Starmer pidió disculpas a las víctimas de Epstein por nombrar a Mandelson embajador en Estados Unidos

El primer ministro del Reino Unido se disculpa ante las víctimas de Epstein por nombrar embajador a Mandelson

El primer ministro británico Keir Starmer lanzó el jueves un feroz ataque contra su ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, y pidió disculpas a las víctimas de Jeffrey Epstein por haberlo nombrado para el cargo a pesar de sus vínculos con el difunto delincuente sexual.

“Me mintieron”, declaró Starmer en un discurso en el sur de Inglaterra. “Desde hacía tiempo se sabía públicamente que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación”.

Starmer está bajo enorme presión, incluso de legisladores de su propio Partido Laborista, por la decisión de nombrar a Mandelson como enviado británico a Washington en diciembre de 2024, cuando sus vínculos con Epstein ya eran conocidos. El primer ministro lo despidió en septiembre tras la publicación de correos electrónicos que mostraban que mantuvo una amistad con Epstein después de la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor.

Archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada incluyen correos electrónicos que destacan cuán estrecha era esa relación, y también sugieren que Mandelson filtró documentos gubernamentales a Epstein, y que Epstein registró pagos a Mandelson o a su entonces pareja, ahora esposo, Reinaldo Avila da Silva.

Peter Mandelson junto a Jeffrey Epstein en una foto sin fecha. Documentos revelaron pagos por 75.000 dólares de Epstein a cuentas vinculadas al exembajador británico (Departamento de Justicia de EE.UU./Handout via REUTERS)

Los nuevos documentos revelan que entre 2003 y 2004, Epstein envió tres pagos por un total de 75.000 dólares a cuentas vinculadas a Mandelson o a Avila da Silva. También contienen decenas de mensajes amistosos y bromistas que apuntan a una relación mucho más cercana de lo que Mandelson había revelado previamente.

“Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez”, dijo Starmer. “A ellas quiero decirles esto: lo siento. Siento lo que les hicieron. Siento que tantas personas con poder les fallaran. Siento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado”.

Según el primer ministro, antes de ser nombrado embajador, “se le preguntó directamente a Mandelson sobre la naturaleza de su relación con Epstein. Se le preguntó si se había alojado en casa de Epstein después de su condena. Y cuando, más tarde, salió a la luz más información, se le preguntó si había aceptado regalos y atenciones, y si había sido totalmente transparente sobre la relación”.

“La información de la que se dispone ahora deja claro que las respuestas que dio eran mentiras”, afirmó Starmer. “Describió a Epstein como alguien a quien apenas conocía, y cuando quedó claro que eso no era cierto, lo despedí. Tal engaño es incompatible con el servicio público”.

Mandelson, de 72 años, ha sido una figura importante y controvertida en el Partido Laborista desde la década de 1990. Dos veces tuvo que renunciar a altos cargos en administraciones previas debido a escándalos relacionados con dinero o ética. Fue elegido como embajador porque su experiencia comercial, red de contactos y dominio de las “artes oscuras” políticas se consideraron activos para tratar con la administración del presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump y el embajador británico Peter Mandelson en la Casa Blanca. Mandelson fue elegido por su experiencia comercial para tratar con la administración Trump (archivo REUTERS/Leah Millis)

El primer ministro británico, Keir Starmer, conversa con el embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, durante una recepción de bienvenida en la residencia del embajador el 26 de febrero de 2025 en Washington, DC, Estados Unidos. (Carl Court/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

El político renunció a su puesto en la Cámara de los Lores el martes pasado y ahora está bajo investigación policial por presunta conducta indebida en el cargo. No se le acusa de ningún delito sexual.

Starmer, quien nunca conoció a Epstein y no está acusado de ninguna irregularidad, dijo que quería publicar los documentos relacionados con el caso lo antes posible, pero que la policía le advirtió que hacerlo ahora “podría perjudicar una futura investigación o proceso legal”.

“Quiero dejar claro que nadie está por encima de la rendición de cuentas”, declaró el primer ministro. “Y nadie, por muy bien conectado, por muy experimentado o por muy alto que sea su cargo, debería ocupar un cargo público si no puede superar la prueba básica de la honestidad”.

Los críticos señalan que los vínculos de Mandelson con Epstein hacían que su nombramiento fuera demasiado arriesgado y que Starmer fue, en el mejor de los casos, ingenuo. La legisladora laborista Paula Barker afirmó que el primer ministro “ha demostrado que su juicio es cuestionable” y que “tiene un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza del público”.

Epstein murió por suicidio en una celda en 2019, mientras esperaba juicio por cargos federales estadounidenses que lo acusaban de abusar sexualmente de decenas de niñas.