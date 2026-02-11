Quiénes son los mayores filántropos de Estados Unidos y cuánto dinero donaron en su vida

El top 10 concentró los mayores volúmenes de donación con un fuerte protagonismo femenino (Portada Forbes/Victor Miller Gausa)

En un contexto debates intensos sobre el rol social de las grandes fortunas, la filantropía volvió a ocupar un lugar central en Estados Unidos.

El ranking anual de Forbes sobre los principales donantes del país ofreció una radiografía precisa del poder económico transformado en aportes concretos, con cifras que marcaron hitos históricos y revelaron tendencias profundas sobre quiénes donan, cómo lo hacen y a qué causas destinan su dinero.

El informe, que mide las donaciones efectivas realizadas a lo largo de la vida y excluye promesas no ejecutadas o fondos sin distribución comprobada, destacó un dato clave: los 25 mayores filántropos estadounidenses aportaron USD 275.000 millones, aunque esa suma representó apenas el 14% de sus fortunas combinadas, el nivel más bajo desde 2021.

10. Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos

La pareja canalizó su filantropía en iniciativas contra el cambio climático y programas sociales, con fuertes aportes al Fondo Bezos para la Tierra y a proyectos educativos (REUTERS)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 4.700 millones

Enfoque: Clima, personas sin hogar

El fundador de Amazon y su esposa integraron el décimo lugar del ranking. A través del Fondo Bezos para la Tierra, la pareja destinó USD 2.400 millones de los USD 10.000 millones comprometidos hasta 2030 para combatir el cambio climático.

Las iniciativas financiadas incluyeron innovación tecnológica aplicada al monitoreo de arrecifes de coral y proyectos de ganadería con bajas emisiones de metano. Además, impulsaron centros preescolares gratuitos mediante la Academia Bezos y programas de alojamiento temporal para personas sin hogar.

9. Sergey Brin

El cofundador de Google concentró sus donaciones en la investigación del Parkinson y en iniciativas ambientales (REUTERS)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 5.100 millones

Enfoque: Parkinson, cambio climático

El cofundador de Google orientó buena parte de su filantropía a la investigación del Parkinson, enfermedad que afectó a su madre. Solo en 2025, destinó USD 477 millones a ese objetivo, dentro de un total de USD 2.200 millones.

También canalizó USD 345 millones a organizaciones enfocadas en el cambio climático y avanzó en proyectos vinculados a trastornos del sistema nervioso central.

8. Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

A través de la Chan Zuckerberg Initiative, orientaron su estrategia filantrópica al desarrollo de la biología impulsada por inteligencia artificial (REUTERS)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 6.100 millones

Enfoque: Biología impulsada por inteligencia artificial

La pareja concentró su estrategia filantrópica en la biología apoyada por IA, con un fuerte respaldo al Chan Zuckerberg Biohub. Durante 2025, aportaron más de USD 400 millones a esta iniciativa, con el objetivo de acelerar el desarrollo de tratamientos y métodos de prevención de enfermedades mediante nuevas tecnologías.

7. Steve Ballmer

El ex CEO de Microsoft destinó su filantropía a promover la movilidad económica, con foco en educación temprana, salud mental y apoyo a comunidades vulnerables (REUTERS)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 6.500 millones

Enfoque: Movilidad económica

A través del Grupo Ballmer, financió programas sociales en comunidades afectadas por incendios forestales en California y comprometió inversiones de largo plazo.

Entre ellas se destacó un plan de USD 170 millones anuales durante una década para educación preescolar en el estado de Washington, junto con USD 72 millones destinados a clínicas de salud mental en varios estados.

6. Marilyn Simons y familia

La filantropía de la familia Simons reforzó su perfil científico, con aportes clave a las ciencias básicas y neurociencia avanzada (Captura de video: YouTube)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 10.300 millones

Enfoque: Ciencias y matemáticas

Tras el fallecimiento de Jim Simons en 2024, su viuda reforzó el perfil científico de la filantropía familiar. En abril, comprometió USD 80 millones para lanzar la Colaboración Simons sobre Neurociencia Ecológica, orientada a investigación avanzada.

