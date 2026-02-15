Mundo

Irán confirmó que el martes mantendrá una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra

“Si se quiere un acuerdo, hay que centrarse en la cuestión nuclear”, señaló el viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi

El canciller iraní Abbas Araghchi
El canciller iraní Abbas Araghchi (centro) se dirige a la sede de las conversaciones entre Teherán y Washington, el viernes 6 de febrero de 2026, en Mascate, Omán (Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán vía AP, archivo)

El régimen de Irán confirmó este domingo la celebración de una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra el martes, después de las especulaciones de medios estadounidenses al respecto.

El viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, anunció en una entrevista con la cadena británica BBC, en Teherán, la continuación de las negociaciones el martes, y afirmó que “la pelota está en el campo de EE. UU.” y que, “si es sincero”, se puede alcanzar un acuerdo.

“Si se quiere un acuerdo, hay que centrarse en la cuestión nuclear”, afirmó Takht-Ravanchi, quien descartó el enriquecimiento cero en Irán, como han exigido las autoridades estadounidenses, pero reiteró que Teherán está dispuesto a “examinar compromisos” sobre su programa nuclear, “siempre que Washington también entable conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones”.

Majid Takht-Ravanchi, vicecanciller iraní (REUTERS/Shannon
Majid Takht-Ravanchi, vicecanciller iraní (REUTERS/Shannon Stapleton)

Teherán considera la suspensión total del enriquecimiento de uranio como una “línea roja” y una violación de sus derechos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Ante la pregunta de si Irán estaría dispuesto a sacar del país los más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% —muy cerca del 90% necesario para el uso militar—, el diplomático iraní respondió: “Aún es pronto para decir qué ocurrirá en el curso de las negociaciones”.

Días antes, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohammad Eslami, afirmó que Teherán podría diluir el uranio enriquecido al 60% si EE. UU. levanta todas las sanciones impuestas al país.

Takht Ravanchi también reiteró la oposición de Teherán a dialogar sobre su programa de misiles balísticos.

“Cuando fuimos atacados por los israelíes y los estadounidenses (en la guerra de los 12 días en junio), fueron nuestros misiles los que nos ayudaron; ¿Cómo podemos aceptar quedar privados de nuestra capacidad defensiva?”, afirmó.

Trump instó al régimen iraní
Trump instó al régimen iraní a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear para rebajar las tensiones (REUTERS/Jonathan Drake)

Estas declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el viernes que un cambio de régimen en Irán sería “lo mejor que podría pasar” e informara del envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio como medida de presión sobre Teherán para que firme un acuerdo.

Trump ha asegurado reiteradamente que prefiere un acuerdo con Irán a través de la diplomacia, aunque ha amenazado con acciones militares en caso de no lograrlo.

Ante estas amenazas, Irán y Estados Unidos reanudaron el 6 de febrero las negociaciones indirectas bajo la mediación de Omán, en su primera reunión desde la guerra de los 12 días entre Teherán y Tel Aviv, en la que participó Washington con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Ambas partes calificaron el encuentro como “bueno” y se emplazaron a una nueva reunión “pronto”, pese a las diferencias en torno al programa de misiles iraní y al apoyo de Teherán a grupos regionales como Hezbollah o Hamas, que Washington quiere frenar y que Irán rechaza.

(con información de EFE)

