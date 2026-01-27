Mundo

Así es la lucha de los ingenieros ucranianos por devolver la electricidad a los hogares en medio del frío y los ataques rusos

Las temperaturas dentro de las áreas dañadas son igual de bajas que en el exterior, pues parte de los muros han sido destruidos por las explosiones rusas

Guardar
Muere una persona y más
Muere una persona y más de 20 resultan heridas en un nuevo ataque ruso contra Odesa, en el sur de Ucrania

Los ingenieros ucranianos se enfrentan a las temperaturas bajo cero para restablecer el suministro eléctrico de los millones de hogares que sufren prolongados apagones debido a los ataques aéreos rusos contra el sistema energético.

“Antes había grandes planes para el futuro de la planta. Ahora, en cambio, estamos luchando por la supervivencia”, dijo a EFE Irina, una empleada de DTEK, la mayor empresa privada del sector, junto a una central térmica gravemente dañada.

Las temperaturas dentro de la parte dañada de la impresionante estructura son igual de bajas que en el exterior, pues parte de los muros han sido destruidos por las explosiones. La nieve que cae por el techo hundido cubre los equipos chamuscados, pero aún así el personal trabaja sin pausa para reparar los daños.

Duras condiciones y riesgos

“Las temperaturas bajo cero están haciendo que todo sea mucho más difícil”, subrayó en declaraciones a EFE el jefe de turno Orest. De varios bidones se eleva el humo de la leña que están quemando para proporcionar algo de calor a los trabajadores, aunque también están encendidos varios quemadores industriales de gas para proteger a los equipos de más daños, a temperaturas que han llegado a caer hasta los 17 grados bajo cero.

Con sus más de 25 años de experiencia, Orest habla de forma tranquila, pero sin poder ocultar del todo el dolor cuando describe el impacto de un ataque aéreo ruso como un “apocalipsis”. Las explosiones de misiles y drones dejaron retorcidas pesadas estructuras de metal, mientras que el gran volumen de grasa fugada dificultó mucho las tareas de extinción del fuego.

Cada vez que la planta es atacada, Orest y otro puñado de empleados permanecen en sus puestos el máximo tiempo posible, mientras que el resto de la plantilla corre a los refugios antiaéreos. Algunos equipos tienen que permanecer en funcionamiento constante, explicó, y los ingenieros deben aplicar procedimientos para evitar daños críticos.

“Soy el último en marcharme porque no sería capaz de mirar a las caras de los familiares si otra persona resultase herida”, explicó. Cuando el ataque termina, muchos empleados que han recibido la formación correspondiente se unen a los bomberos en las labores de extinción.

Un militar de la 28.ª
Un militar de la 28.ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania camina junto a un Humvee cubierto con una protección antidrones improvisada en un campo de entrenamiento cerca de una línea de frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania. REUTERS/Serhii Korovainyi

Pese a los intentos por protegerla, las mismas dimensiones de la planta hacen que no se la pueda blindar del todo frente a los daños; además Rusia ha ido modificando sus tácticas de ataque y usa las recomendaciones de los empleados del sector energético ruso para lograr su objetivo de socavar la moral de la población.

Una emergencia sin precedentes

En condiciones normales, las centrales térmicas de carbón, con una capacidad que solo aventajan las plantas nucleares, servirían para garantizar que el sistema se adapta con rapidez a las fluctuaciones del consumo eléctrico, reduciendo o incrementando la producción, según las órdenes del operador de la red.

Según DTEK, cada una de sus centrales térmicas ha sido atacada por Rusia en múltiples ocasiones, con un total de 220 ataques en los cuatro años desde que empezó la invasión.

Los bombardeos se han intensificado desde septiembre y han destruido o dañado el 50 % de la capacidad de generación de la empresa, lo que ha provocado la actual crisis humanitaria, en la que millones de personas en pleno invierno solo disponen de unas pocas horas de electricidad al día y a menudo carecen del todo de calefacción.

En 2025, la empresa invirtió el equivalente de 190 millones de euros en reparar sus centrales térmicas.

Sin embargo, los ataques rusos han empujado al sistema al borde del precipicio, según dijo la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos el consejero delegado de DTEK, Maxim Timchenko, que pidió apoyo urgente a los aliados de Ucrania en términos de equipamiento y de financiación.

