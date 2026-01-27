Mundo

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Los cuatro países celebran la prórroga de la tregua entre Damasco y las FDS, pero advierten de que el traspaso caótico de prisiones y campos de detenidos yihadistas podría reactivar la amenaza terrorista en la región

Miembros de las fuerzas de seguridad sirias hacen guardia afuera de la prisión de al-Aqtan, donde se encuentran detenidos algunos miembros del Estado Islámico, en Raqqa, Siria, el 23 de enero de 2026 (REUTERS/Karam al-Masri)

Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido han instado este martes al Gobierno sirio y a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a evitar cualquier vacío de seguridad en los centros de detención de yihadistas durante el proceso de transferencia de territorios en el noreste del país. La advertencia llega en un momento en que hasta 7.000 prisioneros vinculados a Estado Islámico podrían ser trasladados desde Siria a instalaciones iraquíes, una operación de emergencia que evidencia la fragilidad del entramado de seguridad en la región más de un año después de la caída de Bashar al Assad.

El comunicado conjunto, emitido tras una reunión entre el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot; su homóloga británica, Yvette Cooper; la viceministra de Exteriores alemana, Serap Güler; y el enviado especial estadounidense Tom Barrack, subraya la necesidad de mantener los esfuerzos colectivos en la lucha contra Estado Islámico.

Los cuatro diplomáticos acordaron convocar con prontitud una reunión de la Coalición Internacional contra el grupo yihadista para abordar las preocupaciones derivadas de las acusaciones cruzadas sobre la excarcelación de terroristas durante el traspaso de instalaciones. Barrack admitió esta semana que el papel de las FDS como principal fuerza contra Estado Islámico sobre el terreno ha expirado en gran medida, dado que Damasco está ahora dispuesto y posicionado para asumir responsabilidades de seguridad.

Un acuerdo que redibuja el mapa sirio

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, pronuncia un discurso en el primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad, en Damasco, Siria, el 8 de diciembre de 2025 (REUTERS/Khalil Ashawi/Foto de archivo)

El 18 de enero, el presidente sirio Ahmed al Shara alcanzó un acuerdo con el líder de las FDS, Mazloum Abdi, para poner fin a las hostilidades e integrar a los kurdos en las instituciones del Estado sirio. Los términos del pacto estipulan la transferencia administrativa y militar inmediata de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa a Damasco, así como la integración de las instituciones civiles de Hasaka en la estructura estatal.

La Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria ha perdido el 80% del territorio que controlaba, una transformación radical consumada en cuestión de días tras el fracaso de las negociaciones a finales de 2025, que desembocó en una ofensiva militar del Ejército sirio. El alto el fuego inicial, de cuatro días, fue prorrogado el pasado martes por 15 días adicionales, un plazo que las potencias occidentales consideran insuficiente para garantizar una transición ordenada.

El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central estadounidense, advirtió que facilitar una transferencia ordenada y segura es fundamental para evitar una fuga que supondría una amenaza directa para Estados Unidos y la seguridad regional. La preocupación tiene fundamento concreto: algunos prisioneros de Estado Islámico que escaparon de una prisión en el noreste sirio el 19 de enero siguen en paradero desconocido, ya que el caos subsiguiente hizo imposible localizar a algunos de los combatientes. Hasta ahora, 275 prisioneros han sido trasladados a Irak, un proceso lento que se realiza por vía aérea mientras Bagdad anuncia que procesará y juzgará a los terroristas transferidos.

El resurgimiento de una amenaza latente

Una vista aérea del complejo
Una vista aérea del complejo penal en la localidad de Shaddadeh, en el nordeste de Siria, el martes 20 de enero de 2026, al día siguiente de que el Ministerio sirio del Interior dijera que miembros del grupo Estado Islámico escaparon del lugar durante enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Estado Islámico aumentó su actividad en Siria durante los primeros meses de 2025, aprovechando el vacío de poder y la debilidad de las nuevas fuerzas de seguridad tras la caída de Al Asad. En diciembre pasado, una emboscada del grupo yihadista cerca de Palmira mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil, lo que provocó una respuesta masiva de Washington con ataques aéreos contra 70 objetivos en el centro de Siria.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses y sus aliados han eliminado o capturado a 25 miembros del grupo en territorio sirio, aunque los analistas coinciden en que la organización mantiene células durmientes capaces de ejecutar ataques selectivos en zonas desérticas y rurales.

La declaración occidental omite cualquier mención a Turquía, un actor determinante en el conflicto. Ankara considera a la Administración Autónoma kurda una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que combate desde hace décadas, y ha lanzado tres operaciones militares en el norte de Siria desde 2016.

Francia ha insistido en que la integración de las FDS en el Estado sirio no puede imponerse mediante la fuerza, pero la posición de París contrasta con los recientes brotes de violencia que han afectado tanto la gestión de los centros de detención como el desarrollo de la transición política.

El horizonte inmediato depende de si el alto el fuego se consolida antes de que expire el próximo sábado. Según el analista Nanar Hawach, del International Crisis Group, el drástico cambio en el equilibrio de poder hace más probable un acuerdo duradero: las FDS han perdido la mayor parte de su territorio y su influencia, mientras que Damasco tiene menos necesidad de ceder. La alternativa, advirtió Barrack, es un escenario de inestabilidad prolongada que favorecería precisamente el resurgimiento de las agrupaciones yihadistas que las potencias occidentales dicen querer contener.

