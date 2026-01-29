Mundo

Dinamarca confirmó los primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: “Volvemos a la senda correcta”

El ministro danés de Exteriores dijo que hubo un acercamiento después de la crisis que supuso la amenaza arancelaria de Trump contra Copenhague y los aliados europeos

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Loekke Rasmussen. NTB/Jonas Been Henriksen vía REUTERS

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha confirmado este jueves los primeros contactos bilaterales con Estados Unidos en el marco del grupo de trabajo sobre Groenlandia acordado en la reunión en la Casa Blanca que, hace dos semanas, evidenció las desavenencias entre estadounidenses y daneses sobre el futuro de la isla ártica.

“Quiero confirmar que ayer celebramos en Washington la primera reunión a alto nivel sobre la cuestión de Groenlandia. La reunión transcurrió en un ambiente y un tono muy constructivos, y hay previstos nuevos encuentros. No es que las cosas estén resueltas, pero es positivo”, ha afirmado el titular de Exteriores danés en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión con sus colegas europeos en Bruselas.

Rasmussen ha valorado que esto supone volver “a la senda correcta” después del “gran desvío” que supuso la amenaza arancelaria de Estados Unidos contra Copenhague y los aliados europeos que anunciaron ejercicios militares en Groenlandia. “Las cosas se estaban agravando. Pero ahora hemos vuelto a la senda correcta y, compartimos, por supuesto, las preocupaciones de Estados Unidos en materia de seguridad con respecto al Atlántico”, ha señalado.

De esta forma, ha valorado que la primera reunión en Washington de este grupo de trabajo es un paso adelante para la estrecha cooperación entre aliados y también con la OTAN. “No es que podamos llegar a ninguna conclusión, pero hoy me siento un poco más optimista que hace una semana”, ha reconocido.

Según ha indicado Rasmussen, con esta cita Dinamarca y Estados Unidos vuelven a lo que acordado en la reunión en la Casa Blanca, en la que él mismo acompañado de la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance. La cita de mediados de enero supuso una ruptura y dejó claro el “profundo desacuerdo” respecto a la gestión de la crisis en Groenlandia, con Washington insistiendo en la idea de tomar el control del territorio semiautónomo danés.

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS

“No es que se hayan resuelto las cosas, pero es positivo porque ahora hemos vuelto a lo que teníamos en Washington hace exactamente dos semanas, después de que se produjera un importante desvío y la situación se agravara. Pero ahora hemos encarrilado la situación”, indicó a la prensa Rasmussen a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

El jefe de la diplomacia danesa se refirió a una reunión a alto nivel celebrada la víspera en la capital estadounidense “sobre la cuestión del Atlántico” que “transcurrió en un ambiente y un tono muy constructivos”, y confirmó que se han programado nuevos encuentros.

“Como he dicho en numerosas ocasiones, compartimos las preocupaciones de Estados Unidos en materia de seguridad con respecto al Atlántico”, explicó y aseguró que es un asunto que quieren “resolver en estrecha colaboración”.

Así, señaló que por el momento no han podido llegar a ninguna conclusión, pero enfatizó que hoy se siente “un poco más optimista que hace una semana”.

La semana pasada se estableció un “marco” con Estados Unidos sobre Groenlandia, pero no todavía un acuerdo en sí, ya que debe ser negociado con las autoridades danesas y el gobierno del territorio autónomo dependiente del Reino de Dinamarca.

Rasmussen y su colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pactaron la semana pasada en Washington -en una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance- crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar las preocupaciones de seguridad de EE. UU. sin traspasar las líneas rojas de la soberanía danesa y el derecho a decidir de los casi 57.000 habitantes de la isla.

(Con información de Europa Press y EFE)

