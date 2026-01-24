Mundo

Ucrania, Rusia y EEUU reanudan sus negociaciones sobre el acuerdo de paz tras un primer encuentro en Abu Dabi

Una de las condiciones planteadas por la parte rusa complica las discusiones trilaterales orientadas a acercar posturas sobre el futuro de los territorios industriales disputados durante la guerra

Delegaciones negociadores debaten en el primer encuentro trilateral en Abu Dabi (REUTERS)

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos reanudarán este sábado en Abu Dabi las primeras conversaciones trilaterales orientadas a definir condiciones para dar fin de casi cuatro años de guerra desde el inicio de la invasión rusa.

El proceso para llegar a un acuerdo genera tensión por la disputa territorial en el Donbás. El Kremlin reiteró su exigencia de que Kiev retire sus fuerzas de los territorios industriales y mineros del este de Ucrania, actualmente controlados en gran parte por Rusia, una postura que anticipa duras negociaciones para la segunda reunión.

Según el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, los diálogos iniciados el viernes se centraron en “los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera”.

Se trata de las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para resolver el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que causó decenas de miles de muertes desde 2022.

La delegación rusa está liderada por el general Ígor Kostiúkov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU), mientras que Washington está representado por Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

El segundo encuentro en Abu Dabi buscará avanzar en el plan promovido por Donald Trump y resolver la disputa territorial en el Donbás (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó al término de las primeras conversaciones del viernes que “aún es demasiado pronto para sacar conclusiones”, y expresó que espera los resultados de la jornada del sábado. “Es necesario que no solo Ucrania desee poner fin a esta guerra y alcanzar la seguridad total, sino que también aparezca una voluntad similar en Rusia”, añadió.

Las negociaciones trilaterales en Abu Dabi se desarrollan en un momento especialmente difícil para Ucrania, cuya red energética es gravemente dañada por series de ataques rusos que provocan cortes masivos de electricidad y calefacción en medio de temperaturas invernales extremas, especialmente en Kiev.

Durante el primer año del conflicto, en 2022, y en varias ocasiones a lo largo de 2025 en Estambul, rusos y ucranianos mantuvieron negociaciones directas, aunque esos contactos solo permitieron acuerdos puntuales para el intercambio de prisioneros y restos mortales de soldados

Las conversaciones de esta semana se desarrollan lejos de Europa y sin la presencia de países de la Unión Europea, que temen que Washington presione a Kiev para aceptar un acuerdo considerado demasiado favorable a Moscú. Rusia criticó de manera constante la intervención europea en las negociaciones.

Los recientes bombardeos dejaron al menos un muerto y cuatro heridos en la capital entre la noche del viernes y el sábado, mientras el termómetro marcaba -10°C, según informó el alcalde Vitali Klitschko. En Kharkiv, otro ataque con 25 drones rusos causó 11 heridos.

Los bomberos trabajan en el lugar de un edificio alcanzado por un ataque con drones rusos, este 24 de enero (REUTERS/Sofiia Gatilova)

En el plano militar, las tropas ucranianas acumulan casi dos años de retrocesos frente a un adversario más numeroso y mejor armado, en un contexto donde Kiev depende en gran medida del respaldo financiero y militar de Occidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó el viernes: “Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse. Es una condición muy importante”. Añadió que “sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo”.

Por su parte, el presidente Trump presionó en varias ocasiones para que Ucrania acepte términos que en Kiev consideran una capitulación. El miércoles pasado, Trump expresó su convicción de que Putin y Zelensky están cerca de un acuerdo. “Creo que están en un punto donde pueden llegar a un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos —eso va para ambos—”, declaró el mandatario estadounidense.

En ese sentido, el asesor ruso, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú “está genuinamente interesado en resolver la guerra por la vía diplomática”, aunque advirtió que, hasta que eso ocurra, “Rusia continuará logrando sus objetivos en el campo de batalla”.

(Con información de AFP)

