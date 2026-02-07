Mundo

Netanyahu se reunirá con Trump en la Casa Blanca para tratar las negociaciones nucleares entre EEUU e Irán

El encuentro entre ambos mandatarios se llevará a cabo el próximo miércoles, en Washington

Trump recibirá a Netanyahu el próximo miércoles en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá el miércoles en Washington con el presidente de Estados Unidos Donald Trump para abordar la situación de las negociaciones nucleares con Irán. El encuentro estará centrado en discutir la limitación del programa nuclear iraní, el control sobre los misiles balísticos y el fin del apoyo de Teherán a grupos armados de la región.

El premier “cree que cualquier negociación debe incluir limitaciones sobre los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní”, afirmó su oficina en un comunicado difundido este sábado.

Esta postura ya la transmitió al enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante las reuniones celebradas esta semana.

Por parte iraní, el ministro de Exteriores del régimen, Abbas Araqchi, ha reiterado que el desarrollo nuclear constituye un “derecho inalienable” para su país. El jefe de la diplomacia persa subraya que el programa de misiles balísticos no será negociado bajo ningún escenario, y que la disposición de Irán al diálogo se limita exclusivamente al nivel de enriquecimiento de uranio.

El enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”, sostuvo Araqchi en una entrevista con la cadena Al Jazeera en Doha, tras reanudarse las conversaciones nucleares con EEUU en MascateOmán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, en Doha, como parte de las conversaciones con EEUU (Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar/Handout via REUTERS)

Estas negociaciones se producen en uno de los periodos más críticos para la República Islámica desde 1979, tras las recientes protestas internas, una grave crisis económica y severas carencias de recursos. Las conversaciones recientes entre representantes estadounidenses y la delegación iraní, celebradas en Mascate, Omán, se llevaron a cabo de forma indirecta y giraron únicamente en torno al programa atómico.

Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Irán mediante una combinación de sanciones y advertencias militares. El gobierno estadounidense ha impuesto restricciones a 15 entidades, dos personas y 14 buques vinculados al comercio ilícito de petróleo. Además, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que contempla aranceles a países que importen bienes o servicios procedentes de Irán.

En el ámbito militar, se han desplegado una decena de buques de guerra y un portaviones en Oriente Medio en señal de advertencia, mientras Trump llegó a considerar la posibilidad de atacar territorio iraní en respuesta a la represión de las recientes protestas. Sin embargo, esta opción fue descartada ante las presiones de países aliados como Omán, Arabia Saudita y Qatar, preocupados por posibles represalias de Teherán.

El régimen de Irán advirtió que “el enriquecimiento cero de uranio” y el programa de misiles no son negociables (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

El régimen de Irán, por su parte, ha advertido que cualquier ataque estadounidense provocaría una respuesta directa contra bases militares presentes en la región. Este contexto mantiene en alerta tanto a los aliados de Washington en el Golfo como a Israel, que perciben el avance iraní como una amenaza para la seguridad estratégica local.

Tras la última ronda de conversaciones, ambas partes reconocen que las diferencias persisten y que aún queda “un largo camino para establecer la confianza”. No obstante, se espera que haya nuevas rondas de diálogo, aunque no se ha anunciado una fecha concreta.

Mientras, la dirigencia iraní ha recordado de forma taxativa que el desarrollo y la posesión de misiles balísticos seguirá fuera del alcance de cualquier negociación futura.

