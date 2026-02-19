Mundo

El régimen de Irán condenó a una pareja de turistas británicos a 10 años de cárcel: los acusa de espionaje

El caso de los Foreman se suma a la lista de ciudadanos occidentales detenidos en el país persa, en medio de denuncias internacionales sobre detenciones arbitrarias como herramienta de presión diplomática

Guardar
El régimen de Irán condenó
El régimen de Irán condenó a una pareja de turistas británicos a 10 años de cárcel por cargos de espionaje (REUTERS)

Una pareja británica condenada a 10 años de cárcel en Irán por cargos de espionaje ha generado una ola de críticas en el Reino Unido. Lindsay y Craig Foreman, ambos en la cincuentena, fueron arrestados en enero de 2025 durante un viaje en motocicleta alrededor del mundo, según relató su familia. Desde el inicio, los Foreman han rechazado de forma categórica las acusaciones de espionaje presentadas por las autoridades iraníes.

El caso de Lindsay y Craig Foreman se inscribe en una lista creciente de ciudadanos occidentales detenidos en Irán desde la revolución islámica, contexto en el que Teherán ha sido reiteradamente acusado de utilizar la detención de extranjeros como herramienta de presión diplomática. La noticia de la sentencia coincide con un aumento de las tensiones internacionales por el programa nuclear iraní y el despliegue militar estadounidense en la región, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado de nuevo la posibilidad de una acción militar.

Según la familia, la condena se dictó tras una audiencia judicial celebrada en octubre del año anterior, que tuvo una duración de tres horas y en la que los acusados no pudieron presentar pruebas en su defensa. “No hemos visto ninguna evidencia que respalde el cargo de espionaje”, declaró su hijo Joe Bennett, quien añadió que la familia está profundamente preocupada por la falta de transparencia en el proceso judicial y por el estado de salud de los detenidos.

La familia de Lindsay y
La familia de Lindsay y Craig Foreman expresó preocupación por la falta de transparencia en el proceso judicial iraní y la imposibilidad de presentar pruebas en defensa (REUTERS)

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, calificó la sentencia de “completamente atroz y absolutamente injustificable” y garantizó que el gobierno del Reino Unido mantendrá la presión diplomática sobre Irán hasta lograr la liberación de los Foreman y su regreso seguro. Cooper insistió en que la prioridad inmediata es el bienestar de los ciudadanos británicos y que continuarán brindando asistencia consular tanto a ellos como a sus allegados.

Las autoridades iraníes sostienen que los Foreman entraron en el país haciéndose pasar por turistas y recopilando información sensible. En la actualidad, Lindsay Foreman permanece recluida en la sección de mujeres de la prisión de Evin, en Teherán, mientras que Craig Foreman se encuentra en el ala política del mismo centro penitenciario. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado en repetidas ocasiones las malas condiciones de Evin y las denuncias sobre el trato a los reclusos.

Antes de conocerse la sentencia, Lindsay Foreman expresó en una entrevista telefónica con la BBC que su detención ha sido un “sube y baja emocional” y que la práctica regular de yoga le ha ayudado a sobrellevar la situación. Señaló que los recursos a disposición de los prisioneros son escasos y que las únicas formas de protesta han sido escribir cartas y recurrir a huelgas de hambre. Aceptó su responsabilidad por haber ingresado en Irán pese a las advertencias del gobierno británico, motivada por el deseo de descubrir el país y su cultura.

El caso de los Foreman
El caso de los Foreman se suma a la lista de ciudadanos occidentales detenidos en Irán, en medio de denuncias internacionales sobre detenciones arbitrarias como herramienta de presión diplomática (REUTERS/ARCHIVO)

Tras la sentencia, Joe Bennett manifestó que, aunque la extensión de la condena resulta impactante, la familia espera que este desenlace marque un punto de partida para intensificar la campaña por su liberación. Destacó que, hasta ahora, las autoridades británicas habían argumentado que sus acciones estaban limitadas hasta conocerse el fallo judicial, pero que ahora “pueden y deben intensificar sus esfuerzos”.

