton resalta que la organización flexible de la jornada incide en el aumento de nacimientos al facilitar la conciliación entre vida personal y obligaciones laborales

Por qué la flexibilidad laboral

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia

La falta de unanimidad entre los ministros de Exteriores bloquea el vigésimo paquete de sanciones y complica la ayuda financiera a Ucrania, en medio de crecientes tensiones políticas y energéticas dentro de la Unión Europea

El veto de Hungría y

La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

El Ministerio Público francés solicitó un año de prisión y una multa de 150.000 euros para Chen Zhangjie, acusado de no colaborar durante la inspección del Boracay, un buque sospechoso de violar sanciones internacionales frente a Francia

La Fiscalía de Brest pide
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entraron a robar en un

Entraron a robar en un edificio de Palermo, quedaron filmados y los detuvieron: son chilenos con antecedentes

A casi 4 meses del asesinato de Carlos Manzo, estos son los avances de la investigación en Michoacán

Fajardo acusó a Petro de intervenir en política con denuncias de fraude electoral: “Es una estrategia para crear caos y malestar”

Auditoría Sostenible: El nuevo motor de resiliencia y crecimiento para el CEO peruano

Débil sistema sanitario agravó el aumento de muertes por VIH en Perú tras la pandemia, recoge estudio

INFOBAE AMÉRICA
Simeone: "El equipo evolucionó muchísimo

Simeone: "El equipo evolucionó muchísimo en la faceta ofensiva y necesitamos recuperar la defensiva"

Tres supuestos narcotraficantes muertos en un nuevo ataque de EEUU en el Caribe

VÍDEO: La Policía detiene al exembajador de Reino Unido en EEUU Peter Mandelson por sus vínculos con Epstein

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Netanyahu se reúne con su cúpula de seguridad en medio de las tensiones por un posible ataque de EEUU a Irán

ENTRETENIMIENTO

Westeros se expande como nunca:

Westeros se expande como nunca: “Juego de tronos” renace con dragones, héroes y relatos sorprendentes

Estrellas consagradas y acción renovada: así es Crime 101, el film que promete revolucionar el género

Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una película que narrará la historia detrás del clásico ‘Diamantes para el desayuno’

Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

El hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres