Las zonas de Ucrania bajo control ruso se enfrentan a problemas de agua, calefacción y vivienda

En Donestk también fueron asesinados por las tropas rusas dos periodistas de una cadena ucraniana (Europa Press)

Casi cuatro años después de su invasión a gran escala, Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano. Muchos de los aproximadamente 3 a 5 millones de personas que permanecen en las regiones bajo control de Moscú enfrentan problemas de vivienda, agua, electricidad, calefacción y atención médica.

Incluso el presidente Vladimir Putin reconoció “muchos problemas verdaderamente acuciantes y urgentes” en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia, que fueron anexadas ilegalmente por Moscú meses después de que comenzara la guerra total el 24 de febrero de 2022.

La ciudadanía, el idioma y la cultura rusos se imponen a los residentes, incluso en los planes de estudio y los libros de texto de las escuelas.

Algunos residentes viven con el temor de ser acusados ​​de simpatizar con Kiev, según los ucranianos que se han marchado. Muchos han sido encarcelados, golpeados y asesinados, según activistas de derechos humanos.

Rusia ha establecido una “vasta red de centros de detención secretos y oficiales donde decenas de miles de civiles ucranianos” se encuentran detenidos indefinidamente sin cargos, afirmó Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Los funcionarios rusos se han negado a hacer comentarios sobre acusaciones anteriores de funcionarios de derechos humanos de la ONU de que tortura a civiles y prisioneros de guerra.

La difícil situación de una familia

Inna Vnukova pasó los primeros días de la ocupación rusa en la región de Lugansk escondida en un sótano húmedo con su familia. Afuera, en su aldea de Kudriashivka, los soldados intimidaban a los residentes, establecían puestos de control y saqueaban casas. Los bombardeos eran constantes.

“Todos estaban muy asustados y temían salir”, declaró Vnukova a The Associated Press en Estonia, donde reside actualmente. Las tropas buscaron a funcionarios y empleados públicos como ella y su esposo, Oleksii Vnukov.

A mediados de marzo de 2022, ella y su hijo de 16 años, Zhenya, huyeron del pueblo con la familia de su hermano, aunque eso significaba dejar a su marido atrás temporalmente. Se arriesgaron a viajar en coche a la cercana Starobilsk, agitando una sábana blanca en medio del fuego de mortero.

Oleksii Vnukov, agente de seguridad del tribunal, permaneció allí casi dos semanas. Soldados rusos lo amenazaron de muerte dos veces antes de que escapara.

“La gente de allí no vive, sólo sobrevive”, dijo sobre las 150 personas, incluidos los padres de la pareja, que aún viven en el pueblo que una vez albergó a 800 personas.

Oleksii Vnukov (derecha), su esposa, Inna Vnukova (centro izquierda), y sus hijos Evhen (izquierda) y Alisa (AP)

Vnukova y su esposo tienen una nueva vida en Estonia, donde ella trabaja en una imprenta y él es electricista. Su hijo ya tiene 20 años y tienen una hija de un año, Alisa.

La vida en la destrozada Mariúpol

Las fuerzas rusas sitiaron Mariúpol durante semanas antes de que la ciudad portuaria cayera en mayo de 2022. El bombardeo del Teatro Dramático Académico Regional de Donetsk el 16 de marzo de ese año mató a casi 600 personas dentro y alrededor del edificio, según una investigación de AP, el ataque más mortífero conocido contra civiles en la guerra.

La mayor parte de la población, de aproximadamente medio millón de habitantes, huyó, pero muchos se escondieron en sótanos, dijo un ex actor que se reunió durante meses con sus padres.

El ex actor, ahora en Estonia, habló bajo condición de anonimato para no poner en peligro a sus padres de 76 años, quienes aún se encuentran en Mariúpol. Solicitaron la ciudadanía rusa para recibir atención médica y un pago único equivalente a 1300 dólares por persona como compensación por la destrucción de su hogar, afirmó.