La familia Foreman ha recibido apoyo y orientación de antiguos detenidos y sus allegados, como Nazanin Zaghari-Ratcliffe y su esposo Richard Ratcliffe. Zaghari-Ratcliffe recuperó la libertad en 2022 tras seis años de reclusión, luego de que se resolviera una vieja disputa financiera entre Londres y Teherán. También mencionaron el caso de los ciudadanos franceses Cecile Kohler y Jacques Paris, liberados el año pasado tras más de tres años encarcelados en Irán.

El entorno de los Foreman ha mantenido una campaña pública desde el arresto, incluyendo la entrega en Downing Street de una petición firmada por decenas de miles de personas que solicitan al gobierno británico mayores esfuerzos para asegurar la liberación de la pareja.

Temas Relacionados

Lindsay y Craig ForemanIránMinisterio de Asuntos Exteriores del Reino UnidoPrisión de EvinDetención de ExtranjerosEspionajeÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La inteligencia artificial redefine el equipamiento militar en Europa y Estados Unidos

El desarrollo de algoritmos avanzados y la integración digital transforman la capacidad operativa frente a amenazas en escenarios cada vez más complejos

La inteligencia artificial redefine el

En medio de la tensión con EEUU, Irán y Rusia realizaron maniobras militares conjuntas en el golfo de Omán

Teherán y Moscú llevaron a cabo ejercicios navales, mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford avanza hacia el Mediterráneo y Washington evaluaba opciones militares contra el régimen teocrático

En medio de la tensión

Informe de la ONU sobre la masacre de la Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán: “Hay signos de un genocidio”

La investigación halló pruebas de ataques deliberados, declaraciones públicas de eliminación étnica y fallos en la protección internacional, según el responsable de investigar el caso

Informe de la ONU sobre

Polonia urgió a sus ciudadanos en Irán a abandonar el territorio ante el riesgo de conflicto armado

El primer ministro, Donald Tusk, advirtió que la posibilidad de evacuación segura podría verse afectada por la escalada de tensiones en la región

Polonia urgió a sus ciudadanos

Cada vez más países aprueban leyes para prohibir el uso de redes sociales entre menores

Una serie de normas en Europa, Asia y Estados Unidos busca frenar el crecimiento de plataformas entre adolescentes, ante el aumento de denuncias por deterioro psicológico

Cada vez más países aprueban
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la detención

Última hora de la detención del expríncipe Andrés, en directo: comunicado de la Casa Real Británica y de la familia de Virginia Giuffre

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña

Tensión y cortes en Acceso Oeste, Puente Pueyrredón y Autopista Buenos Aires-La Plata

Luto en el Servicio Exterior Mexicano tras la muerte de Gustavo Martínez Cianca

Reportaron un sismo en Mar del Plata de 4.9 en la escala de Richter

INFOBAE AMÉRICA
La UE llama al diálogo

La UE llama al diálogo y pide "una oportunidad a la diplomacia" en medio de las tensiones entre Irán y EEUU

Alemania retira de forma "temporal" parte de sus tropas en Irak por las "crecientes tensiones" en Oriente Próximo

AMP. UEFA abre una investigación por el presunto insulto racista contra Vinícius Júnior

Nace la Alianza para la Nefropatía por IgA para transformar el abordaje en España de esta enfermedad renal rara

España alcanza las siete medallas olímpicas invernales y suma por terceros Juegos seguidos

ENTRETENIMIENTO

La nota que Anne Burrell

La nota que Anne Burrell dejó antes de morir: detalles revelados por la policía de Nueva York

El film de Netflix “La gran exclusiva” vuelve a escena: detienen al príncipe Andrés en medio del escándalo Epstein

Delfina Chaves se pone la corona: la segunda temporada de Máxima llega a HBO Max con más desafíos y emociones

Franco Colapinto toma el volante: así será la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive en Netflix

El director de la película cancelada de ‘Star Wars’ muestra su enfado tras años de trabajo: “Nadie la verá nunca, es una locura”