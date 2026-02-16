Mundo

El dictador Kim Jong-un inauguró un distrito de viviendas para las familias de soldados norcoreanos enviados a morir en la guerra de Putin

La medida se enmarca en una campaña de la dictadura comunista destinada a justificar el envío de tropas a Ucrania y a reforzar la lealtad interna

Guardar
El dictador norcoreano Kim Jong
El dictador norcoreano Kim Jong Un preside la ceremonia de finalización de un nuevo distrito de viviendas en Pyongyang para familias de militares muertos en operaciones en el extranjero

El régimen de Corea del Norte culminó la construcción de un nuevo distrito residencial en Pyongyang destinado a las familias de soldados norcoreanos que murieron combatiendo junto a Rusia en la guerra contra Ucrania.

La inauguración, presidida por el dictador Kim Jong-un, forma parte de una campaña para “glorificar” a quienes el régimen considera “mártires jóvenes” que “lo sacrificaron todo por la patria”.

Según imágenes difundidas por los medios de propaganda, Kim Jong-un recorrió el barrio bautizado como Saeppyol Street en compañía de su hija, Kim Ju Ae, y visitó algunas de las viviendas recién entregadas. Durante el acto, el líder norcoreano prometió recompensar a las familias de los caídos y elogió la “valentía sin igual” de los soldados que, bajo órdenes del régimen, viajaron miles de kilómetros para luchar en un conflicto ajeno.

Corea del Norte ha intensificado en los últimos meses la propaganda sobre la participación de sus tropas en la guerra de Ucrania, erigiendo memoriales y planificando la apertura de un museo dedicado a los muertos en combate.

Según imágenes difundidas por los
Según imágenes difundidas por los medios de propaganda, Kim Jong-un recorrió el barrio bautizado como Saeppyol Street en compañía de su hija, Kim Ju Ae

Kim Jong-un insistió en que “el heroísmo y la bravura de los soldados del Ejército Popular de Corea, involucrados en operaciones militares en el extranjero, deben ser grabados en la historia como símbolo de invencibilidad”.

La presencia de contingentes norcoreanos en Ucrania se produce en el contexto de una alianza con el Kremlin y de un régimen que, aislado internacionalmente, ha encontrado en Moscú un socio clave para sortear sanciones y obtener tecnología y recursos. De acuerdo con estimaciones de la inteligencia surcoreana, alrededor de 6.000 soldados norcoreanos han resultado muertos o heridos durante su despliegue en territorio ucraniano. El balance de víctimas mortales supera las 600, aunque Pyongyang no ha ofrecido cifras oficiales ni reconoce bajas en su propaganda.

En paralelo al envío de tropas, Corea del Norte ha suministrado a Rusia artillería, misiles y sistemas de lanzacohetes de largo alcance, reforzando el poder de combate de las fuerzas de Vladimir Putin ante la resistencia ucraniana. A cambio, el régimen norcoreano ha recibido asistencia financiera, transferencia de tecnología militar, alimentos y energía, según fuentes diplomáticas y de inteligencia regional.

Kim Jong-un visitó algunas de
Kim Jong-un visitó algunas de las viviendas recién entregadas

El homenaje a los soldados muertos y el otorgamiento de viviendas a sus familias son parte de una estrategia de control social y cohesión interna en un país donde la información está estrictamente censurada y los gestos de lealtad al régimen se premian públicamente. Analistas apuntan que el régimen norcoreano busca contener el descontento social ante el costo humano del envío masivo de combatientes a una guerra exterior y consolidar la imagen de Kim Jong-un como un líder fuerte y generoso ante la opinión pública norcoreana.

El nuevo barrio residencial se inaugura a pocos días de la apertura de un congreso clave del partido único, donde se prevén anuncios sobre los próximos objetivos políticos y económicos del régimen y posibles medidas de endurecimiento del control interno.

Corea del Norte ha intensificado
Corea del Norte ha intensificado en los últimos meses la propaganda sobre la participación de sus tropas en la guerra de Ucrania, erigiendo memoriales y planificando la apertura de un museo dedicado a los muertos en combate.

Estos gestos de reconocimiento a las familias de los caídos funcionan también como mensaje hacia la cúpula militar y la burocracia del partido, recordando que la fidelidad al líder y el sacrificio serán recompensados con visibilidad y privilegios estatales.

(Con información de The Associated Press y AFP)

Temas Relacionados

Corea del NorteGuerra Rusia-UcraniaRusiaUcraniaSoldados norcoreanosKim Jong-unPyongyangSaeppyol StreetÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Keir Starmer anunció que buscará restringir el uso de redes sociales en menores de edad en Reino Unido

El primer ministro busca poderes para implementar en meses una edad mínima de acceso y limitar funciones adictivas, sumándose a una ola regulatoria global

Keir Starmer anunció que buscará

Miles de ucranianos siguen sin calefacción por los intensos bombardeos rusos en medio de temperaturas de casi -20°

El domingo más de 1.600 edificios residenciales en Kiev seguían sin servicio eléctrico tras los ataques de las tropas de Putin

Miles de ucranianos siguen sin

Nuevas imágenes satelitales revelan la expansión del arsenal nuclear del régimen de China

Instalaciones clave en la provincia de Sichuan, como los complejos de Zitong y Pingtong, han sido ampliadas y modernizadas para la producción y ensayo de armas atómicas

Nuevas imágenes satelitales revelan la

Viajaba hacia Nicaragua pero terminó en Japón tras un error de embarque

Una confusión en la puerta llevó a una travesía internacional con contratiempos y obligó a la aerolínea a ofrecer una compensación especial

Viajaba hacia Nicaragua pero terminó

El aumento de robos en barrios exclusivos de Londres preocupa a residentes y comercios

Las zonas de alto poder adquisitivo experimentan un incremento sostenido en delitos violentos, con bandas organizadas actuando en pleno día y celebridades entre las víctimas

El aumento de robos en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Alfonso promete honrar el

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Postulantes denuncian estafa con falsas llamadas por WhatsApp que prometían acelerar su ingreso a Beca 18

Así será la Línea 7 del Metro de Lima que unirá Ventanilla y Ancón: ATU confirma que el megaproyecto “es una decisión tomada”

Senado analiza esta semana autorización para presencia de tropas estadounidenses en México

Actriz fue víctima de un fraude con su tarjeta de crédito: casi le toca responder por 34 millones y contó cómo logró la devolución de su dinero

INFOBAE AMÉRICA
Al menos un muerto por

Al menos un muerto por las fuertes lluvias en la Isla Norte de Nueva Zelanda

Una persecución policial tras el robo de un vehículo causa dos muertos en Sídney

Seguridad Nacional de EE.UU. entra en cierre parcial sin reapertura en el horizonte

El Congreso de Perú convoca un pleno extraordinario este martes para debatir la moción de censura contra Jerí

Canciller argentino habla con su par chino de ampliar exportaciones y nuevas inversiones

ENTRETENIMIENTO

Will Smith sorprende a Jada

Will Smith sorprende a Jada Pinkett Smith con un regalo inusual por el Día de San Valentín

“Peaky Blinders” se despide con “The Immortal Man”, la película que cierra la historia de Tommy Shelby

El productor de “Los Simpson” se refirió a las extrañas predicciones de la serie: “Es inquietante”

El error en “El Caballero de los Siete Reinos” que no pasó desapercibido y fue admitido por su creador

Cynthia Erivo cuestionó la percepción pública sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”