Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba (REUTERS/Bernadett Szabo/Archivo)

Los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia anunciaron este miércoles la activación de sus reservas emergencia de petróleo tras la interrupción del suministro de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, afectado desde finales de enero por ataques en territorio ucraniano.

“Ucrania chantajea a Hungría y cerró el oleoducto Druzhba. Tenemos que recurrir a las reservas estratégicas”, señaló el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a través de un mensaje en la red social X.

Hungría depende en gran medida de los hidrocarburos rusos, adquiriendo alrededor del 65 % de su petróleo y el 85 % de su gas. La suspensión del oleoducto generó preocupación en el país, ya que el Druzhba constituye la principal vía de transporte de crudo ruso hacia la región centroeuropea.

Para compensar la interrupción, el Ejecutivo húngaro anunció la liberación de parte de sus reservas estratégicas y la suspensión temporal de la exportación de diésel hacia Ucrania hasta que se restablezca el flujo de crudo.

“La decisión de los ucranianos de bloquear los suministros de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba es un chantaje político descarado. Están intentando presionarnos para que apoyemos su adhesión a la UE y entreguemos fondos que pertenecen a las familias húngaras”, afirmó Orbán.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán (REUTERS/Bernadett Szabo)

El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, agregó que el oleoducto “se encuentra en condiciones para reanudar el tránsito”, y que la interrupción se debe a una decisión política del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

En paralelo, Eslovaquia declaró el estado de emergencia ante la interrupción de los suministros de crudo y aprobó la liberación de aproximadamente la mitad de sus reservas estratégicas. Estas serán puestas a disposición de la empresa petroquímica Slovnaft, vinculada a la húngara MOL, para garantizar el suministro interno.

“Todo lo que se produzca irá destinado al mercado eslovaco”, declaró el primer ministro Robert Fico, asegurando que el país no enfrentará escasez de combustible. Ambos países cuentan con reservas equivalentes a cerca de tres meses de consumo promedio.

La activación de estas reservas estratégicas busca mantener la estabilidad del mercado interno y evitar desabastecimientos, tanto para la industria como para los consumidores residenciales. Slovnaft será responsable de gestionar el flujo de combustible, priorizando la cobertura de la demanda nacional, mientras las exportaciones hacia Ucrania y otros destinos se suspenden temporalmente.

Ambos gobiernos buscan garantizar el suministro local y priorizar el consumo interno mientras se mantienen suspendidas las exportaciones hacia Ucrania (REUTERS/Gary McWilliams/Archivo)

El conflicto sobre el suministro de crudo ruso a través de Ucrania se enmarca en un contexto geopolítico complejo. Hungría mantiene relaciones estrechas con Moscú y ha sido considerado su principal aliado dentro de la Unión Europea, mientras que Eslovaquia también mantiene vínculos comerciales importantes con Rusia. Ambos países dependen de los hidrocarburos rusos para sostener la generación de energía y el transporte, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a interrupciones externas.

Analistas del sector energético señalan que la liberación de reservas estratégicas es una medida habitual en situaciones de emergencia, pero advierten que su duración es limitada. Las reservas de Hungría y Eslovaquia, calculadas para aproximadamente tres meses, podrían requerir reposición en caso de que la interrupción del oleoducto se prolongue.

Hasta ahora, la situación no ha afectado los precios domésticos de combustible en ninguno de los dos países, y las autoridades aseguran que la población y las industrias estratégicas no enfrentarán restricciones inmediatas. Sin embargo, la tensión entre los gobiernos de Budapest, Bratislava y Kiev muestra la fragilidad de la dependencia energética en Europa Central y la importancia de diversificar las fuentes de suministro ante posibles conflictos geopolíticos.

(Con información de EFE)