Mundo

Israel fijó un plazo de 60 días a los terroristas de Hamas para el desarme total en la Franja de Gaza

La entrega del arsenal, incluidos fusiles automáticos, es una condición que determinará si se mantiene la tregua o se retoman las operaciones armadas a gran escala

Guardar
La entrega de todas las
La entrega de todas las armas, incluidas AK-47, es una exigencia del gobierno israelí a Hamas en Gaza (REUTERS/Hatem Khaled/Archivo)

El gobierno israelí ha establecido un plazo de 60 días para que el grupo terrorista Hamas se desarme completamente en la Franja de Gaza, según indicó Yossi Fuchs, secretario de gabinete y asesor principal del primer ministro Benjamín Netanyahu. Durante su intervención en una conferencia en Jerusalén, Fuchs señaló que este periodo fue propuesto por la Administración Trump y que las autoridades israelíes han decidido respetarlo.

Durante este lapso, Hamas deberá entregar “todas sus armas”, incluidas las armas ligeras como los AK-47, de acuerdo con lo manifestado por Fuchs. El funcionario advirtió que, si el grupo no cumple con la disposición, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) retomarán las operaciones militares a gran escala en el enclave. Fuchs puntualizó que la evaluación sobre el inicio del plazo podría coincidir con la celebración de la próxima conferencia de la Junta de Paz prevista para el jueves, aunque reconoció que aún no existe una fecha definitiva para su comienzo.

Según publicó el Times of Israel, el asesor expresó que la expectativa del gobierno es que, antes de la celebración de posibles elecciones en Israel, programadas tentativamente para junio, Hamas habrá entregado el armamento o, en su defecto, las FDI estarán inmersas en una nueva fase de ofensiva militar. Fuchs subrayó además la importancia de neutralizar la red de túneles existentes en Gaza, una tarea que consideró imprescindible para el éxito del proceso de desarme y que también afecta a territorio israelí.

Yossi Fuchs, secretario de gabinete
Yossi Fuchs, secretario de gabinete y asesor principal del primer ministro israerlí Benjamín Netanyahu (REUTERS/ARCHIVO)

En referencia a la situación sobre el terreno, Fuchs describió que en la zona fronteriza del kibutz Beeri, que fue invadida por Hamas el 7 de octubre de 2023, actualmente es posible observar el mar desde los campos agrícolas, aludiendo a la magnitud de la destrucción en la Franja de Gaza. Según el funcionario, “apenas queda un edificio en pie”, aunque remarcó que la operación militar continúa abierta y no se considera concluida.

Israel no renunciará a la desmilitarización de Gaza

Las Fuerzas Armadas de Israel reiteraron este viernes su disposición para retomar la ofensiva militar en Gaza, pese al alto el fuego vigente desde hace cuatro meses. El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, aseguró: “No renunciamos a los objetivos de la guerra: la desmilitarización total de la Franja y el desarme de Hamas”.

FILE PHOTO: Smoke rises following
FILE PHOTO: Smoke rises following an explosion, within the "yellow line" zone, which is controlled by Israel, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, February 10, 2026. Picture taken with a phone. REUTERS/Haseeb Alwazeer/File Photo

Zamir, que visitó la localidad de Rafah en el sur del enclave, afirmó que las tropas están listas para “pasar de la defensa a la ofensiva” en cualquier momento.

El portavoz militar Effie Defrin confirmó en otro comunicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan “limpiando el área de infraestructura terrorista” y mantienen la capacidad de intensificar las operaciones militares si fuera necesario.

Defrin añadió que el ejército se mantiene vigilante ante las dinámicas regionales: “Estamos supervisando lo que sucede en todo Oriente Medio y estamos bien preparados en todos los ámbitos”.

Temas Relacionados

HamasFranja de GazaGobierno de IsraelFuerzas de Defensa de IsraelDesarme MilitarConflicto Israelí-PalestinoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

120 hectáreas, una ciudad perdida y un hallazgo sin precedentes: la ciencia desentierra a Madinat al Zāhira y revela un misterio de mil años

Nuevas evidencias permitieron reconstruir una magnífica estructura olvidada, cuya ubicación permaneció oculta a lo largo de siglos pese a múltiples intentos de búsqueda y exploración científica

120 hectáreas, una ciudad perdida

Taiwán rechaza presiones del régimen chino y refuerza lazos con Estados Unidos

La administración de Taipéi mantiene su postura frente a las amenazas de Beijing, subrayando la importancia estratégica de la industria local de semiconductores y el apoyo recibido por parte de aliados occidentales ante la tensión en el Indo-Pacífico

Taiwán rechaza presiones del régimen

Un desertor explicó cómo Corea del Norte financia su programa nuclear con hackers que infiltran empresas

Un testimonio revela cómo especialistas informáticos norcoreanos operan desde China y Rusia, utilizan identidades robadas para obtener divisas que luego se destinan a actividades militares del régimen

Un desertor explicó cómo Corea

Los iraníes volvieron a desafiar al régimen y protestaron contra la represión desde los balcones de Teherán

Las manifestaciones en la capital persa continúan a través de consignas lanzadas desde sus hogares, una respuesta a la reducción de las marchas y a la reciente opresión de las fuerzas de seguridad

Los iraníes volvieron a desafiar

Rubio se reúne con el primer ministro Orbán en Hungría para impulsar acuerdos energéticos y reforzar la cooperación bilateral

El jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto firmar en Budapest un acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear. Además, el jefe de comunicación internacional del Gobierno húngaro afirmó que ambos dirigentes debatirán “los esfuerzos por la paz” en Ucrania y otros asuntos estratégicos

Rubio se reúne con el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ataque con cuchillos desató pánico

Ataque con cuchillos desató pánico en una zona comercial en Bogotá: vendedora defendió con un palo a un hombre que iba a ser apuñalado

Cinco cafeterías peruanas entre las 100 mejores del mundo: Cuáles son y dónde se encuentran

Debate por la reforma laboral: cómo es el sistema de licencias por enfermedad en Uruguay

Boxeando por la Paz se integra a Jóvenes Construyendo el Futuro: cuánto dinero dará el programa y cuándo inician las clases gratuitas

Joven que fue practicante de Jose Jerí afirma que el presidente le pagaba en efectivo: visitó 24 veces el despacho y no registra estudios

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La red social X sufre una caída en diversos países, entre ellos Estados Unidos y Colombia

Wood, Alegría y Urrejola defienden trabajo en equipo con serie 'La casa de los espíritus'

X sufre una caída de sus servidores a nivel global

Vesículas del tejido graso de la próstata influyen en evolución del cáncer, según estudio

Las memorias de Gisèle Pelicot, 'Un himno a la vida', llegan a las librerías españolas este martes

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Jennifer Aniston el

Así celebró Jennifer Aniston el primer San Valentín con su nuevo novio, Jim Curtis

Misterio en Grecia: hallaron muerta en un hotel a Dana Eden, la creadora de la exitosa serie Teherán

Ted Levine, estrella de ‘El Silencio de los Inocentes’, pide disculpas a la comunidad trans por su personaje de Buffalo Bill: “Algunas líneas son lamentables”

Darth Vader y la trilogía original de Star Wars: cómo solo 37 minutos bastaron para que se convirtiera en el villano más famoso del cine

Jim Carrey admitió que solo la tecnología lo haría volver a uno de sus personajes más icónicos