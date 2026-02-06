Mundo

La UE destacó los resultados tangibles en varios campos tras su visita a Bolivia: donará 11 millones de euros

El director del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas señaló que se apoyarán la conservación del medioambiente, la lucha contra el cambio climático y la producción de cultivos alternativos a la coca

Guardar
El director ejecutivo para las
El director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción al Exterior (SEAE), Pelayo Castro, habla en una rueda de prensa en la cancillería este jueves, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

La misión del Equipo Europa concluyó este jueves su visita a Bolivia con “resultados tangibles” en los campos de la conservación del medioambiente, la lucha antidroga, el desarrollo de energías verdes y la elaboración de una “hoja de ruta” para el apoyo de la Unión Europea (UE) al sector de las materias primas críticas y el litio.

“Misión cumplida (…). Esta es una misión de resultados tangibles, concretos, que van a tener un impacto en la población boliviana”, afirmó el director del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas, Pelayo Castro, durante una rueda de prensa en La Paz.

Castro señaló que, tras la visita iniciada el lunes por la delegación europea, se decidió desembolsar 11 millones de euros a favor de Bolivia para “la conservación del medioambiente, la lucha contra el cambio climático y la producción de cultivos alternativos a la coca”.

También destacó la firma de un convenio por 3 millones de euros con el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para apoyar la lucha contra el tráfico de sustancias controladas.

Otro compromiso tiene que ver con el apoyo al sector de las “energías verdes” mediante un programa financiado de forma conjunta por la Comisión Europea (4 millones de euros) y la cooperación alemana (5 millones de euros).

Castro indicó, además, que se ha acordado un “diálogo estructurado” entre Bolivia y la UE en temas de comercio e inversión, así como la presentación de proyectos de construcción de plantas solares en dos poblaciones del departamento de Oruro (oeste), con financiamiento de Francia y del Banco Europeo de Inversiones, por 17 millones y 170 millones de euros, respectivamente.

Una vista de dron muestra
Una vista de dron muestra a trabajadores cosechando hojas de coca, un cultivo arraigado en la tradición andina y legalmente cultivado en Bolivia para uso ceremonial y medicinal. REUTERS/Agustin Marcarian

El representante europeo también destacó que se abrieron líneas de cooperación con Bolivia “en materia de gobernanza, democracia, seguridad y Justicia, pero también de materias primas, energía y financiación climática”, y que forman parte de la estrategia Global Gateway.

“El Gobierno boliviano ha entendido que la UE puede ser un socio en esa transición hacia las renovables y en materia de inversiones en ese sector”, remarcó.

Otro tema relevante es la explotación de litio, para lo cual la UE analiza cuáles podrían ser sus aportes a las estrategias y decisiones que vaya a tomar el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, apuntó Castro.

El representante del Equipo Europa precisó que la principal contribución en el campo del litio podría centrarse en la “industrialización” de ese recurso, de manera que permita a Bolivia “insertarse en cadenas de valor internacionales”, con apoyo de tecnología europea.

La misión, integrada por 70 personas y representantes de 40 empresas europeas, visitó recientemente la infraestructura actual de las plantas industriales de sales de potasio y carbonato de litio en la localidad de Llipi, al borde del salar de Uyuni, donde se encuentra la principal reserva boliviana de ese recurso.

La misión del Equipo Europa inició el lunes su visita a Bolivia con el objetivo de impulsar inversiones en diversos campos, generar diálogo político con las autoridades del país suramericano y ampliar la cooperación.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Misión de UEBoliviaUE

Últimas Noticias

Escalofriante masacre yihadista en Nigeria: convocaron a un pueblo a “rezar” y asesinaron 170 personas

Un grupo armado llegó a el pueblo de Woro, organizó un evento supuestamente religioso y cuando se juntó la multitud, comenzó a dispararle: “Mataban a los hombres y niños y se llevaban a las mujeres”. IMÁGENES SENSIBLES

Escalofriante masacre yihadista en Nigeria:

Atentado suicida en una mezquita de Islamabad: al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas

La explosión se produjo en un lugar de culto chií situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior. IMÁGENES SENSIBLES

Atentado suicida en una mezquita

Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones indirectas en Omán sobre el programa nuclear de Teherán

La gestión diplomática enfrenta viejos obstáculos mientras delegados buscan aliviar la desconfianza en un escenario tenso. La delegación norteamericana estuvo 90 minutos reunida con los intermediarios omaníes

Estados Unidos e Irán reanudaron

Un subdirector de la inteligencia militar rusa fue herido de bala en un ataque en Moscú

Vladimir Alekseyev, de 64 años, recibió varios disparos de un pistolero no identificado en un edificio de apartamentos en el noroeste de la capital rusa. Fue hospitalizado

Un subdirector de la inteligencia

Francia inauguró el primer consulado de un país de la Unión Europea en Groenlandia

El objetivo es reforzar los lazos bilaterales y manifestar respeto por la integridad territorial de Dinamarca, en un contexto marcado por las aspiraciones de EEUU sobre la isla ártica

Francia inauguró el primer consulado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno de Sheinbaum afirma que

Gobierno de Sheinbaum afirma que Plan Michoacán redujo 30% los homicidios dolosos en el estado

José Manuel Figueroa reacciona a supuestas acusaciones de Imelda Tuñón de presunto abuso sexual contra su hermano Julián

Cambio Radical acusó al CNE de “fraude al elector” por decisión que favorece al Pacto Histórico

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

Movistar ya es propiedad de Tigo en Colombia: CEO de Millicom reveló qué va a pasar con los servicios de las dos empresas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Rusia anuncia la toma de una localidad fronteriza en la región ucraniana de Sumi

Ecuador confirma "reunión privada" con delegación colombiana en medio de guerra comercial

Bélgica investiga una avería en un barco militar y no descarta sabotaje

Consejo Ejecutivo de la OMS recomienda que Estados miembros acepten la salida de Argentina

Andoni Goikoetxea: "Será una semifinal muy abierta y garantizará un finalista vasco"

ENTRETENIMIENTO

La cineasta Jennifer Esposito perdería

La cineasta Jennifer Esposito perdería su casa hipotecada para financiar su primera película: “He estado llorando, me mudo”

Tras años de rumores, Halle Berry confirmó que está comprometida con el músico Van Hunt

El joven Sherlock de Guy Ritchie ya tiene fecha: Hero Fiennes Tiffin explora el origen del mítico detective en Prime Video

La historia detrás del gesto más inquietante del Joker: cómo un accidente marcó el destino de Heath Ledger en la película

Bob Marley: cómo un músico jamaiquino se convirtió en símbolo universal