5. George Soros

George Soros, con el 76% de su fortuna dedicada a la filantropía, impulsó proyectos relacionados con democracia y derechos humanos en todo el mundo (REUTERS)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 24.000 millones

Enfoque: Democracia y derechos humanos

Con el 76% de su patrimonio destinado a causas filantrópicas, Soros se ubicó entre los donantes más comprometidos en términos relativos.

Su Fundación Sociedad Abierta, presidida por su hijo Alex, canalizó más de USD 1.000 millones en 2024 hacia proyectos de justicia social, derechos humanos y fortalecimiento democrático en distintas regiones del mundo.

4. Michael Bloomberg

Michael Bloomberg destinó USD 25.400 millones a causas como cambio climático, salud y educación, incluyendo fondos a universidades afroamericanas (REUTERS)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 25.400 millones

Enfoque: Cambio climático, salud y educación

El fundador de Bloomberg LP y enviado climático de la ONU impulsó iniciativas ambientales y educativas de gran escala. Durante el último año, anunció una inversión de USD 100 millones para reducir emisiones de metano y destinó más de USD 502 millones a universidades históricamente afroamericanas, además de programas globales contra el envenenamiento por plomo.

3. MacKenzie Scott

MacKenzie Scott marcó un récord al donar USD 7.200 millones en 2025, el mayor aporte individual anual según Forbes, a 186 organizaciones (AP)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 26.400 millones

Enfoque: Educación y equidad económica

Scott protagonizó el mayor récord individual del ranking. En 2025, donó USD 7.200 millones, la cifra anual más alta registrada por Forbes desde 2012. Distribuyó fondos sin restricciones a 186 organizaciones, incluidas 18 universidades afroamericanas, que recibieron al menos USD 760 millones en tres meses.

2. Bill Gates y Melinda French Gates

Bill Gates y Melinda French Gates sumaron USD 52.600 millones en donaciones conjuntas, con fuerte impacto en salud mundial y equidad de género (EFE)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 52.600 millones

Enfoque: Salud y alivio de la pobreza

Aunque se divorciaron en 2021, Forbes contabilizó sus donaciones conjuntas por el peso histórico de la Fundación Gates. Bill Gates transfirió al menos USD 10.800 millones a Pivotal Philanthropies, mientras Melinda French Gates destinó USD 540 millones a iniciativas centradas en mujeres y niñas.

1. Warren Buffett

Warren Buffett lideró la filantropía estadounidense con USD 68.300 millones donados, reforzando su enfoque en salud y lucha contra la pobreza (AP)

Total de donaciones realizadas a lo largo de los años: USD 68.300 millones

Enfoque: Salud y lucha contra la pobreza

El primer puesto correspondió al mayor filántropo de la historia estadounidense. A los 95 años, Buffett se retiró como director ejecutivo de Berkshire Hathaway a finales de 2025, sin modificar el eje de su estrategia filantrópica.

En junio, concretó su donación anual de verano en acciones de Berkshire Hathaway, por un valor de USD 6.000 millones, una cifra superior a los USD 5.300 millones entregados el año anterior, destinada a la Fundación Gates y a cuatro fundaciones de la familia Buffett.

En noviembre, sumó USD 1.300 millones adicionales a organizaciones benéficas familiares, tres de ellas gestionadas por sus hijos y una que lleva el nombre de su esposa fallecida.

El ranking se completa con filántropos que, desde distintos sectores, tecnología, finanzas, energía, educación y salud, mantienen aportes sostenidos y multimillonarios a lo largo del tiempo.

Phil y Penny Knight Dustin Moskovitz y Cari Tuna Barbara Picower Lynn y Stacy Schusterman Edythe Broad y familia Michael y Susan Dell Pierre y Pam Omidyar Eric y Wendy Schmidt Billi Marcus y familia Ken Griffin George Kaiser John y Laura Arnold Reed Hastings y Patty Quillin Donald Bren Charles Koch