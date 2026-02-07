Soldados y civiles ucranianos regresan tras años de cautiverio ruso mientras el conflicto y los ataques continúan sin tregua

Un grupo de soldados ucranianos permaneció cautivo en Rusia por hasta cuatro años (Reuters)

El primer intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia en cinco meses permitió que 150 soldados y siete civiles ucranianos, algunos tras haber permanecido hasta cuatro años en cautiverio, regresaran a su país mediante negociaciones cerradas en Abu Dabi.

El acuerdo alcanzado permitió un alivio inmediato entre los familiares ucranianos, quienes durante años enfrentaron la incertidumbre y el aislamiento.

Imágenes emotivas del regreso de los defensores ucranianos del cautiverio ruso. Abrazos entre compañeros, lágrimas de alegría y llamadas largamente esperadas a sus familias.

De este modo, recibieron a sus allegados en ciudades como Leópolis, donde se produjeron reencuentros con personas que habían sido dadas por muertas, reforzando el impacto emocional de la noticia.

Ivan Roman, fue uno de los presos liberados. Se reencontró con su padre, luego de un tiempo sin verse (Reuters)

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, advirtió que varios de los repatriados presentaban un estado físico muy comprometido y atravesaban situaciones psicológicas complejas.

Sin embargo, la emoción por el regreso dominó los reencuentros, mostrando la fortaleza de los lazos familiares ante la adversidad.

En lo que respecta a la ciudad de Leópolis, la familia de Nazar Daletskí, integrante de la 24ª Brigada, fue notificada por otros excautivos de que su ser querido estaba vivo.

Este canje, que representa el número 71 desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, se produjo en un contexto de acusaciones reiteradas de tortura y abuso contra prisioneros.

Un total de 150 soldados y siete civiles ucranianos fueron liberados tras un intercambio con Rusia (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch han respaldado estas denuncias, sumando presión internacional sobre el trato a los detenidos.

En consecuencia, las autoridades ucranianas insisten en que las fuerzas rusas restringen la identificación y el contacto con los detenidos. Además, subrayan que los testimonios de los liberados se han convertido en la principal vía de información para muchas familias que buscan a sus seres queridos.

Al mismo tiempo, la jornada del intercambio estuvo marcada por nuevos ataques rusos. Una pareja murió en un bombardeo nocturno con drones en la región de Zaporizhzhia y, en la capital regional, un adolescente resultó herido.

Un ataque nocturno con drones en la región de Zaporizhzhia provocó la muerte de una pareja (Reuters)

Por su parte, en Kharkiv, el jefe militar regional, Oleg Synegubov, confirmó que los bombardeos dañaron viviendas y dejaron a 12.000 usuarios sin energía eléctrica.

Además, la Fuerza Aérea de Ucrania activó la alerta en Kiev ante la amenaza de drones tras la finalización de una tregua temporal, lo que incrementó la tensión entre la población civil.

Kiev activó la alerta aérea por la amenaza de ataques con drones rusos (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

A pesar de la magnitud del intercambio y su impacto para cientos de familias, ni los funcionarios ni los representantes del gobierno ucraniano informaron avances concretos hacia la paz tras las conversaciones en Abu Dabi. De esta manera, el proceso diplomático continúa sin resultados tangibles que permitan prever una solución cercana al conflicto.

Tanto en declaraciones oficiales como en los reportes surgidos durante la jornada, las partes siguen sin hallar solución a las diferencias sobre la región de Donbás.

Rusia exige el control total de la región del Donbás como condición en las negociaciones (Reuters)

Mientras Rusia exige el control total, Ucrania mantiene su negativa a ceder territorios, lo que prolonga el estancamiento en las negociaciones.

(Con información de EFE)