La vivienda sigue siendo un problema a pesar de que la población es aproximadamente la mitad de la que había antes de la guerra. Según las quejas enviadas por video a Putin, se venden nuevos apartamentos a los recién llegados rusos, no a quienes perdieron sus hogares.

Una bandera ucraniana rota colgada de un alambre frente a un edificio de apartamentos destruido durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariupol, en el sur de Ucrania, el 14 de abril de 2022 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

No todos se oponen a la toma de poder rusa. El ex actor afirma que la mitad de los miembros de su antigua compañía apoyan al Kremlin. Aun así, comentó que sus padres le pidieron que no enviara postales en ucraniano porque “podría ser peligroso”.

Infraestructura en ruinas

Años de guerra y abandono han dejado a muchas ciudades con servicios municipales deteriorados.

En Alchevsk, ciudad de la región de Lugansk, más de la mitad de los hogares se encuentran sin calefacción durante este gélido invierno. Se han instalado cinco estaciones de calefacción.

En la región de Donetsk, los camiones cisterna llenan barriles fuera de los bloques de apartamentos, pero se congelan por completo en invierno, dijo una residente que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Hay constantes disputas por el agua”, dijo.

Moscú anima a los rusos a mudarse a las regiones ocupadas, ofreciéndoles diversas prestaciones. A profesores, médicos y trabajadores culturales se les prometen complementos salariales si residen allí durante cinco años.

La ciudad nororiental de Sievierodonetsk, que en su día albergaba a 140.000 personas, sufrió daños considerables y ahora solo cuenta con 45.000 residentes, en su mayoría ancianos o discapacitados. Solo una ambulancia presta servicio en la ciudad, y personal médico ruso se rota para atender el hospital, según declaró un exingeniero de 67 años que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

“Sé lo difícil que es ahora para los residentes de las ciudades y pueblos liberados. Hay muchos problemas realmente urgentes y apremiantes”, declaró Putin en septiembre. Mencionó la necesidad de un suministro fiable de agua y acceso a la atención médica, y afirmó haber lanzado un “programa de desarrollo socioeconómico a gran escala” para las regiones.

Un bloque de apartamentos seriamente dañado por los ataques durante la invasión rusa de Ucrania en la ciudad de Sievierodonetsk, en la región de Lugansk (REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo)

Vivir con miedo

Stanislav Shkuta, de 25 años y originario de Nova Kakhovka, en la región de Jersón, dijo que escapó por poco del arresto varias veces antes de llegar a territorio controlado por Ucrania en 2023. Recordó estar en un autobús que fue detenido por soldados rusos, y “les pidieron a hombres y mujeres que se desnudaran hasta la cintura para ver si tenían tatuajes ucranianos”.

Shkuta, ahora en Estonia, dijo que “se puso pálido de miedo y se preguntó si había borrado todo de mi teléfono”.

Los amigos que se quedaron en Nova Kakhovka dicen que la vida ha empeorado, y que los presuntos simpatizantes ucranianos son detenidos en la calle o en inspecciones sorpresa puerta a puerta, añadió.

Mykhailo Savva, del Centro para las Libertades Civiles en Ucrania, dijo que “los servicios especiales rusos siguen identificando a ucranianos desleales, extrayendo confesiones y siguen deteniendo a personas”, mientras que los residentes se enfrentan a controles de documentos y registros masivos.

Grupos de derechos humanos dicen que Rusia utilizó “campos de filtración” al comienzo de la guerra para identificar a individuos potencialmente desleales, así como a cualquiera que trabajara para el gobierno, ayudara al ejército ucraniano o tuviera parientes en el ejército, junto con periodistas, profesores, científicos y políticos.

Unos 16.000 civiles han sido detenidos ilegalmente, pero esa cifra podría ser mucho mayor porque muchos están recluidos en régimen de incomunicación, afirmó el Defensor del Pueblo de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets.

