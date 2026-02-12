Colapsó la principal autopista de Portugal tras la ruptura de un dique: “La velocidad y la fuerza del agua es anormal”

Imágenes de un dron muestran una carretera colapsada en Portugal tras días de fuertes lluvias

Imágenes de un dron mostraron el jueves la parte colapsada de la autopista A1 entre el norte y el sur de Portugal, cerca de la ciudad medieval de Coimbra, después de que un dique se rompiera debajo el miércoles.

“La velocidad y la fuerza del agua (…) es una situación absolutamente anormal”, declaró el ministro portugués de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, quien visitó el lugar el miércoles por la noche.

No se registraron heridos, señaló el ministro.

Vista de la presa de Aguieira con una puerta abierta cuando las inundaciones azotaron la región central de Coimbra, Portugal, 11 de febrero de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

El tramo de la autopista donde se encontraba el viaducto había sido cerrado al tráfico en ambos sentidos después de la rotura parcial de un dique a última hora de la tarde del miércoles.

El derrumbe se produjo unas horas más tarde.

Grandes zonas de España y Portugal estaban en alerta máxima el jueves debido a que fuertes lluvias y fuertes vientos azotaron la península Ibérica, derribando árboles, interrumpiendo el transporte y obligando al cierre de escuelas en algunas zonas.

Una zona inundada en Coimbra, Portugal, 12 de febrero de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

El ministro de Infraestructura, Miguel Pinto Luz, dijo a los periodistas que la restauración del tramo afectado de la autopista A1 tomaría semanas, ya que las reparaciones deben esperar a que retrocedan las aguas de la inundación.

En Portugal, un fenómeno meteorológico conocido como “río atmosférico” -un amplio corredor de vapor de agua concentrado que transporta enormes cantidades de humedad desde los trópicos- provocó nuevas lluvias que afectaron en mayor medida al norte, donde las autoridades han evacuado a unos 3.000 residentes.

“En solo estos dos días, la lluvia ha sido equivalente al 20% de la media anual de Portugal“, declaró el miércoles por la noche la ministra de Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

Un hombre observa una zona inundada en Coímbra, Portugal, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

También el miércoles por la noche, un tren descarriló cerca de la ciudad central de Abrantes después de chocar con escombros caídos sobre las vías.

Nadie resultó herido, pero varias líneas ferroviarias siguen suspendidas.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) dijo que la tormenta Oriana, una depresión atlántica separada que se acerca al norte de la península, no afectaría directamente a Portugal continental, pero causaría fuertes lluvias y vientos en la mayor parte del país el jueves y el viernes.

La situación en Coimbra se mantuvo estable durante la noche y no hubo necesidad de realizar evacuaciones adicionales, informó el jueves la agencia de noticias estatal Lusa, citando una fuente del servicio de protección civil local.

(con información de Reuters y AFP)