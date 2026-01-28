Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados

La primera ministra Giorgia Meloni se ha desplazado a Niscemi, en Sicilia, para inspeccionar la zona afectada por un gran desprendimiento. Tras sobrevolar la zona en helicóptero, ha presidido una reunión con Protección Civil y las autoridades locales para evaluar la situación

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recorrió el miércoles una ciudad del sur de Sicilia donde días de fuertes lluvias provocadas por un ciclón provocaron un enorme deslizamiento de tierra que desgarró la localidad, derrumbando casas y obligando a la evacuación de más de 1.500 personas.

La zona del deslizamiento se extendió por 4 kilómetros (2,5 millas) y los equipos de protección civil crearon una zona de exclusión de 150 metros (150 yardas) de ancho. En el límite de Niscemi, algunos vehículos y estructuras ya se habían derrumbado 20 metros (yardas) por el acantilado, mientras que otras viviendas permanecían peligrosamente encaramadas al borde del terreno en constante movimiento.

Las autoridades advirtieron que los residentes con casas en el área, frente a la ciudad de Gela en la costa suroeste de Sicilia, tendrán que encontrar alternativas a largo plazo para regresar, ya que el suelo empapado era demasiado inestable.

La ciudad se construyó sobre capas de arena y arcilla que se vuelven particularmente permeables con las fuertes lluvias y ya se han desplazado con anterioridad. AP

“Toda la colina se está derrumbando sobre la llanura de Gela”, declaró el jefe de protección civil, Fabio Ciciliano. “Para ser sinceros, hay casas al borde del deslizamiento que obviamente ya no pueden ser habitadas, por lo que debemos colaborar con el alcalde para encontrar una reubicación permanente para estas familias”.

El gobierno federal incluyó el lunes a Niscemi en una declaración de estado de emergencia para varias regiones del sur y reservó una cantidad inicial de 100 millones de euros (120 millones de dólares), aunque los funcionarios regionales sicilianos estimaron el miércoles el daño total en 2.000 millones de euros (2.400 millones de dólares).

Meloni realizó un recorrido en helicóptero por el área del deslizamiento de tierra y se reunió con funcionarios locales y regionales en el ayuntamiento, pero no hizo comentarios de inmediato.

Vista aérea del pueblo de Niscemi, cerca de la ciudad siciliana de Caltanissetta, en el sur de Italia, el martes 27 de enero de 2026, donde fuertes tormentas provocaron un deslizamiento de tierra y unas 1.500 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. (Alberto Lo Bianco/LaPresse vía AP)

Ubicada justo tierra adentro de Gela, Niscemi no es ajena a los deslizamientos de tierra. La ciudad se construyó sobre capas de arena y arcilla que se vuelven particularmente permeables con las fuertes lluvias y ya se han desplazado con anterioridad, la más reciente en un gran deslizamiento de tierra en 1997 que obligó a la evacuación de 400 personas, según los geólogos.

“Hoy la situación se repite con características aún más significativas: el frente del deslizamiento se extiende por unos 4 kilómetros y afecta directamente a las casas que dan a la ladera”, advirtió Giovanna Pappalardo, profesora de geología aplicada en la Universidad de Catania de la isla.

El último deslizamiento de tierra, que comenzó el domingo con el ciclón Harry azotando el sur de Italia, ha reavivado el debate político sobre por qué se permitió la construcción en un terreno que, debido a su composición geológica, tiene un alto riesgo de deslizamientos de tierra.

Imágenes aéreas grabadas por los bomberos italianos muestran la escala de un gran deslizamiento de tierra que ha puesto en peligro a la ciudad de Niscemi, en Sicilia, dejando varias casas al borde del precipicio.

El presidente regional de centroderecha de Sicilia, Renato Schifani, reconoció la legitimidad de tales preguntas. Sin embargo, señaló que solo llevaba unos años en el cargo y afirmó que la principal cuestión era encontrar una respuesta institucional para ayudar a los residentes directamente afectados.

Mientras tanto, la líder del partido de centroizquierda opositor Democrático, Elly Schlein, propuso al gobierno de Meloni reasignar 1.000 millones de euros (1.196 millones de dólares) aprobados para su polémico puente desde Sicilia hasta el continente italiano y dirigirlos hacia las regiones afectadas por la tormenta, ya que el proyecto del puente está actualmente estancado en impugnaciones judiciales.

