Israel fijó un plazo de 60 días a los terroristas de Hamas para el desarme total en la Franja de Gaza

La entrega de todas las armas, incluidas AK-47, es una exigencia del gobierno israelí a Hamas en Gaza (REUTERS/Hatem Khaled/Archivo)

El gobierno israelí ha establecido un plazo de 60 días para que el grupo terrorista Hamas se desarme completamente en la Franja de Gaza, según indicó Yossi Fuchs, secretario de gabinete y asesor principal del primer ministro Benjamín Netanyahu. Durante su intervención en una conferencia en Jerusalén, Fuchs señaló que este periodo fue propuesto por la Administración Trump y que las autoridades israelíes han decidido respetarlo.

Durante este lapso, Hamas deberá entregar “todas sus armas”, incluidas las armas ligeras como los AK-47, de acuerdo con lo manifestado por Fuchs. El funcionario advirtió que, si el grupo no cumple con la disposición, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) retomarán las operaciones militares a gran escala en el enclave. Fuchs puntualizó que la evaluación sobre el inicio del plazo podría coincidir con la celebración de la próxima conferencia de la Junta de Paz prevista para el jueves, aunque reconoció que aún no existe una fecha definitiva para su comienzo.

Según publicó el Times of Israel, el asesor expresó que la expectativa del gobierno es que, antes de la celebración de posibles elecciones en Israel, programadas tentativamente para junio, Hamas habrá entregado el armamento o, en su defecto, las FDI estarán inmersas en una nueva fase de ofensiva militar. Fuchs subrayó además la importancia de neutralizar la red de túneles existentes en Gaza, una tarea que consideró imprescindible para el éxito del proceso de desarme y que también afecta a territorio israelí.

Yossi Fuchs, secretario de gabinete y asesor principal del primer ministro israerlí Benjamín Netanyahu (REUTERS/ARCHIVO)

En referencia a la situación sobre el terreno, Fuchs describió que en la zona fronteriza del kibutz Beeri, que fue invadida por Hamas el 7 de octubre de 2023, actualmente es posible observar el mar desde los campos agrícolas, aludiendo a la magnitud de la destrucción en la Franja de Gaza. Según el funcionario, “apenas queda un edificio en pie”, aunque remarcó que la operación militar continúa abierta y no se considera concluida.

Israel no renunciará a la desmilitarización de Gaza

Las Fuerzas Armadas de Israel reiteraron este viernes su disposición para retomar la ofensiva militar en Gaza, pese al alto el fuego vigente desde hace cuatro meses. El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, aseguró: “No renunciamos a los objetivos de la guerra: la desmilitarización total de la Franja y el desarme de Hamas”.

FILE PHOTO: Smoke rises following an explosion, within the "yellow line" zone, which is controlled by Israel, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, February 10, 2026. Picture taken with a phone. REUTERS/Haseeb Alwazeer/File Photo

Zamir, que visitó la localidad de Rafah en el sur del enclave, afirmó que las tropas están listas para “pasar de la defensa a la ofensiva” en cualquier momento.

El portavoz militar Effie Defrin confirmó en otro comunicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan “limpiando el área de infraestructura terrorista” y mantienen la capacidad de intensificar las operaciones militares si fuera necesario.

Defrin añadió que el ejército se mantiene vigilante ante las dinámicas regionales: “Estamos supervisando lo que sucede en todo Oriente Medio y estamos bien preparados en todos los ámbitos”.