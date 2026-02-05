Mundo

Israel intensificó bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano

El Ejército israelí ataca el sur y este del país con el argumento de golpear infraestructura del grupo terrorista en medio de presiones internacionales para acelerar su desarme y temores a una nueva ofensiva si el proceso se retrasa

Imagen de archivo de columnas
Imagen de archivo de columnas de humo elevándose sobre territorio libanés, vistas desde el norte de Israel. 24 noviembre 202 REUTERS/Shir Torem

Israel lanzó este jueves una nueva serie de bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el sur y el este de Líbano, intensificando sus ataques contra el territorio vecino pese al alto el fuego que rige desde finales de noviembre de 2024. Los bombardeos alcanzaron las localidades de Al Waziyah y Maymoudiyah en el sur del país, así como zonas montañosas en las afueras de Hermel, en el este libanés.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron en redes sociales que están llevando a cabo ataques en varias áreas del Líbano dirigidos contra objetivos de Hezbollah, sin ofrecer detalles adicionales. Estos bombardeos se suman a otras operaciones israelíes en las últimas semanas que incluye ataques contra vehículos con supuestos miembros de Hezbollah e infraestructura atribuida al grupo.

El alto el fuego entre Israel y Hezbollah entró en vigor el 27 de noviembre de 2024. El acuerdo, mediado por Estados Unidos y Francia, estableció un periodo inicial de 60 días durante los cuales Israel debía retirar sus tropas del sur de Líbano y Hezbollah debía replegar sus fuerzas al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera israelí. El Ejército libanés asumiría el control de la zona fronteriza con apoyo de 5.000 efectivos, mientras un comité supervisado por Washington vigilaría el cumplimiento del pacto.

Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula que permite a Israel conservar “completa libertad de acción militar” para atacar si considera que Hezbollah o cualquier entidad libanesa viola los términos. Israel ha invocado repetidamente esta disposición para justificar sus operaciones, argumentando que no constituyen violaciones del alto el fuego. Tanto Beirut como Hezbollah han rechazado categóricamente esta interpretación, y Naciones Unidas ha condenado las acciones israelíes.

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del
FOTO DE ARCHIVO: Miembros del ejército libanés se encuentran en un vehículo militar durante una gira de prensa del ejército libanés, para revisar las operaciones del ejército en el sector sur de Litani, en Alma Al-Shaab, cerca de la frontera con Israel, en el sur del Líbano, el 28 de noviembre de 2025 REUTERS/Aziz Taher/Foto de archivo

La semana ha estado marcada por graves incidentes que evidencian la fragilidad de la tregua. El lunes, dos ataques israelíes dejaron un muerto y ocho heridos en localidades del sur de Líbano, obligando a evacuar otras dos áreas antes de que fueran bombardeadas. El martes, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano denunció que un dron israelí lanzó una granada aturdidora a apenas 50 metros de una de sus patrullas cerca de Kafer Kela, sin causar heridos pero poniendo en riesgo a los cascos azules que operan bajo mandato del Consejo de Seguridad.

Estos ataques se producen en un contexto de renovadas presiones para acelerar la segunda fase del desarme de Hezbollah. Las autoridades libanesas anunciaron haber completado la primera fase en las zonas fronterizas, pero Israel ha advertido sobre la posibilidad de una nueva ofensiva militar si el proceso de desmantelamiento de la infraestructura del grupo chií no avanza con la rapidez que exige.

Pese al compromiso de retirada pactado, el Ejército israelí mantiene cinco puestos militares en territorio libanés, una situación que Beirut ha criticado y que considera una violación flagrante del acuerdo. El presidente libanés Joseph Aoun ha exigido públicamente la retirada total de las fuerzas israelíes y ha solicitado a la comunidad internacional que presione a Israel para cumplir sus compromisos.

Desde que entró en vigor el alto el fuego, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha verificado la muerte de al menos 127 civiles libaneses en ataques israelíes, mientras que la FINUL ha registrado miles de violaciones del acuerdo, incluyendo 7.500 incursiones aéreas y 2.500 terrestres. En contraste, no se han reportado muertes en Israel por proyectiles disparados desde Líbano durante el mismo periodo. Más de 80.000 libaneses permanecen desplazados como consecuencia de la violencia continua.

