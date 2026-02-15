El abogado de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denunció el “traslado forzoso” y agresiones contra la activista

La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi (EFE)

La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada de manera irregular desde el centro de detención de seguridad de Mashad a otra ciudad, según denunció su abogado, Mostafa Nili, quien también reportó agresiones contra la activista.

El letrado señaló que el martes de la semana pasada, a las 4 de la madrugada, Mohammadi fue sacada del centro de detención de Mashad, cuidad al este de Teherán. Aunque le informaron que sería llevada a la capital del país, esa misma tarde fue trasladada a la prisión de Zanjan, en el noroeste del país.

Nili indicó que el “traslado forzoso” contraviene las leyes vigentes, incluida la Ley de Procedimiento Penal, y que se enteró de la situación por una llamada telefónica de la propia Mohammadi.

Durante la conversación, la activista denunció agresiones durante su arresto e interrogatorios, incluyendo golpes en la cabeza que le provocaron mareos y visión borrosa.

“Las marcas de moretones y los fuertes golpes infligidos en su cuerpo aún permanecen”, advirtió Nili, quien alertó sobre los “graves riesgos” para la salud de Mohammadi si continúa detenida, ya que fue liberada en diciembre de 2024 precisamente por problemas de salud.

Mohammadi fue arrestada de manera violenta el 12 de diciembre junto a otros activistas en una ceremonia fúnebre en Mashad. La semana pasada fue condenada a siete años y medio de prisión por cargos de conspiración y propaganda contra el régimen iraní, en la décima sentencia en su contra desde 2021.

Su marido, Taghi Rahmani, advirtió sobre el deterioro de su salud y recordó que fue hospitalizada tras realizar una huelga de hambre de seis días.

El abogado de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denunció el “traslado forzoso” de la activista (Europa Press)

La sentencia se produjo tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero, originadas por la caída del rial y que derivaron en manifestaciones contra la República Islámica, sofocadas por una brutal represión de la Guardia Revolucionaria.

El régimen de Irán reconoce 3.117 muertes en ese contexto, mientras la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa la cifra en 7.010 y continúa verificando más de 11.700 posibles fallecimientos, además de 53.800 arrestos.

Mohammadi, galardonada con el Nobel de la Paz en 2023, fue arrestada en trece ocasiones y condenada en diez, aunque siguió denunciando violaciones de derechos humanos en Irán, incluidas la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

Desde el ámbito internacional, el Comité Noruego del Nobel pidió la liberación inmediata de la activista iraní el miércoles pasado. La defensora de los derechos de las mujeres de 53 años lleva tres décadas luchando por los derechos civiles frente al régimen.

“El Comité está horrorizado por estos actos y reitera que el encarcelamiento de Mohammadi es arbitrario e injusto. Su único ‘delito’ es el ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales —libertad de expresión, asociación y reunión— en defensa de la igualdad de la mujer y la dignidad humana”, señaló el Comité.

La institución realizó un “llamamiento urgente” a las autoridades iraníes para que liberen a Mohammadi “de manera inmediata e incondicional” y le brinden acceso a “atención médica independiente y profesional”. Además, instó a Teherán a liberar a todos los presos políticos y de conciencia detenidos por ejercer sus derechos legítimos.

El Comité Noruego denunció amenazas, abuso y un trato "degradante" contra la activista iraní Narges Mohammadi (Europa Press)

Por su parte, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE) señaló que los cargos contra Narges Mohammadi derivan exclusivamente de sus actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos. La declaración oficial subrayó que la activista debería poder expresarse y ejercer su labor legítima sin enfrentar riesgos de encarcelamiento o represalias.

El bloque europeo pidió a las autoridades iraníes su liberación inmediata e incondicional, y remarcó la gravedad de su estado de salud, recordando las obligaciones legales internacionales de Irán.

Según los tratados internacionales suscritos por la República Islámica, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán tiene la responsabilidad legal de garantizar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. La UE instó también a la liberación de todas las personas detenidas por ejercer estos derechos, incluidas aquellas arrestadas durante las recientes protestas.

El comunicado de la UE exhortó a las autoridades iraníes a respetar el debido proceso y a garantizar juicios justos para todos los afectados.

(Con infomración de EFE)