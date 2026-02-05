El mercado negro del petróleo ruso e iraní está en problemas

Un barco de la marina francesa rodea al petrolero GRINCH, interceptado por Francia en el mar de Alborán bajo sospecha de operar bajo una bandera falsa y de pertenecer a la flota fantasma de Rusia (REUTERS/Manon Cruz/Archivo)

El contrabando de petróleo ha sido tan enormemente rentable que, a pesar de los obstáculos que Washington y Bruselas pusieron, los barriles siguieron fluyendo. Con un volumen diario de 1.000 millones de dólares, el mercado negro ha sido simplemente demasiado atractivo. Sin embargo, por primera vez, veo grietas en este negocio ilícito. Millones de barriles de crudo iraní y ruso sin vender se acumulan en los almacenes.

La razón no son solo las mayores sanciones estadounidenses y europeas y la presión política. Claro que han ayudado. Pero el factor clave es más mundano: los compradores de crudo sancionado tienen muchas alternativas de barriles legales disponibles, a precios razonables. Cumplir las reglas conlleva un menor costo.

Los compradores de petróleo sancionado, en particular India y Turquía, han estado cambiando con facilidad durante los últimos 60 días a barriles no sancionados. Por ahora, esto significa que cualquier excedente de crudo sin vender se está concentrando en las sombras del mercado negro, lejos del foco de atención de los principales índices de precios del petróleo del mundo: Brent, West Texas Intermediate y Dubái. En todo caso, el cambio ha endurecido el mercado petrolero convencional, poniendo un límite a los precios. Si a esto le sumamos el riesgo de conflicto en Oriente Medio, el precio del barril ha subido un 10% en los últimos dos meses. Con unos 63 dólares por el WTI, el precio sigue siendo lo suficientemente atractivo como para que no merezca la pena comprar productos ilícitos.

Es difícil determinar la magnitud exacta del exceso de oferta en el mercado negro. Mi estimación, basada en datos, es que las reservas, repartidas entre tanques en tierra y petroleros en alta mar convertidos en instalaciones flotantes temporales de almacenamiento, rondan los 100 millones de barriles. A los precios actuales, incluso considerando los descuentos que ofrecen los operadores por el crudo sancionado, su valor es de al menos 5.000 millones de dólares. Kpler, una empresa de inteligencia de materias primas, estima que la cantidad de crudo ruso e iraní almacenado flotantemente solo en 58 millones de barriles. A principios del año pasado, era de 6 millones.

Para entender lo que está sucediendo, basta con observar el caso de India, tradicionalmente el mayor comprador de petróleo sancionado después de China. En su punto máximo, Nueva Delhi compró más de 2 millones de barriles en el mercado negro, primero de Irán y luego de Rusia. Bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Europea, dejó de importar petróleo iraní en 2019 y ahora ha reducido sus compras de crudo ruso.

El sol se pone tras un campo petrolífero. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

En enero, India importó alrededor de 1,3 millones de barriles diarios de petróleo ruso, un 35 % menos que a mediados del año pasado. A pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Nueva Delhi había acordado dejar de comprar crudo ruso por completo, no creo que lo haga a corto plazo. Mis sondeos del sector indican que las compras probablemente caerán a 800.000-900.000 barriles diarios en febrero y marzo, menos de la mitad del pico. Para Estados Unidos, eso podría ser suficiente.

Las refinerías indias compran crudo no sancionado de todas partes: Oriente Medio, África Occidental, Brasil, Guyana, Estados Unidos e incluso Argentina. Cuando visité el país la semana pasada, las refinerías me comentaron que les había sorprendido lo fácil que había sido hasta el momento conseguir suministros alternativos.

Claro, reemplazar aún más el flujo de crudo sancionado resultará más difícil. Y, claro, hay un precio que pagar. Los barriles no sancionados siguen siendo más caros. Pero con el crudo rondando los 60 dólares por barril, en lugar de los 80-100, el sufrimiento financiero del cambio es soportable. Dudo que India y otros países eviten el mercado negro si el petróleo regular fuera más caro.

Por supuesto, ayuda que el crudo venezolano ya no esté sancionado. Eso desplaza 800.000 barriles diarios del mercado negro al mercado regular. India ya está aprovechando parte de esa cantidad.

Lo que viene a continuación es crucial. Por ahora, Rusia e Irán han podido seguir extrayendo incluso si algunos barriles no se venden, almacenando el excedente. Pero existe un límite físico a la capacidad. El uso de petroleros como tanques de almacenamiento flotantes les da a ambos tiempo extra. Pero o encuentran nuevos clientes, o tarde o temprano tendrán que reducir la producción. La alternativa es que Moscú y Teherán lleguen a un acuerdo con la Casa Blanca para flexibilizar o eliminar las sanciones. Pero aún estamos lejos de eso. China es el factor impredecible. Pekín ya compra alrededor del 95% del crudo que Irán exporta y alrededor del 60% del de Rusia. En pocas palabras, este mercado negro no existiría sin China. Es una relación simbiótica: Irán y Rusia venden su producto, manteniendo a flote sus economías de guerra, y China se asegura energía a precio de ganga y una importante influencia política en Oriente Medio y Moscú.

El mes pasado, las refinerías chinas aumentaron las compras de crudo ruso a niveles casi récord, en parte para compensar la pérdida de petróleo venezolano. En teoría, China puede ir aún más lejos, compensando los barriles que India y Turquía no compran almacenándolos en su reserva estratégica de petróleo.

Por lo tanto, la próxima acción de Pekín tendrá profundas implicaciones para el mercado global. Si se niegan a absorber el exceso de oferta del mercado negro, Rusia e Irán tendrían que reducir la producción, lo que elevaría el precio del crudo para todos. Si China compra más productos ilícitos, podría reducir sus compras de barriles no sancionados, aumentando su disponibilidad y potencialmente forzando la baja de los precios. No es la primera vez que Pekín se encuentra en una posición de influencia sobre recursos estratégicos.