El esfuerzo continúa

Pese a la “desesperación” a la vista de los daños, Andrí, un electricista, cuenta a EFE que la plantilla siente que su trabajo es especialmente importante, ya que hacen todo lo que está en su mano para restablecer la electricidad a miles de hogares.

Horas después de que el
Horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtiera de los planes rusos de seguir dañando el sistema energético del país para dejar a la población sin luz y calefacción en medio de la ola de frío, Rusia lanzó un nuevo ataque aéreo masivo dirigido sobre todo contra infraestructuras de generación y subestaciones eléctricas. EFE/Marcel Gascón

Aparte de pedir que se ejerza más presión internacional sobre Rusia para que cese sus ataques, los ingenieros señalan que hacen falta urgentemente equipos especializados, muy difíciles de conseguir en Ucrania tras años de guerra.

Algunos tardan meses en ser fabricados, aunque también hay equipos en el extranjero que se podrían adaptar e instalar rápidamente, explicó Orest, el jefe de turno.

Pese al frío y al elevado riesgo de más ataques, no pierde la determinación.

“He trabajado aquí toda mi vida y estaré aquí hasta que restauremos (la central) lo mejor que podamos”, aseguró con una leve sonrisa.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

frío extremoataques rusosGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Ascienden a más de 6.100 los muertos por las masivas protestas contra el régimen de Irán

El nuevo balance de la organización HRANA, con sede en Estados Unidos, elevó las cifras de fallecidos y detenidos en el país persa

Ascienden a más de 6.100

La UE manifestó su respaldo al proyecto de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años

El bloque indicó que corresponde a las autoridades de París establecer límites para el acceso digital de los menores de edad y que su labor será velar por la ejecución de las medidas por parte de las plataformas digitales

La UE manifestó su respaldo

Baracoa, la ciudad que mantiene viva la admiración de Cristóbal Colón

Más de cinco siglos después de la llegada europea, sigue deslumbrando a quienes buscan comprender el origen, la diversidad y la fortaleza del pueblo cubano

Baracoa, la ciudad que mantiene

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

La nueva alianza elimina aranceles históricos, impulsa la entrada de tecnología militar europea en el mercado indio y crea una de las zonas económicas más extensas, aunque su entrada en vigor depende de trámites legales pendientes

Por qué es histórico el

El homenaje a las víctimas del Holocausto reveló historias inéditas y nuevas advertencias sobre el antisemitismo

Ceremonias en distintas ciudades europeas y el testimonio de sobrevivientes marcaron una jornada de memoria colectiva, con líderes internacionales advirtiendo sobre la urgente necesidad de enfrentar el resurgimiento del odio y la intolerancia

El homenaje a las víctimas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Colmenares sobre padre investigado

Luis Colmenares sobre padre investigado de Laura Moreno: “Siempre supuse que el crimen de mi hijo fue obra de personas habituadas al delito”

Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este martes 27 de enero

Mercadona arrasa en la distribución: acapara el 30% del mercado y deja a años luz a sus principales competidores, Carrefour y Lidl

Gobierno de Gustavo Petro enfrenta nuevas críticas tras detectarse 800 cargos tercerizados en Colpensiones

El restaurante en un polígono industrial de Fuenlabrada donde disfrutar del mejor flan de España: “Es el postre más vendido”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Asturias Ganadera apoya las movilizaciones contra el Tratado de Mercosur: "Es una tumba para el campo asturiano"

Yolanda Díaz carga contra el PP por su rechazo al decreto de pensiones: "Les han quitado 50 euros de pensión"

Con la partida del icónico baterista Sly Dunbar concluye una era del reggae

Francia responde a Rutte que los europeos "pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad"

EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

ENTRETENIMIENTO

Chris Pratt aseguró que el

Chris Pratt aseguró que el despido de Marvel Studios a James Gunn fue “un error” y contó cómo peleó por su regreso

El actor coreano Cha Eun-woo pide disculpas en medio de millonario escándalo fiscal

Premios BAFTA 2026: “Una batalla tras otra” y “Pecadores” destacan en la lista de nominados

Elizabeth McGovern se reinventa lejos de Downton Abbey: “Aunque haya vampiros, sangre y destrucción, esto es mucho más divertido que la vida real”

La familia Beckham reapareció unida en París tras las acusaciones de Brooklyn