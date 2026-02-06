Mundo

Escalofriante masacre yihadista en Nigeria: convocaron a un pueblo a “rezar” y asesinaron 170 personas

Un grupo armado llegó a el pueblo de Woro, organizó un evento supuestamente religioso y cuando se juntó la multitud, comenzó a dispararle: “Mataban a los hombres y niños y se llevaban a las mujeres”. IMÁGENES SENSIBLES

Atacantes se hicieron pasar por predicadores y mataron a 170 personas en Nigeria

Los residentes de la aldea de Woro, en el estado nigeriano de Kwara, siguen enterrando a sus víctimas tres días después de que presuntos combatientes yihadistas mataran a 170 personas en una masacre que comenzó con una llamada engañosa a la oración.

“Cuando decían que venían a predicar, la gente creía que venían a predicar; por eso causaron tantas heridas y mataron a tantas personas”, declaró Muhammed Abdulkareem a Reuters. “Cuando empezaron los disparos, la gente dijo que esto ya no era predicar, que no era normal, y empezaron a huir para esconderse”.

Los atacantes atacaron sistemáticamente a hombres mientras secuestraban a mujeres y niñas, según los supervivientes.

“Matan a cualquiera que ven; solo a las mujeres no las tocan, pero si eres hombre, por muy pequeño que seas, te matan”, declaró otro residente. Se llevaron a nuestras mujeres al monte, pero mataron a todos los hombres que vieron, y quemaron todas las tiendas; la casa del jefe quedó reducida a cenizas.

Los hombres envolvieron los cuerpos en telas blancas y los cargaron en camiones para enterrarlos. Aún salía humo del edificio incendiado. La oficina local del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria permaneció cerrada.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE
MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O PERTURBAR. Personas depositan los cuerpos de las víctimas de un ataque nocturno en una fosa común en la comunidad de Woro, donde decenas de residentes fueron asesinados después de que hombres armados irrumpieran en la aldea en el área de gobierno local de Kaiama, estado de Kwara, Nigeria, el 5 de febrero de 2026. REUTERS/Ibrahim Ndamitso

"A cualquiera que veían lo mataban, solo a las mujeres no las tocaban, pero si eras hombre, no importaba lo pequeño que fueras, te mataban, pero no mataban a las mujeres, se llevaban a nuestras mujeres al monte, pero a todos los varones que veían los mataban, y quemaban todas las tiendas, la casa del jefe quedaba reducida a cenizas", declaró Muhammed Abdulkareem.

Umaru Abdullahi dijo que los entierros aún no terminan. “Mataron a más de doscientas personas; mañana seguiremos empacando los cadáveres para ir a enterrarlos”, dijo.

El presidente Bola Tinubu ha desplegado un batallón del ejército en el distrito de Kaiama tras el ataque, el más mortífero de este año en el estado de Kwara, fronterizo con Níger y que ha visto a grupos yihadistas avanzar hacia el sur.

El Gobierno de Estados Unidos condenó este viernes el “terrible ataque” perpetrado el martes en las comunidades nigerianas de Woro y Nulu, en el estado de Kwara (centro-oeste), que causó al menos 175 muertos, según líderes locales.

“Estados Unidos condena el terrible ataque en el estado de Kwara”, reza un comunicado de la Embajada estadounidense en Nigeria, publicado en su cuenta de la red social X, en el que reconoció que aún hay un número de muertos “sin confirmar” y “muchas personas aún desaparecidas”.

Los cuerpos de las víctimas
Los cuerpos de las víctimas yacen en el suelo para ser enterrados en la comunidad de Woro, tras un ataque nocturno perpetrado por hombres armados que mató a decenas de residentes, en el área de gobierno local de Kaiama, estado de Kwara, Nigeria. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Oluseyi Dasilva

La misión diplomática expresó sus “más sinceras condolencias” a las familias de las personas afectadas, y mostró su apoyo al despliegue de un batallón del Ejército nigeriano en Kwara para proteger a las comunidades de la zona, así como para llevar ante la justicia a los autores de esta “atrocidad”.

El Gobierno de Nigeria, que atribuyó el ataque al grupo yihadista Boko Haram, no ha facilitado cifras oficiales de víctimas, mientras el gobernador de Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, habló de “al menos 75”, un número muy inferior a los 175 muertos confirmados a EFE por un líder comunitario de Woro.

(Con información de Reuters)

Nigeriamasacre yihadistaWoro

