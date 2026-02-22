Las maniobras ocultas del régimen iraní ante una posible guerra con EEUU y sus planes de supervivencia

El ex jefe de Estado iraní, Hassan Rohani; el líder supremo Ali Khamenei; y el presidente del parlamento, Ali Larijani (Reuters)

La cúpula del régimen iraní, encabezada por el ayatollah Ali Khamenei, ha delegado en Ali Larijani —máxima autoridad de seguridad nacional— la tarea de articular la defensa del Estado y sobrevivir ante un posible conflicto con Estados Unidos, de acuerdo a lo consigando este domingo por el diario The New York Times. Entre los mecanismos dispuestos se incluyen maniobras militares a gran escala, el refuerzo de la sucesión en los puestos clave y medidas para garantizar la estabilidad interna del régimen en escenarios de crisis.

Desde enero, Larijani ha aumentado su peso en el aparato estatal por mandato expreso de Khamenei. A sus 67 años, el excomandante de la Guardia Revolucionaria y actual presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha desplazado al presidente Masoud Pezeshkian, quien carece de experiencia política y ha admitido sentirse desbordado ante los graves problemas nacionales.

El ascenso de Larijani se desarrolló en el marco de las protestas multitudinarias y advertencias de ataques estadounidenses. Ha tenido un papel central en la brutal represión de las movilizaciones -que dejó miles de manifestantes asesinados-, la gestión del orden interno y el diseño del nuevo esquema de seguridad. Según altos funcionarios iraníes, se han fijado mecanismos formales de sucesión que contemplan reemplazos inmediatos en caso de crisis extrema.

Por instrucción de Khamenei, los principales cargos del régimen y las fuerzas armadas deben disponer de hasta cuatro candidatos para garantizar la continuidad ante contingencias, incluso si las comunicaciones se ven interrumpidas o los altos líderes son asesinados. Durante el enfrentamiento con Israel, se establecieron tres candidatos para suceder al líder supremo; sus nombres permanecen en reserva, y se descarta a Larijani al no ser clérigo chií, condición indispensable para ocupar el máximo liderazgo religioso y político.

En el círculo de confianza figuran asesores militares de alto rango, como el general Yahya Rahim Safavi; el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf —designado para encabezar las fuerzas armadas en caso de guerra— y el jefe de gabinete Ali Asghar Hejazi. La estructura institucional aprendió de experiencias recientes, como el ataque israelí que desarticuló la cadena de mando militar.

Larijani cobra cada vez más poder en el seno del régimen iraní (REUTERS/Omar Sanadiki)

A la labor del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, bajo tutela de Larijani, se sumó el nuevo Consejo Nacional de Defensa, dirigido por el almirante Ali Shamkhani, encargado de coordinar la gestión militar en caso de conflicto.

El despliegue militar y los dispositivos de defensa se han intensificado en las últimas semanas. Irán ha posicionado lanzadores de misiles balísticos en la frontera occidental con Irak y en las costas del golfo Pérsico, buscando responder a posibles ataques de Israel o de las bases estadounidenses en la zona. Las fuerzas armadas se encuentran en máximo estado de alerta, lo que ha implicado cierres temporales del espacio aéreo y ejercicios militares, incluido el cierre puntual del estratégico estrecho de Ormuz, vía esencial para el comercio global de energía.

En medio de las tensiones, el mensaje de Khamenei ha sido desafiante. En un discurso reciente, advirtió que “el ejército más poderoso del mundo podría recibir una bofetada tal que no podría recuperarse” y amenazó con hundir buques estadounidenses que naveguen cerca de las costas iraníes.

Ante el riesgo de disturbios o desestabilización interna, se ha previsto el despliegue de fuerzas especiales de la policía, agentes de servicios de inteligencia y batallones de la milicia Basij en las principales ciudades, con la orden de patrullar calles, instalar puestos de control y detectar a personas vinculadas con potencias extranjeras.

La supervivencia institucional del régimen de los ayatolás se ha convertido en la máxima prioridad. El liderazgo iraní sopesa la viabilidad política del régimen si llega a perder a sus máximos referentes, para lo cual se perfilan como posibles administradores de crisis a Larijani, Ghalibaf y, de manera inesperada, al ex presidente Hassan Rouhani. Todos enfrentan señalamientos públicos por presunta corrupción o complicidad en violaciones de derechos humanos, con acusaciones de organizaciones que atribuyen a las fuerzas estatales la muerte de al menos 7.000 manifestantes desarmados en protestas recientes.

En el ámbito internacional, Lariyani ha intensificado los contactos diplomáticos, viajando a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin, manteniendo diálogos con líderes regionales y negociadores del acuerdo nuclear. Su presencia en medios se ha incrementado, tanto en entrevistas de televisión como en redes sociales, mientras que la del presidente Pezeshkian ha disminuido notablemente. Incluso ministros han admitido que deben consultar a Larijani para decisiones relevantes, como la restricción del acceso a internet.

La posibilidad de una guerra con Estados Unidos, considerada inminente por el alto mando, ha llevado al régimen a calibrar los procedimientos de sucesión interna y la capacidad de respuesta militar y política. Analistas como Vali Nasr destacan que Khamenei distribuye el poder para preparar al Estado ante dos desafíos simultáneos: la guerra y la sucesión del liderazgo.

El porvenir de la República Islámica dependerá de quién logre mantener la cohesión de las estructuras del sistema. Si ese liderazgo desapareciera, la continuidad misma del régimen estaría en cuestión.