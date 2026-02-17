Mundo

El gobierno francés liberó un petrolero de la flota fantasma rusa tras pagar una multa millonaria

La embarcación, identificada como parte de una red sancionada y retenida desde finales de enero, fue liberada luego de que se completara el pago estipulado por una infracción vinculada al tráfico de hidrocarburos

Guardar
La Fiscalía de Marsella inmoviliza
La Fiscalía de Marsella inmoviliza el presunto petrolero fantasma ruso 'Grinch' pero libera a su capitán

Las autoridades de Francia liberaron el petrolero Grinch, sospechoso de integrar la flota oculta sancionada de Rusia, luego de que su propietario pagó una multa de varios millones de euros y tras permanecer retenido durante tres semanas.

Según informaron las fuerzas francesas, el buque fue interceptado en el mar Mediterráneo el 22 de enero, en cumplimiento de las prohibiciones impuestas sobre la exportación de crudo ruso. Cuando fue capturado, navegaba con bandera falsa de Comoras y había zarpado desde Murmansk, en el norte de Rusia.

El barco fue desviado por las autoridades al puerto de Marsella bajo sospecha de eludir sanciones. El martes, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, comunicó que el Grinch abandonó aguas francesas al haberse cubierto el pago requerido por la infracción.

Las fuerzas francesas y sus aliados abordaron el petrolero el mes pasado cuando navegaba entre España y Marruecos, procedente de Rusia. Fue escoltado a un puerto cercano a la ciudad de Marsella, en el sur de Francia.

El buque navegaba con bandera de Comoras, según los servicios especializados MarineTraffic y VesselFinder, y se cree que formaba parte de la flota que transporta petróleo para países como Rusia e Irán en vulneración de las sanciones de Estados Unidos.

Foto de la intervención de
Foto de la intervención de la Marina francesa en alta mar, en el mar de Alborán, sobre el carguero GRINCH, que había partido de Murmansk, Rusia. Etat-major des armees/France/Handout via REUTERS

“El petrolero 'Grinch' abandona aguas francesas tras pagar varios millones de euros y sufrir una costosa inmovilización de tres semanas", afirmó en X el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Varios países acusan a Moscú de haber constituido una flotilla de viejos petroleros de propiedad opaca para sortear las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y el G7 tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Las sanciones, destinadas a limitar los ingresos de Moscú para proseguir la guerra, han dejado a muchos petroleros que transportan petróleo ruso fuera de los sistemas occidentales de seguros y transporte marítimo.

“Evadir las sanciones europeas tiene un precio. Rusia ya no podrá financiar su guerra con impunidad a través de una flota fantasma frente a nuestras costas”, declaró Barrot.

El ejército francés desvió el barco el mes pasado y lo fondeó en el puerto de Fos-sur-Mer como parte de una investigación por un cargo de no enarbolar una bandera válida. La tripulación, de nacionalidad india, permaneció a bordo.

“Como parte de un proceso de declaración de culpabilidad, la empresa propietaria del buque fue condenada por el tribunal judicial de Marsella a una multa económica de confiscación”, declararon la fiscalía de Marsella y las autoridades marítimas regionales en un comunicado conjunto.

No se reveló el importe exacto de la multa.

Se cree que Rusia utiliza una flota de más de 400 barcos para evadir las sanciones por su guerra contra Ucrania. Francia y otros países se han comprometido a tomar medidas enérgicas.

La flota está compuesta por buques y petroleros antiguos, propiedad de entidades no transparentes con domicilio en países no sancionados, y que navegan bajo pabellón de dichos países.

El pasado septiembre, las fuerzas navales francesas abordaron otro petrolero frente a la costa atlántica francesa, que el presidente Emmanuel Macron también vinculó con la flota encubierta. Putin denunció dicha interceptación como un acto de piratería.

El capitán de dicho petrolero será juzgado la próxima semana por la presunta negativa de la tripulación a cooperar.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

GrinchFranciaFuerzas FrancesasJean-Noël BarrotSanciones InternacionalesFlota Oculta

Últimas Noticias

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reconoció que esta práctica pone en jaque la seguridad de sus operaciones. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont mostró cómo el rastreo civil de vuelos militares se vuelve clave en medio de la escalada de tensión con Irán en el Estrecho de Ormuz

El Pentágono en alerta por

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos

El incidente ocurrió en la base de Sertolovo, a pocos kilómetros de la segunda ciudad de Rusia. Las autoridades investigan las causas, sin descartar un ataque de sabotaje en plena ofensiva de Ucrania

Una explosión derrumbó un edificio

UNICEF alertó sobre el drama infantil en Ucrania: millones de niños desplazados y obligados a vivir bajo tierra tras cuatro años de guerra

La organización alertó sobre el grave impacto en la salud mental y física de la infancia y la falta de espacios seguros

UNICEF alertó sobre el drama

Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas

Consignas contra el líder supremo marcaron la conmemoración de fallecidos, mientras las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad y organizaciones denuncian miles de muertos y detenidos en todo el país

Miles de iraníes desafían al

Garry Kasparov advirtió que solo una derrota militar de Putin en Ucrania devolverá la esperanza a Rusia y Europa

El reconocido disidente sostiene que la invasión a gran escala ordenada por Putin en febrero de 2022 tiene como objetivo modificar las estructuras globales y que la falta de respuesta contundente de Occidente favoreció las aspiraciones del actual gobierno ruso

Garry Kasparov advirtió que solo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alcaraz cumple en su debut

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

El alcalde de Medellín alertó por el auge de jóvenes que se identifican como animales: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

A proposito del caso de Kevin Acosta, estos son los ciclistas con hemofilia que han competido a nivel mundial en la élite

Cinco lesionados en ataque armado durante baile sonidero en La Trinidad Tepango, Atlixco

Conavi alerta sobre fraude en apoyos de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda

INFOBAE AMÉRICA
Android extenderá el 'modo de

Android extenderá el 'modo de protección avanzada' a las aplicaciones que usen la API de accesibilidad

La minera canadiense Sherritt suspende sus operaciones en Cuba por la escasez de combustible

Tchouaméni y Huijsen, apercibidos en el Real Madrid en su visita al SL Benfica

Mónica García defiende que el Estatuto Marco incluye todas las mejoras posibles y descarta uno exclusivo para médicos

VÍDEO: Morant destaca que el 66% de la financiación del estudio liderado por Barbacid viene de fondos públicos

ENTRETENIMIENTO

Amigo de James Van Der

Amigo de James Van Der Beek salió en defensa de su familia ante críticas por campaña de GoFundMe: “No tienen ni idea del dolor que han sufrido”

Murió Billy Steinberg, compositor de los éxitos “Like a Virgin” y “True Colors”

Gene Hackman, Dustin Hoffman y Robert Duvall: los amigos rebeldes que cambiaron el cine desde la marginalidad

Jada Pinkett Smith va a la corte para frenar millonaria denuncia por amenazas

Kelly Osbourne genera preocupación por su extrema delgadez: “No es normal”